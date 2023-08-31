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Путин поручил обеспечить модернизацию предприятий Красноярского края - РИА Новости, 31.08.2023
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17:06 31.08.2023
https://ria.ru/20230831/putin-1893443978.html
Путин поручил обеспечить модернизацию предприятий Красноярского края
Путин поручил обеспечить модернизацию предприятий Красноярского края - РИА Новости, 31.08.2023
Путин поручил обеспечить модернизацию предприятий Красноярского края
Важно обеспечить технологическую и экологическую модернизацию промышленных предприятий Красноярского края, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 31.08.2023
2023-08-31T17:06
2023-08-31T17:06
экономика
красноярский край
владимир путин
россия
арктика
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Важно обеспечить технологическую и экологическую модернизацию промышленных предприятий Красноярского края, заявил президент России Владимир Путин. На совещании по вопросам социально-экономического развития Красноярского края глава государства отметил, что регион располагает огромными запасами природных ресурсов: это и уголь, и нефть, и железные, полиметаллические руды, золото, никель, редкоземельные металлы. Кроме того, край традиционно богат хвойными лесами, водой, плодородной землей, добавил Путин. "Многие промышленные предприятия региона занимают лидирующие позиции и в России, да и на глобальных рынках. Важно обеспечить их технологическую и экологическую модернизацию", - сказал он. Путин добавил, что "есть возможности и для расширения добычи ресурсов, освоения новых уникальных месторождений", и такая работа сейчас идет, например, в Арктике, на Таймыре, это север Красноярского края.
https://ria.ru/20230831/putin-1893440478.html
https://ria.ru/20230831/putin-1893438283.html
красноярский край
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экономика, красноярский край, владимир путин, россия, арктика
Экономика, Красноярский край, Владимир Путин, Россия, Арктика
Путин поручил обеспечить модернизацию предприятий Красноярского края

Путин поручил провести экологическую модернизацию предприятий Красноярского края

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 31.08.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Важно обеспечить технологическую и экологическую модернизацию промышленных предприятий Красноярского края, заявил президент России Владимир Путин.
На совещании по вопросам социально-экономического развития Красноярского края глава государства отметил, что регион располагает огромными запасами природных ресурсов: это и уголь, и нефть, и железные, полиметаллические руды, золото, никель, редкоземельные металлы. Кроме того, край традиционно богат хвойными лесами, водой, плодородной землей, добавил Путин.
Разрешаю: Путин открыл движение по самому северному мосту через Енисей - РИА Новости, 1920, 31.08.2023
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"Многие промышленные предприятия региона занимают лидирующие позиции и в России, да и на глобальных рынках. Важно обеспечить их технологическую и экологическую модернизацию", - сказал он.
Путин добавил, что "есть возможности и для расширения добычи ресурсов, освоения новых уникальных месторождений", и такая работа сейчас идет, например, в Арктике, на Таймыре, это север Красноярского края.
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ЭкономикаКрасноярский крайВладимир ПутинРоссияАрктика
 
 
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