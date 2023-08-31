https://ria.ru/20230831/putin-1893438283.html

Путин поручил расширять Транссиб и активнее развивать Северный морской путь

Путин поручил расширять Транссиб и активнее развивать Северный морской путь - РИА Новости, 31.08.2023

Путин поручил расширять Транссиб и активнее развивать Северный морской путь

Владимир Путин на совещании по развитию Красноярского края призвал расширять Транссиб и наращивать работы по Северному морскому пути. РИА Новости, 31.08.2023

2023-08-31T16:54

2023-08-31T16:54

2023-08-31T17:41

красноярский край

владимир путин

экономика

россия

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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Владимир Путин на совещании по развитию Красноярского края призвал расширять Транссиб и наращивать работы по Северному морскому пути."Отдельная тема — это развитие логистики и транспортной инфраструктуры, расширение Транссиба, наращивание возможностей Северного морского пути, наших арктических морских и речных портов, воздушных гаваней и, конечно, ремонт и строительство автомобильных трасс и путепроводов", — подчеркнул он.По словам президента, эти проекты имеют особое значение как для Красноярского края и Сибири, так и для всей страны. Он подчеркнул, что удобное транспортное сообщение важно для предпринимателей и простых граждан. Путин отметил, что за последние годы удалось сделать многое и сейчас нужно не терять набранные темпы.Глава государства также призвал сформировать более современную и гибкую структуру экономики края и Сибири в целом. Речь идет о создании новых, хорошо оплачиваемых рабочих мест по всей производственной цепочке, обеспечении роста доходов населения и его благополучия. Путин подчеркнул, что эти шаги позитивно отразятся на демографической сфере, на привлечении квалифицированных специалистов, которые будут жить и работать в крае."Именно кадры — один из базовых, ключевых вопросов и для Красноярского края, и для многих других регионов России", — отметил он.Президент уточнил, что отрасли экономики, включая промышленность, ОПК, туризм и сферу услуг, активно развиваются, и потому возникает острая необходимость в притоке специалистов. По его словам, необходимо укреплять систему подготовки кадров для региональной экономики, объединять усилия колледжей, вузов и предприятий на базе местных образовательных центров и научных производственных объединений.

https://ria.ru/20230831/putin-1893443978.html

https://ria.ru/20230831/putin-1893440478.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

красноярский край, владимир путин, экономика, россия