https://ria.ru/20230831/putin-1893445751.html
Путин поручил выбрать решение для газификации Красноярского края
Путин поручил выбрать решение для газификации Красноярского края - РИА Новости, 31.08.2023
Путин поручил выбрать решение для газификации Красноярского края
Нужно оперативно выбрать оптимальное решение для газификации в Красноярском крае, которую можно провести на базе мощностей проектируемого газопровода "Сила... РИА Новости, 31.08.2023
2023-08-31T17:11
2023-08-31T17:11
2023-08-31T17:11
экономика
красноярский край
россия
владимир путин
сила сибири — 2
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Нужно оперативно выбрать оптимальное решение для газификации в Красноярском крае, которую можно провести на базе мощностей проектируемого газопровода "Сила Сибири-2" или как независимый проект, заявил президент России Владимир Путин. "Конечно особое направление работы - это газификация Красноярского края. Как говорят специалисты, её можно провести как на базе мощностей проектируемого газопровода "Сила Сибири-2", так и в качестве независимого проекта. Нужно оперативно выбрать оптимальное решение", - сказал Путин в ходе совещания по вопросам развития Красноярского края. Президент отметил, что граждане и бизнес этого очень ждут, поскольку газификация - это ресурс и для экономики, и для решения экологических проблем, и для индивидуального жилищного строительства.
https://ria.ru/20230831/putin-1893443978.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, красноярский край, россия, владимир путин, сила сибири — 2
Экономика, Красноярский край, Россия, Владимир Путин, Сила Сибири — 2
Путин поручил выбрать решение для газификации Красноярского края
Путин поручил выбрать оптимальное решение для газификации Красноярского края
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Нужно оперативно выбрать оптимальное решение для газификации в Красноярском крае, которую можно провести на базе мощностей проектируемого газопровода "Сила Сибири-2" или как независимый проект, заявил президент России Владимир Путин.
"Конечно особое направление работы - это газификация Красноярского края. Как говорят специалисты, её можно провести как на базе мощностей проектируемого газопровода "Сила Сибири-2", так и в качестве независимого проекта. Нужно оперативно выбрать оптимальное решение", - сказал Путин в ходе совещания по вопросам развития Красноярского края.
Президент отметил, что граждане и бизнес этого очень ждут, поскольку газификация - это ресурс и для экономики, и для решения экологических проблем, и для индивидуального жилищного строительства.
Путин поручил обеспечить модернизацию предприятий Красноярского края