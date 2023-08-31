https://ria.ru/20230831/pozhar-1893501256.html

Спасатели извлекли тела 74 погибших при пожаре в Йоханнесбурге

Спасатели извлекли тела 74 погибших при пожаре в Йоханнесбурге - РИА Новости, 31.08.2023

Спасатели извлекли тела 74 погибших при пожаре в Йоханнесбурге

Спасатели извлекли тела 74 погибших при пожаре в Йоханнесбурге, среди них 12 детей, сообщает издание News24 со ссылкой на главу местной судебно-медицинской... РИА Новости, 31.08.2023

2023-08-31T20:00

2023-08-31T20:00

2023-08-31T21:21

йоханнесбург

юар

сирил рамафоса

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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Спасатели извлекли тела 74 погибших при пожаре в Йоханнесбурге, среди них 12 детей, сообщает издание News24 со ссылкой на главу местной судебно-медицинской службы.Пожар произошел в четверг в пятиэтажном доме в Йоханнесбурге. Ранее сообщалось о 73 погибших и 52 пострадавших. По данным телеканала SABC, в здании, предположительно, незаконно проживали люди. Причиной пожара могло стать незаконное подключение к электросети. "Семьдесят четыре тела извлечены и отправлены в лаборатории судебно-медицинской патологии. Среди них 24 женщины, 40 мужчин, личности десяти человек не удалось установить — они обгорели до неузнаваемости, среди этих тел 12 детей", — пишет издание со ссылкой на руководителя службы судебной медицины провинции Гаутенг Тембалету Мфахлазу.Ранее президент ЮАР Сирил Рамафоса выразил соболезнования в связи с последствиями пожара в Йоханнесбурге и назвал произошедшее "огромной трагедией". Рамафоса также выразил надежду, что расследование причин пожара поможет не допустить таких трагедий в будущем. Из-за пожара глава ЮАР отменил обращение к нации, он посетит место происшествия в ближайшее время.

https://ria.ru/20230831/yuar-1893366595.html

йоханнесбург

юар

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йоханнесбург, юар, сирил рамафоса