https://ria.ru/20230831/putin-1893443978.html
Путин поручил обеспечить модернизацию предприятий Красноярского края
Путин поручил обеспечить модернизацию предприятий Красноярского края - РИА Новости, 31.08.2023
Путин поручил обеспечить модернизацию предприятий Красноярского края
Важно обеспечить технологическую и экологическую модернизацию промышленных предприятий Красноярского края, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 31.08.2023
2023-08-31T17:06
2023-08-31T17:06
2023-08-31T17:06
экономика
красноярский край
владимир путин
россия
арктика
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Важно обеспечить технологическую и экологическую модернизацию промышленных предприятий Красноярского края, заявил президент России Владимир Путин. На совещании по вопросам социально-экономического развития Красноярского края глава государства отметил, что регион располагает огромными запасами природных ресурсов: это и уголь, и нефть, и железные, полиметаллические руды, золото, никель, редкоземельные металлы. Кроме того, край традиционно богат хвойными лесами, водой, плодородной землей, добавил Путин. "Многие промышленные предприятия региона занимают лидирующие позиции и в России, да и на глобальных рынках. Важно обеспечить их технологическую и экологическую модернизацию", - сказал он. Путин добавил, что "есть возможности и для расширения добычи ресурсов, освоения новых уникальных месторождений", и такая работа сейчас идет, например, в Арктике, на Таймыре, это север Красноярского края.
https://ria.ru/20230831/putin-1893440478.html
https://ria.ru/20230831/putin-1893438283.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, красноярский край, владимир путин, россия, арктика
Экономика, Красноярский край, Владимир Путин, Россия, Арктика
Путин поручил обеспечить модернизацию предприятий Красноярского края
Путин поручил провести экологическую модернизацию предприятий Красноярского края
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Важно обеспечить технологическую и экологическую модернизацию промышленных предприятий Красноярского края, заявил президент России Владимир Путин.
На совещании по вопросам социально-экономического развития Красноярского края глава государства отметил, что регион располагает огромными запасами природных ресурсов: это и уголь, и нефть, и железные, полиметаллические руды, золото, никель, редкоземельные металлы. Кроме того, край традиционно богат хвойными лесами, водой, плодородной землей, добавил Путин.
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"Многие промышленные предприятия региона занимают лидирующие позиции и в России, да и на глобальных рынках. Важно обеспечить их технологическую и экологическую модернизацию", - сказал он.
Путин добавил, что "есть возможности и для расширения добычи ресурсов, освоения новых уникальных месторождений", и такая работа сейчас идет, например, в Арктике
, на Таймыре
, это север Красноярского края.
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