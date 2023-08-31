https://ria.ru/20230831/putin-1893438283.html
Путин поручил расширять Транссиб и активнее развивать Северный морской путь
Путин поручил расширять Транссиб и активнее развивать Северный морской путь - РИА Новости, 31.08.2023
Путин поручил расширять Транссиб и активнее развивать Северный морской путь
Владимир Путин на совещании по развитию Красноярского края призвал расширять Транссиб и наращивать работы по Северному морскому пути. РИА Новости, 31.08.2023
2023-08-31T16:54
2023-08-31T16:54
2023-08-31T17:41
красноярский край
владимир путин
экономика
россия
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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Владимир Путин на совещании по развитию Красноярского края призвал расширять Транссиб и наращивать работы по Северному морскому пути."Отдельная тема — это развитие логистики и транспортной инфраструктуры, расширение Транссиба, наращивание возможностей Северного морского пути, наших арктических морских и речных портов, воздушных гаваней и, конечно, ремонт и строительство автомобильных трасс и путепроводов", — подчеркнул он.По словам президента, эти проекты имеют особое значение как для Красноярского края и Сибири, так и для всей страны. Он подчеркнул, что удобное транспортное сообщение важно для предпринимателей и простых граждан. Путин отметил, что за последние годы удалось сделать многое и сейчас нужно не терять набранные темпы.Глава государства также призвал сформировать более современную и гибкую структуру экономики края и Сибири в целом. Речь идет о создании новых, хорошо оплачиваемых рабочих мест по всей производственной цепочке, обеспечении роста доходов населения и его благополучия. Путин подчеркнул, что эти шаги позитивно отразятся на демографической сфере, на привлечении квалифицированных специалистов, которые будут жить и работать в крае."Именно кадры — один из базовых, ключевых вопросов и для Красноярского края, и для многих других регионов России", — отметил он.Президент уточнил, что отрасли экономики, включая промышленность, ОПК, туризм и сферу услуг, активно развиваются, и потому возникает острая необходимость в притоке специалистов. По его словам, необходимо укреплять систему подготовки кадров для региональной экономики, объединять усилия колледжей, вузов и предприятий на базе местных образовательных центров и научных производственных объединений.
https://ria.ru/20230831/putin-1893443978.html
https://ria.ru/20230831/putin-1893440478.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
красноярский край, владимир путин, экономика, россия
Красноярский край, Владимир Путин, Экономика, Россия
Путин поручил расширять Транссиб и активнее развивать Северный морской путь
Путин заявил о необходимости расширения Транссиба и наращивания работы по СМП
МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Владимир Путин на совещании по развитию Красноярского края призвал расширять Транссиб и наращивать работы по Северному морскому пути.
«
"Отдельная тема — это развитие логистики и транспортной инфраструктуры, расширение Транссиба, наращивание возможностей Северного морского пути, наших арктических морских и речных портов, воздушных гаваней и, конечно, ремонт и строительство автомобильных трасс и путепроводов", — подчеркнул он.
Путин поручил обеспечить модернизацию предприятий Красноярского края
По словам президента, эти проекты имеют особое значение как для Красноярского края и Сибири, так и для всей страны. Он подчеркнул, что удобное транспортное сообщение важно для предпринимателей и простых граждан. Путин отметил, что за последние годы удалось сделать многое и сейчас нужно не терять набранные темпы.
Глава государства также призвал сформировать более современную и гибкую структуру экономики края и Сибири в целом. Речь идет о создании новых, хорошо оплачиваемых рабочих мест по всей производственной цепочке, обеспечении роста доходов населения и его благополучия. Путин подчеркнул, что эти шаги позитивно отразятся на демографической сфере, на привлечении квалифицированных специалистов, которые будут жить и работать в крае.
"Именно кадры — один из базовых, ключевых вопросов и для Красноярского края, и для многих других регионов России", — отметил он.
Президент уточнил, что отрасли экономики, включая промышленность, ОПК, туризм и сферу услуг, активно развиваются, и потому возникает острая необходимость в притоке специалистов. По его словам, необходимо укреплять систему подготовки кадров для региональной экономики, объединять усилия колледжей, вузов и предприятий на базе местных образовательных центров и научных производственных объединений.
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