https://ria.ru/20230831/primore-1893316287.html

Военные эвакуируют людей из затопленного района Приморья

Военные эвакуируют людей из затопленного района Приморья - РИА Новости, 31.08.2023

Военные эвакуируют людей из затопленного района Приморья

Военные Тихоокеанского флота в затопленном Хасанском округе Приморья начали вывозить людей из зоны ЧП во Владивосток на большом десантном корабле "Николай... РИА Новости, 31.08.2023

2023-08-31T09:29

2023-08-31T09:29

2023-08-31T10:43

владивосток

приморский край

хасан

олег кожемяко

тихоокеанский флот вмф россии

общество

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ВЛАДИВОСТОК, 31 авг — РИА Новости. Военные Тихоокеанского флота в затопленном Хасанском округе Приморья начали вывозить людей из зоны ЧП во Владивосток на большом десантном корабле "Николай Вилков", сообщили РИА Новости в отделе информационного обеспечения Восточного военного округа по ТОФ. "В порту Зарубино Приморского края началась погрузка людей на большой десантный корабль "Николай Вилков" Тихоокеанского флота. БДК первым из отряда кораблей и судов ТОФ ошвартовался у причала порта. В настоящее время организовано размещение людей на борту корабля", — уточнил собеседник агентства.Отряд кораблей и судов ТОФ вышел из Владивостока в четверг утром для эвакуации людей из популярного среди туристов села Андреевка. По данным властей округа, военные перевезут около 500 человек, которых для переправки доставили в соседнее Зарубино.Южный циклон 29 августа принес в Приморье сильные ливни, в том числе серьезно затопило туристический Хасанский округ: там размыло дороги, из-за чего множество поселков на побережье оказались отрезаны друг от друга. Серьезно пострадали туристические базы, несколько сел обесточено. На трассе Раздольное — Хасан в Хасанском округе обрушилась дорога, транспортное сообщение с югом Приморья нарушено. Отменены пригородные поезда в Хасанский округ и обратно.

https://ria.ru/20230831/primore-1893296568.html

https://ria.ru/20230830/spasenie-1893064423.html

владивосток

приморский край

хасан

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

владивосток, приморский край, хасан, олег кожемяко, тихоокеанский флот вмф россии, общество