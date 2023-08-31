https://ria.ru/20230831/proizvodstvo-1893363032.html

Зеленский анонсировал производство гаубиц L119 и M777 на Украине

Зеленский анонсировал производство гаубиц L119 и M777 на Украине - РИА Новости, 31.08.2023

Зеленский анонсировал производство гаубиц L119 и M777 на Украине

Владимир Зеленский написал в своем телеграм-канале, что британская оборонная компания BAE Systems, которая откроет на Украине свое представительство, в... РИА Новости, 31.08.2023

2023-08-31T12:36

2023-08-31T12:36

2023-08-31T12:36

в мире

украина

владимир зеленский

bae systems

великобритания

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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Владимир Зеленский написал в своем телеграм-канале, что британская оборонная компания BAE Systems, которая откроет на Украине свое представительство, в частности, будет производить гаубицы L119 и M777 и бронемашины CV90. Как сообщает пресс-служба офиса Зеленского, он встретился с исполнительным директором компании Чарльзом Вудберном и командой BAE Systems, поблагодарил их за визит и решение открыть свое представительство на территории Украины. "Лучшее оружие... должно производиться на Украине. Развитие собственного производства оружия - топ-приоритет. В частности, артиллерия - системы L119 и M777 (гаубицы - ред.), бронетехника - крепкие CV90 (бронемашины - ред.). Это вооружение компании BAE Systems, которая начинает работу на Украине", - заявил Зеленский. Отмечается, что по итогам встречи между министерством стратегических отраслей промышленности Украины и компанией были подписаны соглашения о сотрудничестве по локализации производства вооружений BAE Systems и о сотрудничестве по ремонту, запасным частям и производству новых легких орудий L119. В мае Владимир Зеленский сообщал, что встретился с представителями британской BAE Systems. Стороны договорились начать работу по открытию офиса компании на Украине, а затем – по созданию мощностей по ремонту и производству продукции предприятия. Посол России в Великобритании Андрей Келин заявил, что в случае открытия на Украине британский офис по производству оборонной продукции станет законной целью для ударов. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.

https://ria.ru/20230710/bayraktar-1883215416.html

https://ria.ru/20230824/proizvodstvo-1891999359.html

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в мире, украина, владимир зеленский, bae systems, великобритания