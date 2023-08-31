https://ria.ru/20230831/putin-1893440478.html

Путин дал старт движению по мосту через Енисей

Путин дал старт движению по мосту через Енисей - РИА Новости, 31.08.2023

Путин дал старт движению по мосту через Енисей

Президент России Владимир Путин дал старт движению по мосту через реку Енисей в Красноярском крае в ходе совещания по развитию региона. РИА Новости, 31.08.2023

2023-08-31T16:58

2023-08-31T16:58

2023-08-31T20:25

красноярский край

общество

владимир путин

россия

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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин дал старт движению по мосту через реку Енисей в Красноярском крае в ходе совещания по развитию региона."Разрешаю", - сказал Путин в ходе совещания по развитию Красноярского края.Глава государства также поблагодарил всю команду строителей, которая участвовала в сооружении самого северного моста через Енисей на протяжении почти трех лет."Вам огромное спасибо и еще раз хочу пожелать вам и всему вашему коллективу успехов, а это, безусловно, успех", - добавил президент.Ранее сообщалось, что открыть движение по мосту планируют осенью 2023 года. Всего на строительство Высокогорского моста ушло более 8 тысяч тонн металлоконструкций. Расчетная скорость движения по двухполосной переправе с асфальтобетонным покрытием составит около 80 километров в час. Общая стоимость работ составляет более 7 миллиардов рублей.Масштабную переправу в Енисейском районе недалеко от Лесосибирска возвели по нацпроекту "Безопасные качественные дороги".Мост является ключевым объектом в проекте развития Ангаро-Енисейского экономического района в проекте Енисейская Сибирь. Он позволит компаниям оперативно вывозить продукцию с правого берега Енисея и Ангары. Мост позволит освоить новые месторождения полезных ископаемых и начать развитие дорожной сети правобережья Енисея и Ангары.

https://ria.ru/20230823/kotyukov-1891752282.html

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Дарья Буймова

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"Разрешаю": Путин открыл движение по самому северному мосту через Енисей "Разрешаю": Путин открыл движение по самому северному мосту через Енисей 2023-08-31T16:58 true PT1M20S

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Дарья Буймова

красноярский край, общество, владимир путин, россия