https://ria.ru/20230831/putin-1893448053.html
Путин призвал сделать упор на переработке сырья в Красноярском крае
Путин призвал сделать упор на переработке сырья в Красноярском крае - РИА Новости, 31.08.2023
Путин призвал сделать упор на переработке сырья в Красноярском крае
Президент России Владимир Путин на совещании по развитию Красноярского края призвал делать основной упор на углубление переработки сырья и выпуск продукции... РИА Новости, 31.08.2023
2023-08-31T17:15
2023-08-31T17:15
2023-08-31T17:15
экономика
красноярский край
россия
владимир путин
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на совещании по развитию Красноярского края призвал делать основной упор на углубление переработки сырья и выпуск продукции высоких переделов. "Однако, хотел бы подчеркнуть, основной упор нужно делать на углубление переработки сырья, на выпуск продукции высоких переделов как для внутреннего рынка, так и на экспорт", - сказал он на совещании по вопросам социально-экономического развития Красноярского края. Путин подчеркнул, что это касается в том числе и агропромышленного комплекса, горнодобывающей и лесной промышленности, ТЭК.
https://ria.ru/20230831/putin-1893445751.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, красноярский край, россия, владимир путин
Экономика, Красноярский край, Россия, Владимир Путин
Путин призвал сделать упор на переработке сырья в Красноярском крае
Путин: в Красноярском крае упор надо делать на углублении переработки сырья