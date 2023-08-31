https://ria.ru/20230831/pozhertvovanie-1893420367.html

Подросток пожертвовал свои сбережения пострадавшим на АЗС в Махачкале

Подросток пожертвовал свои сбережения пострадавшим на АЗС в Махачкале - РИА Новости, 31.08.2023

Подросток пожертвовал свои сбережения пострадавшим на АЗС в Махачкале

Двенадцатилетний дзюдоист из Дагестана Ашахан Хазанатов пожертвовал личные сбережения в сумме 120 тысяч рублей на помощь пострадавшим при взрыве возле... РИА Новости, 31.08.2023

2023-08-31T15:41

2023-08-31T15:41

2023-08-31T15:41

происшествия

махачкала

кизилюрт

сергей меликов

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МАХАЧКАЛА, 31 авг - РИА Новости. Двенадцатилетний дзюдоист из Дагестана Ашахан Хазанатов пожертвовал личные сбережения в сумме 120 тысяч рублей на помощь пострадавшим при взрыве возле автозаправочной станции на окраине Махачкалы, сообщили в пресс-службе министерства труда и социального развития республики. "В дагестанский региональный фонд "Все вместе" обратился многократный призер чемпионатов по дзюдо 12-летний Ашахан Хазанатов, представляющий школу олимпийского резерва города Кизилюрта. Спортсмен передал в фонд личные сбережения в сумме 120 тысяч рублей", – говорится в релизе. По словам Ашахана, он копил деньги на свой день рождения, но после произошедшей трагедии решил передать их в фонд. Вечером 14 августа во время техобслуживания автомобилей на станции на окраине Махачкалы произошло возгорание, огонь перекинулся на соседнее помещение, где, по предварительным данным, хранилась селитра. Произошел взрыв, воспламенились здания и АЗС поблизости. Также были повреждены проезжающие мимо автомобили. Погибли 35 человек, более 100 пострадали. Глава Дагестана Сергей Меликов отмечал, что помощь семьям погибших и пострадавшим в результате ЧС, а также понесшим материальные потери будет оказана как из средств резервного фонда правительства республики, так и за счет пожертвований в региональный социальный фонд "Все вместе" и благотворительные фонды республики.

https://ria.ru/20230817/makhachkala-1890654565.html

махачкала

кизилюрт

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, махачкала, кизилюрт, сергей меликов