https://ria.ru/20230831/pskov-1893304592.html
Аэропорт Пскова возобновил работу без ограничений
Аэропорт Пскова возобновил работу без ограничений - РИА Новости, 31.08.2023
Аэропорт Пскова возобновил работу без ограничений
Аэропорт Пскова, закрытый накануне после атаки беспилотника, с 07:00 мкс четверга возобновил работу без ограничений, сообщила Росавиация. РИА Новости, 31.08.2023
2023-08-31T07:34
2023-08-31T07:34
2023-08-31T07:58
псков
москва
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
ил-76
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1e/1791863229_683:0:3376:1515_1920x0_80_0_0_8174ed6c9fecd4163165a93fe1c61461.jpg
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Аэропорт Пскова, закрытый накануне после атаки беспилотника, с 07:00 мкс четверга возобновил работу без ограничений, сообщила Росавиация. Атака на аэропорт Пскова произошла в ночь на 30 августа. Ее отражали силы министерства обороны. Атака беспилотников также привела к возникновению пожара в аэропорту Пскова - повреждены военно-транспортные самолеты Ил-76. "Аэропорт Псков с 07:00 мкс 31 августа 2023 возобновил работу без ограничений", - говорится в сообщении. Все аэропортовые службы и службы Единой организации воздушного движения работают в штатном режиме. Согласно расписанию в четверг запланированы два рейса авиакомпании "Азимут" из Москвы и обратно.
https://ria.ru/20230830/ataka-1893170240.html
https://ria.ru/20230831/reysy-1893304106.html
псков
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1e/1791863229_651:0:3382:2048_1920x0_80_0_0_255e67298353fd26c34de4c20e4e0290.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
псков, москва, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), ил-76
Псков, Москва, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Ил-76
Аэропорт Пскова возобновил работу без ограничений
Аэропорт Пскова, закрытый после атаки БПЛА, возобновил работу без ограничений