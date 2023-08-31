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Путин поручил выбрать решение для газификации Красноярского края - РИА Новости, 31.08.2023
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17:11 31.08.2023
https://ria.ru/20230831/putin-1893445751.html
Путин поручил выбрать решение для газификации Красноярского края
Путин поручил выбрать решение для газификации Красноярского края - РИА Новости, 31.08.2023
Путин поручил выбрать решение для газификации Красноярского края
Нужно оперативно выбрать оптимальное решение для газификации в Красноярском крае, которую можно провести на базе мощностей проектируемого газопровода "Сила... РИА Новости, 31.08.2023
2023-08-31T17:11
2023-08-31T17:11
экономика
красноярский край
россия
владимир путин
сила сибири — 2
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Нужно оперативно выбрать оптимальное решение для газификации в Красноярском крае, которую можно провести на базе мощностей проектируемого газопровода "Сила Сибири-2" или как независимый проект, заявил президент России Владимир Путин. "Конечно особое направление работы - это газификация Красноярского края. Как говорят специалисты, её можно провести как на базе мощностей проектируемого газопровода "Сила Сибири-2", так и в качестве независимого проекта. Нужно оперативно выбрать оптимальное решение", - сказал Путин в ходе совещания по вопросам развития Красноярского края. Президент отметил, что граждане и бизнес этого очень ждут, поскольку газификация - это ресурс и для экономики, и для решения экологических проблем, и для индивидуального жилищного строительства.
https://ria.ru/20230831/putin-1893443978.html
красноярский край
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экономика, красноярский край, россия, владимир путин, сила сибири — 2
Экономика, Красноярский край, Россия, Владимир Путин, Сила Сибири — 2
Путин поручил выбрать решение для газификации Красноярского края

Путин поручил выбрать оптимальное решение для газификации Красноярского края

© РИА Новости / Александр Казаков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 31.08.2023
© РИА Новости / Александр Казаков
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Нужно оперативно выбрать оптимальное решение для газификации в Красноярском крае, которую можно провести на базе мощностей проектируемого газопровода "Сила Сибири-2" или как независимый проект, заявил президент России Владимир Путин.
"Конечно особое направление работы - это газификация Красноярского края. Как говорят специалисты, её можно провести как на базе мощностей проектируемого газопровода "Сила Сибири-2", так и в качестве независимого проекта. Нужно оперативно выбрать оптимальное решение", - сказал Путин в ходе совещания по вопросам развития Красноярского края.
Президент отметил, что граждане и бизнес этого очень ждут, поскольку газификация - это ресурс и для экономики, и для решения экологических проблем, и для индивидуального жилищного строительства.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 31.08.2023
Путин поручил обеспечить модернизацию предприятий Красноярского края
17:06
 
ЭкономикаКрасноярский крайРоссияВладимир ПутинСила Сибири — 2
 
 
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