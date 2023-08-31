Рейтинг@Mail.ru
Зеленский анонсировал производство гаубиц L119 и M777 на Украине - РИА Новости, 31.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:36 31.08.2023
https://ria.ru/20230831/proizvodstvo-1893363032.html
Зеленский анонсировал производство гаубиц L119 и M777 на Украине
Зеленский анонсировал производство гаубиц L119 и M777 на Украине - РИА Новости, 31.08.2023
Зеленский анонсировал производство гаубиц L119 и M777 на Украине
Владимир Зеленский написал в своем телеграм-канале, что британская оборонная компания BAE Systems, которая откроет на Украине свое представительство, в... РИА Новости, 31.08.2023
2023-08-31T12:36
2023-08-31T12:36
в мире
украина
владимир зеленский
bae systems
великобритания
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/13/1803500840_0:320:3071:2047_1920x0_80_0_0_07c1a5233599e5643d85208a1aefc0e1.jpg
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Владимир Зеленский написал в своем телеграм-канале, что британская оборонная компания BAE Systems, которая откроет на Украине свое представительство, в частности, будет производить гаубицы L119 и M777 и бронемашины CV90. Как сообщает пресс-служба офиса Зеленского, он встретился с исполнительным директором компании Чарльзом Вудберном и командой BAE Systems, поблагодарил их за визит и решение открыть свое представительство на территории Украины. "Лучшее оружие... должно производиться на Украине. Развитие собственного производства оружия - топ-приоритет. В частности, артиллерия - системы L119 и M777 (гаубицы - ред.), бронетехника - крепкие CV90 (бронемашины - ред.). Это вооружение компании BAE Systems, которая начинает работу на Украине", - заявил Зеленский. Отмечается, что по итогам встречи между министерством стратегических отраслей промышленности Украины и компанией были подписаны соглашения о сотрудничестве по локализации производства вооружений BAE Systems и о сотрудничестве по ремонту, запасным частям и производству новых легких орудий L119. В мае Владимир Зеленский сообщал, что встретился с представителями британской BAE Systems. Стороны договорились начать работу по открытию офиса компании на Украине, а затем – по созданию мощностей по ремонту и производству продукции предприятия. Посол России в Великобритании Андрей Келин заявил, что в случае открытия на Украине британский офис по производству оборонной продукции станет законной целью для ударов. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
https://ria.ru/20230710/bayraktar-1883215416.html
https://ria.ru/20230824/proizvodstvo-1891999359.html
украина
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/13/1803500840_342:0:3071:2047_1920x0_80_0_0_5b464ea296b783e60cb0d5f8dff82901.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, владимир зеленский, bae systems, великобритания
В мире, Украина, Владимир Зеленский, BAE Systems, Великобритания
Зеленский анонсировал производство гаубиц L119 и M777 на Украине

Зеленский: компания BAE Systems будет производить гаубицы L119 и M777 на Украине

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие ведут огонь из гаубицы M777
Украинские военнослужащие ведут огонь из гаубицы M777 - РИА Новости, 1920, 31.08.2023
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие ведут огонь из гаубицы M777. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Владимир Зеленский написал в своем телеграм-канале, что британская оборонная компания BAE Systems, которая откроет на Украине свое представительство, в частности, будет производить гаубицы L119 и M777 и бронемашины CV90.
Как сообщает пресс-служба офиса Зеленского, он встретился с исполнительным директором компании Чарльзом Вудберном и командой BAE Systems, поблагодарил их за визит и решение открыть свое представительство на территории Украины.
Турецкий ударный беспилотник Bayraktar TB2 - РИА Новости, 1920, 10.07.2023
На Украине приступили к строительству завода по производству БПЛА Bayraktar
10 июля, 11:35
"Лучшее оружие... должно производиться на Украине. Развитие собственного производства оружия - топ-приоритет. В частности, артиллерия - системы L119 и M777 (гаубицы - ред.), бронетехника - крепкие CV90 (бронемашины - ред.). Это вооружение компании BAE Systems, которая начинает работу на Украине", - заявил Зеленский.
Отмечается, что по итогам встречи между министерством стратегических отраслей промышленности Украины и компанией были подписаны соглашения о сотрудничестве по локализации производства вооружений BAE Systems и о сотрудничестве по ремонту, запасным частям и производству новых легких орудий L119.
В мае Владимир Зеленский сообщал, что встретился с представителями британской BAE Systems. Стороны договорились начать работу по открытию офиса компании на Украине, а затем – по созданию мощностей по ремонту и производству продукции предприятия. Посол России в Великобритании Андрей Келин заявил, что в случае открытия на Украине британский офис по производству оборонной продукции станет законной целью для ударов.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
Флаг Финляндии - РИА Новости, 1920, 24.08.2023
СМИ: Финляндия изучает возможность производства на Украине бронетехники
24 августа, 15:02
 
В миреУкраинаВладимир ЗеленскийBAE SystemsВеликобритания
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала