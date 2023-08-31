https://ria.ru/20230831/primore-1893316287.html
Военные эвакуируют людей из затопленного района Приморья
Военные эвакуируют людей из затопленного района Приморья - РИА Новости, 31.08.2023
Военные эвакуируют людей из затопленного района Приморья
Военные Тихоокеанского флота в затопленном Хасанском округе Приморья начали вывозить людей из зоны ЧП во Владивосток на большом десантном корабле "Николай... РИА Новости, 31.08.2023
2023-08-31T09:29
2023-08-31T09:29
2023-08-31T10:43
владивосток
приморский край
хасан
олег кожемяко
тихоокеанский флот вмф россии
общество
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ВЛАДИВОСТОК, 31 авг — РИА Новости. Военные Тихоокеанского флота в затопленном Хасанском округе Приморья начали вывозить людей из зоны ЧП во Владивосток на большом десантном корабле "Николай Вилков", сообщили РИА Новости в отделе информационного обеспечения Восточного военного округа по ТОФ. "В порту Зарубино Приморского края началась погрузка людей на большой десантный корабль "Николай Вилков" Тихоокеанского флота. БДК первым из отряда кораблей и судов ТОФ ошвартовался у причала порта. В настоящее время организовано размещение людей на борту корабля", — уточнил собеседник агентства.Отряд кораблей и судов ТОФ вышел из Владивостока в четверг утром для эвакуации людей из популярного среди туристов села Андреевка. По данным властей округа, военные перевезут около 500 человек, которых для переправки доставили в соседнее Зарубино.Южный циклон 29 августа принес в Приморье сильные ливни, в том числе серьезно затопило туристический Хасанский округ: там размыло дороги, из-за чего множество поселков на побережье оказались отрезаны друг от друга. Серьезно пострадали туристические базы, несколько сел обесточено. На трассе Раздольное — Хасан в Хасанском округе обрушилась дорога, транспортное сообщение с югом Приморья нарушено. Отменены пригородные поезда в Хасанский округ и обратно.
https://ria.ru/20230831/primore-1893296568.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владивосток, приморский край, хасан, олег кожемяко, тихоокеанский флот вмф россии, общество
Владивосток, Приморский край, Хасан, Олег Кожемяко, Тихоокеанский флот ВМФ России, Общество
Военные эвакуируют людей из затопленного района Приморья
Военные вывезут людей на корабле для эвакуации из затопленного района Приморья
ВЛАДИВОСТОК, 31 авг — РИА Новости. Военные Тихоокеанского флота в затопленном Хасанском округе Приморья начали вывозить людей из зоны ЧП во Владивосток на большом десантном корабле "Николай Вилков", сообщили РИА Новости в отделе информационного обеспечения Восточного военного округа по ТОФ.
"В порту Зарубино Приморского края
началась погрузка людей на большой десантный корабль "Николай Вилков" Тихоокеанского флота. БДК первым из отряда кораблей и судов ТОФ ошвартовался у причала порта. В настоящее время организовано размещение людей на борту корабля", — уточнил собеседник агентства.
Число отрезанных от сообщения населенных пунктов в Приморье выросло до 42
Отряд кораблей и судов ТОФ вышел из Владивостока в четверг утром для эвакуации людей из популярного среди туристов села Андреевка. По данным властей округа, военные перевезут около 500 человек, которых для переправки доставили в соседнее Зарубино.
Южный циклон 29 августа принес в Приморье сильные ливни, в том числе серьезно затопило туристический Хасанский округ: там размыло дороги, из-за чего множество поселков на побережье оказались отрезаны друг от друга. Серьезно пострадали туристические базы, несколько сел обесточено.
На трассе Раздольное — Хасан
в Хасанском округе обрушилась дорога, транспортное сообщение с югом Приморья нарушено. Отменены пригородные поезда в Хасанский округ и обратно.
В Приморье спасли женщину и ребенка после падения в воду на автомобиле