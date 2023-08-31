https://ria.ru/20230831/putin-1893448053.html

Путин призвал сделать упор на переработке сырья в Красноярском крае

Путин призвал сделать упор на переработке сырья в Красноярском крае - РИА Новости, 31.08.2023

Путин призвал сделать упор на переработке сырья в Красноярском крае

Президент России Владимир Путин на совещании по развитию Красноярского края призвал делать основной упор на углубление переработки сырья и выпуск продукции... РИА Новости, 31.08.2023

2023-08-31T17:15

2023-08-31T17:15

2023-08-31T17:15

экономика

красноярский край

россия

владимир путин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/18/1892044676_0:163:3063:1886_1920x0_80_0_0_0f3bc97f0d2b9180baa4717ee9910040.jpg

МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на совещании по развитию Красноярского края призвал делать основной упор на углубление переработки сырья и выпуск продукции высоких переделов. "Однако, хотел бы подчеркнуть, основной упор нужно делать на углубление переработки сырья, на выпуск продукции высоких переделов как для внутреннего рынка, так и на экспорт", - сказал он на совещании по вопросам социально-экономического развития Красноярского края. Путин подчеркнул, что это касается в том числе и агропромышленного комплекса, горнодобывающей и лесной промышленности, ТЭК.

https://ria.ru/20230831/putin-1893445751.html

красноярский край

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, красноярский край, россия, владимир путин