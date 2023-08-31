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Подросток пожертвовал свои сбережения пострадавшим на АЗС в Махачкале - РИА Новости, 31.08.2023
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15:41 31.08.2023
https://ria.ru/20230831/pozhertvovanie-1893420367.html
Подросток пожертвовал свои сбережения пострадавшим на АЗС в Махачкале
Подросток пожертвовал свои сбережения пострадавшим на АЗС в Махачкале - РИА Новости, 31.08.2023
Подросток пожертвовал свои сбережения пострадавшим на АЗС в Махачкале
Двенадцатилетний дзюдоист из Дагестана Ашахан Хазанатов пожертвовал личные сбережения в сумме 120 тысяч рублей на помощь пострадавшим при взрыве возле... РИА Новости, 31.08.2023
2023-08-31T15:41
2023-08-31T15:41
происшествия
махачкала
кизилюрт
сергей меликов
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МАХАЧКАЛА, 31 авг - РИА Новости. Двенадцатилетний дзюдоист из Дагестана Ашахан Хазанатов пожертвовал личные сбережения в сумме 120 тысяч рублей на помощь пострадавшим при взрыве возле автозаправочной станции на окраине Махачкалы, сообщили в пресс-службе министерства труда и социального развития республики. "В дагестанский региональный фонд "Все вместе" обратился многократный призер чемпионатов по дзюдо 12-летний Ашахан Хазанатов, представляющий школу олимпийского резерва города Кизилюрта. Спортсмен передал в фонд личные сбережения в сумме 120 тысяч рублей", – говорится в релизе. По словам Ашахана, он копил деньги на свой день рождения, но после произошедшей трагедии решил передать их в фонд. Вечером 14 августа во время техобслуживания автомобилей на станции на окраине Махачкалы произошло возгорание, огонь перекинулся на соседнее помещение, где, по предварительным данным, хранилась селитра. Произошел взрыв, воспламенились здания и АЗС поблизости. Также были повреждены проезжающие мимо автомобили. Погибли 35 человек, более 100 пострадали. Глава Дагестана Сергей Меликов отмечал, что помощь семьям погибших и пострадавшим в результате ЧС, а также понесшим материальные потери будет оказана как из средств резервного фонда правительства республики, так и за счет пожертвований в региональный социальный фонд "Все вместе" и благотворительные фонды республики.
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происшествия, махачкала, кизилюрт, сергей меликов
Происшествия, Махачкала, Кизилюрт, Сергей Меликов
Подросток пожертвовал свои сбережения пострадавшим на АЗС в Махачкале

Подросток пожертвовал 120 тысяч рублей пострадавшим при взрыве у АЗС в Махачкале

© Фото : ГУ МЧС по РДТушение пожара на АЗС на окраине Махачкалы
Тушение пожара на АЗС на окраине Махачкалы - РИА Новости, 1920, 31.08.2023
© Фото : ГУ МЧС по РД
Тушение пожара на АЗС на окраине Махачкалы. Архивное фото
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МАХАЧКАЛА, 31 авг - РИА Новости. Двенадцатилетний дзюдоист из Дагестана Ашахан Хазанатов пожертвовал личные сбережения в сумме 120 тысяч рублей на помощь пострадавшим при взрыве возле автозаправочной станции на окраине Махачкалы, сообщили в пресс-службе министерства труда и социального развития республики.
«
"В дагестанский региональный фонд "Все вместе" обратился многократный призер чемпионатов по дзюдо 12-летний Ашахан Хазанатов, представляющий школу олимпийского резерва города Кизилюрта. Спортсмен передал в фонд личные сбережения в сумме 120 тысяч рублей", – говорится в релизе.
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По словам Ашахана, он копил деньги на свой день рождения, но после произошедшей трагедии решил передать их в фонд.
Вечером 14 августа во время техобслуживания автомобилей на станции на окраине Махачкалы произошло возгорание, огонь перекинулся на соседнее помещение, где, по предварительным данным, хранилась селитра. Произошел взрыв, воспламенились здания и АЗС поблизости. Также были повреждены проезжающие мимо автомобили. Погибли 35 человек, более 100 пострадали.
Глава Дагестана Сергей Меликов отмечал, что помощь семьям погибших и пострадавшим в результате ЧС, а также понесшим материальные потери будет оказана как из средств резервного фонда правительства республики, так и за счет пожертвований в региональный социальный фонд "Все вместе" и благотворительные фонды республики.
Взрыв в Махачкале
© РИА Новости / Зиявутдин Гаджиахмедов

На окраине Махачкалы вечером 14 августа загорелся автосервис.

