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Аэропорт Пскова возобновил работу без ограничений - РИА Новости, 31.08.2023
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07:34 31.08.2023 (обновлено: 07:58 31.08.2023)
https://ria.ru/20230831/pskov-1893304592.html
Аэропорт Пскова возобновил работу без ограничений
Аэропорт Пскова возобновил работу без ограничений - РИА Новости, 31.08.2023
Аэропорт Пскова возобновил работу без ограничений
Аэропорт Пскова, закрытый накануне после атаки беспилотника, с 07:00 мкс четверга возобновил работу без ограничений, сообщила Росавиация. РИА Новости, 31.08.2023
2023-08-31T07:34
2023-08-31T07:58
псков
москва
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
ил-76
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Аэропорт Пскова, закрытый накануне после атаки беспилотника, с 07:00 мкс четверга возобновил работу без ограничений, сообщила Росавиация. Атака на аэропорт Пскова произошла в ночь на 30 августа. Ее отражали силы министерства обороны. Атака беспилотников также привела к возникновению пожара в аэропорту Пскова - повреждены военно-транспортные самолеты Ил-76. "Аэропорт Псков с 07:00 мкс 31 августа 2023 возобновил работу без ограничений", - говорится в сообщении. Все аэропортовые службы и службы Единой организации воздушного движения работают в штатном режиме. Согласно расписанию в четверг запланированы два рейса авиакомпании "Азимут" из Москвы и обратно.
https://ria.ru/20230830/ataka-1893170240.html
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псков, москва, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), ил-76
Псков, Москва, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Ил-76
Аэропорт Пскова возобновил работу без ограничений

Аэропорт Пскова, закрытый после атаки БПЛА, возобновил работу без ограничений

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкВзлет самолета
Взлет самолета - РИА Новости, 1920, 31.08.2023
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Взлет самолета. Архивное фото
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Аэропорт Пскова, закрытый накануне после атаки беспилотника, с 07:00 мкс четверга возобновил работу без ограничений, сообщила Росавиация.
Атака на аэропорт Пскова произошла в ночь на 30 августа. Ее отражали силы министерства обороны. Атака беспилотников также привела к возникновению пожара в аэропорту Пскова - повреждены военно-транспортные самолеты Ил-76.
Последствия атаки беспилотников в Пскове - РИА Новости, 1920, 30.08.2023
В Пскове устранили последствия атаки дронов на аэропорт
Вчера, 14:38
"Аэропорт Псков с 07:00 мкс 31 августа 2023 возобновил работу без ограничений", - говорится в сообщении.
Все аэропортовые службы и службы Единой организации воздушного движения работают в штатном режиме.
Согласно расписанию в четверг запланированы два рейса авиакомпании "Азимут" из Москвы и обратно.
Люди у табло вылетов в международном аэропорту Шереметьево им. А.С. Пушкина - РИА Новости, 1920, 31.08.2023
Число задержанных в московских аэропортах рейсов возросло до 59
07:28
 
ПсковМоскваФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Ил-76
 
 
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