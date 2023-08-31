https://ria.ru/20230831/pozhar-1893491742.html

При пожаре в Геленджике погибло очень много краснокнижных деревьев

При пожаре в Геленджике погибло очень много краснокнижных деревьев - РИА Новости, 31.08.2023

При пожаре в Геленджике погибло очень много краснокнижных деревьев

Большое количество можжевельника и пицундских сосен пострадало при пожаре в Геленджике, рассказал РИА Новости директор Сафари-парка Николай Машинский,... РИА Новости, 31.08.2023

2023-08-31T19:05

2023-08-31T19:05

2023-08-31T19:06

происшествия

геленджик

анапа

пицунда

вениамин кондратьев

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

ми-8 амтш

бе-200

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ГЕЛЕНДЖИК, 31 авг - РИА Новости. Большое количество можжевельника и пицундских сосен пострадало при пожаре в Геленджике, рассказал РИА Новости директор Сафари-парка Николай Машинский, находящегося в относительной близости от границ пожара. "Погибло очень много краснокнижных деревьев. Особенно это затронуло можжевельник. У нас их несколько видов растет на хребте. Чтобы его вырастить, нужно несколько десятилетий", - сказал Машинский. По его словам, на территории Сафари-парка также есть питомник, где можжевельник выращивают искусственно. Только на территории парка на склонах Маркотхского хребта было высажено 1,5 тысячи саженцев этого растения. "Сгорело большое количество пицундских сосен. Ниже по хребту была зеленая гряда - это все искусственно высаженная сосна в 60-е годы на территории лысых гор. Они были посажены вдоль Кавказского хребта у подножья. Теперь мы все это потеряли минимум на 50 лет. Сгоревшая сосна за более чем 60 лет смогла вырасти от 20-30 сантиметров в диаметр и достигнуть свыше шести метров в высоту", - добавил собеседник агентства. Пицундская сосна – это краснокнижное растение. Деревья произрастают на черноморском побережье от города Анапы до мыса Пицунда в Абхазии. По словам губернатора Кубани Вениамина Кондратьева, оценка ущерба для лесного фонда после пожара в Геленджике еще впереди, но понятно, что лес будет восстанавливаться долго. Во вторник в Геленджике загорелся лес на площади 1,5 гектара в микрорайоне Куприянова щель на улице Речная. В среду площадь пожара достигала 118 гектаров. В краевом ГУ МЧС сообщали, что были задействованы три вертолета Ми-8 МЧС и два самолета Бе-200. Пожар локализовали на площади примерно 100 гектаров, угрозы объектам инфраструктуры и пострадавших не было. По данным спасателей, тушение пожара осложняется сильным ветром с порывами до 30 метров в секунду и сложным рельефом местности. В четверг в 11.00 власти объявили о полной ликвидации пожара.

https://ria.ru/20230831/les-1893357423.html

геленджик

анапа

пицунда

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, геленджик, анапа, пицунда, вениамин кондратьев, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ми-8 амтш, бе-200, природный пожар в геленджике, экология