Последствия взрыва на АЗС возле Махачкалы

На окраине Махачкалы вечером 14 августа загорелся автосервис.

© РИА Новости / Зиявутдин Гаджиахмедов
1 из 9
© Фото : ГУ МЧС по РД

Огонь перекинулся на АЗС, после чего прогремел взрыв.

Тушение пожара на АЗС на окраине Махачкалы

Огонь перекинулся на АЗС, после чего прогремел взрыв.

© Фото : ГУ МЧС по РД
2 из 9
© Фото : СУ СК по Республике Дагестан

Площадь пожара составляла 500 квадратных метров, а локализовали возгорание на 600 квадратах.

Сотрудники МЧС и СК на месте пожара в Кумторкалинском районе Дагестана

Площадь пожара составляла 500 квадратных метров, а локализовали возгорание на 600 квадратах.

© Фото : СУ СК по Республике Дагестан
3 из 9
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

По последним данным, жертвами происшествия стали 35 человек.

Разрушения на месте взрыва автосервиса в Махачкале

По последним данным, жертвами происшествия стали 35 человек.

© РИА Новости
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4 из 9
© Пресс-служба МЧС РФ | Перейти в медиабанк

Трое из них — дети.

Самолет Ил-76ТД МЧС России готовится к вылету для санитарной эвакуации пострадавших в результате взрыва в здании автосервиса в Махачкале

Трое из них — дети.

© Пресс-служба МЧС РФ
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5 из 9
© РИА Новости / Зиявутдин Гаджиахмедов

Пострадали 80 человек.

Последствия взрыва на АЗС возле Махачкалы

Пострадали 80 человек.

© РИА Новости / Зиявутдин Гаджиахмедов
6 из 9
© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ | Перейти в медиабанк

Пятнадцатое августа в Дагестане объявили днем траура.

Сотрудники МЧС России продолжают разбор конструкций и поиск пострадавших на месте взрыва у здания автосервиса в Махачкале

Пятнадцатое августа в Дагестане объявили днем траура.

© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ
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7 из 9
© Фото : Минздрав РД

После взрыва завели уголовное дело.

Сотрудники экстренных служб на месте пожара на АЗС на окраине Махачкалы

После взрыва завели уголовное дело.

© Фото : Минздрав РД
8 из 9
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Для установления виновных и всех обстоятельств произошедшего проводятся следственные действия.

Последствия взрыва в здании автосервиса в Махачкале

Для установления виновных и всех обстоятельств произошедшего проводятся следственные действия.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
9 из 9

На окраине Махачкалы вечером 14 августа загорелся автосервис.

© РИА Новости / Зиявутдин Гаджиахмедов
1 из 9

Огонь перекинулся на АЗС, после чего прогремел взрыв.

© Фото : ГУ МЧС по РД
2 из 9

Площадь пожара составляла 500 квадратных метров, а локализовали возгорание на 600 квадратах.

© Фото : СУ СК по Республике Дагестан
3 из 9

По последним данным, жертвами происшествия стали 35 человек.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
4 из 9

Трое из них — дети.

© Пресс-служба МЧС РФ
Перейти в медиабанк
5 из 9

Пострадали 80 человек.

© РИА Новости / Зиявутдин Гаджиахмедов
6 из 9

Пятнадцатое августа в Дагестане объявили днем траура.

© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ
Перейти в медиабанк
7 из 9

После взрыва завели уголовное дело.

© Фото : Минздрав РД
8 из 9

Для установления виновных и всех обстоятельств произошедшего проводятся следственные действия.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
9 из 9
 
ПроисшествияМахачкалаКизилюртСергей Меликов
 
 
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