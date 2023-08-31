https://ria.ru/20230831/pskov-1893304592.html

Аэропорт Пскова возобновил работу без ограничений

Аэропорт Пскова возобновил работу без ограничений - РИА Новости, 31.08.2023

Аэропорт Пскова возобновил работу без ограничений

Аэропорт Пскова, закрытый накануне после атаки беспилотника, с 07:00 мкс четверга возобновил работу без ограничений, сообщила Росавиация. РИА Новости, 31.08.2023

2023-08-31T07:34

2023-08-31T07:34

2023-08-31T07:58

псков

москва

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

ил-76

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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Аэропорт Пскова, закрытый накануне после атаки беспилотника, с 07:00 мкс четверга возобновил работу без ограничений, сообщила Росавиация. Атака на аэропорт Пскова произошла в ночь на 30 августа. Ее отражали силы министерства обороны. Атака беспилотников также привела к возникновению пожара в аэропорту Пскова - повреждены военно-транспортные самолеты Ил-76. "Аэропорт Псков с 07:00 мкс 31 августа 2023 возобновил работу без ограничений", - говорится в сообщении. Все аэропортовые службы и службы Единой организации воздушного движения работают в штатном режиме. Согласно расписанию в четверг запланированы два рейса авиакомпании "Азимут" из Москвы и обратно.

https://ria.ru/20230830/ataka-1893170240.html

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псков

москва

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псков, москва, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), ил-76