https://ria.ru/20230831/putin-1893440478.html
Путин дал старт движению по мосту через Енисей
Путин дал старт движению по мосту через Енисей - РИА Новости, 31.08.2023
Путин дал старт движению по мосту через Енисей
Президент России Владимир Путин дал старт движению по мосту через реку Енисей в Красноярском крае в ходе совещания по развитию региона. РИА Новости, 31.08.2023
2023-08-31T16:58
2023-08-31T16:58
2023-08-31T20:25
красноярский край
общество
владимир путин
россия
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин дал старт движению по мосту через реку Енисей в Красноярском крае в ходе совещания по развитию региона."Разрешаю", - сказал Путин в ходе совещания по развитию Красноярского края.Глава государства также поблагодарил всю команду строителей, которая участвовала в сооружении самого северного моста через Енисей на протяжении почти трех лет."Вам огромное спасибо и еще раз хочу пожелать вам и всему вашему коллективу успехов, а это, безусловно, успех", - добавил президент.Ранее сообщалось, что открыть движение по мосту планируют осенью 2023 года. Всего на строительство Высокогорского моста ушло более 8 тысяч тонн металлоконструкций. Расчетная скорость движения по двухполосной переправе с асфальтобетонным покрытием составит около 80 километров в час. Общая стоимость работ составляет более 7 миллиардов рублей.Масштабную переправу в Енисейском районе недалеко от Лесосибирска возвели по нацпроекту "Безопасные качественные дороги".Мост является ключевым объектом в проекте развития Ангаро-Енисейского экономического района в проекте Енисейская Сибирь. Он позволит компаниям оперативно вывозить продукцию с правого берега Енисея и Ангары. Мост позволит освоить новые месторождения полезных ископаемых и начать развитие дорожной сети правобережья Енисея и Ангары.
https://ria.ru/20230823/kotyukov-1891752282.html
https://ria.ru/20230831/putin-1893438283.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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"Разрешаю": Путин открыл движение по самому северному мосту через Енисей
"Разрешаю": Путин открыл движение по самому северному мосту через Енисей
2023-08-31T16:58
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PT1M20S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
красноярский край, общество, владимир путин, россия
Красноярский край, Общество, Владимир Путин, Россия
Путин дал старт движению по мосту через Енисей
Путин открыл движение по самому северному мосту через Енисей
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин дал старт движению по мосту через реку Енисей в Красноярском крае в ходе совещания по развитию региона.
"Разрешаю", - сказал Путин в ходе совещания по развитию Красноярского края.
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Глава государства также поблагодарил всю команду строителей, которая участвовала в сооружении самого северного моста через Енисей на протяжении почти трех лет.
«
"Вам огромное спасибо и еще раз хочу пожелать вам и всему вашему коллективу успехов, а это, безусловно, успех", - добавил президент.
Ранее сообщалось, что открыть движение по мосту планируют осенью 2023 года. Всего на строительство Высокогорского моста ушло более 8 тысяч тонн металлоконструкций. Расчетная скорость движения по двухполосной переправе с асфальтобетонным покрытием составит около 80 километров в час. Общая стоимость работ составляет более 7 миллиардов рублей.
Масштабную переправу в Енисейском районе
недалеко от Лесосибирска
возвели по нацпроекту "Безопасные качественные дороги".
Мост является ключевым объектом в проекте развития Ангаро-Енисейского экономического района в проекте Енисейская Сибирь. Он позволит компаниям оперативно вывозить продукцию с правого берега Енисея и Ангары
. Мост позволит освоить новые месторождения полезных ископаемых и начать развитие дорожной сети правобережья Енисея и Ангары.
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