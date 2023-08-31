https://ria.ru/20230831/putin-1893443978.html

Путин поручил обеспечить модернизацию предприятий Красноярского края

Путин поручил обеспечить модернизацию предприятий Красноярского края - РИА Новости, 31.08.2023

Путин поручил обеспечить модернизацию предприятий Красноярского края

Важно обеспечить технологическую и экологическую модернизацию промышленных предприятий Красноярского края, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 31.08.2023

2023-08-31T17:06

2023-08-31T17:06

2023-08-31T17:06

экономика

красноярский край

владимир путин

россия

арктика

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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Важно обеспечить технологическую и экологическую модернизацию промышленных предприятий Красноярского края, заявил президент России Владимир Путин. На совещании по вопросам социально-экономического развития Красноярского края глава государства отметил, что регион располагает огромными запасами природных ресурсов: это и уголь, и нефть, и железные, полиметаллические руды, золото, никель, редкоземельные металлы. Кроме того, край традиционно богат хвойными лесами, водой, плодородной землей, добавил Путин. "Многие промышленные предприятия региона занимают лидирующие позиции и в России, да и на глобальных рынках. Важно обеспечить их технологическую и экологическую модернизацию", - сказал он. Путин добавил, что "есть возможности и для расширения добычи ресурсов, освоения новых уникальных месторождений", и такая работа сейчас идет, например, в Арктике, на Таймыре, это север Красноярского края.

https://ria.ru/20230831/putin-1893440478.html

https://ria.ru/20230831/putin-1893438283.html

красноярский край

россия

арктика

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Дарья Буймова

экономика, красноярский край, владимир путин, россия, арктика