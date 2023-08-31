https://ria.ru/20230831/putin-1893445751.html

Путин поручил выбрать решение для газификации Красноярского края

Путин поручил выбрать решение для газификации Красноярского края - РИА Новости, 31.08.2023

Путин поручил выбрать решение для газификации Красноярского края

Нужно оперативно выбрать оптимальное решение для газификации в Красноярском крае, которую можно провести на базе мощностей проектируемого газопровода "Сила... РИА Новости, 31.08.2023

2023-08-31T17:11

2023-08-31T17:11

2023-08-31T17:11

экономика

красноярский край

россия

владимир путин

сила сибири — 2

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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Нужно оперативно выбрать оптимальное решение для газификации в Красноярском крае, которую можно провести на базе мощностей проектируемого газопровода "Сила Сибири-2" или как независимый проект, заявил президент России Владимир Путин. "Конечно особое направление работы - это газификация Красноярского края. Как говорят специалисты, её можно провести как на базе мощностей проектируемого газопровода "Сила Сибири-2", так и в качестве независимого проекта. Нужно оперативно выбрать оптимальное решение", - сказал Путин в ходе совещания по вопросам развития Красноярского края. Президент отметил, что граждане и бизнес этого очень ждут, поскольку газификация - это ресурс и для экономики, и для решения экологических проблем, и для индивидуального жилищного строительства.

https://ria.ru/20230831/putin-1893443978.html

красноярский край

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, красноярский край, россия, владимир путин, сила сибири — 2