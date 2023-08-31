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При пожаре в Геленджике погибло очень много краснокнижных деревьев - РИА Новости, 31.08.2023
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19:05 31.08.2023 (обновлено: 19:06 31.08.2023)
https://ria.ru/20230831/pozhar-1893491742.html
При пожаре в Геленджике погибло очень много краснокнижных деревьев
При пожаре в Геленджике погибло очень много краснокнижных деревьев - РИА Новости, 31.08.2023
При пожаре в Геленджике погибло очень много краснокнижных деревьев
Большое количество можжевельника и пицундских сосен пострадало при пожаре в Геленджике, рассказал РИА Новости директор Сафари-парка Николай Машинский,... РИА Новости, 31.08.2023
2023-08-31T19:05
2023-08-31T19:06
происшествия
геленджик
анапа
пицунда
вениамин кондратьев
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ми-8 амтш
бе-200
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ГЕЛЕНДЖИК, 31 авг - РИА Новости. Большое количество можжевельника и пицундских сосен пострадало при пожаре в Геленджике, рассказал РИА Новости директор Сафари-парка Николай Машинский, находящегося в относительной близости от границ пожара. "Погибло очень много краснокнижных деревьев. Особенно это затронуло можжевельник. У нас их несколько видов растет на хребте. Чтобы его вырастить, нужно несколько десятилетий", - сказал Машинский. По его словам, на территории Сафари-парка также есть питомник, где можжевельник выращивают искусственно. Только на территории парка на склонах Маркотхского хребта было высажено 1,5 тысячи саженцев этого растения. "Сгорело большое количество пицундских сосен. Ниже по хребту была зеленая гряда - это все искусственно высаженная сосна в 60-е годы на территории лысых гор. Они были посажены вдоль Кавказского хребта у подножья. Теперь мы все это потеряли минимум на 50 лет. Сгоревшая сосна за более чем 60 лет смогла вырасти от 20-30 сантиметров в диаметр и достигнуть свыше шести метров в высоту", - добавил собеседник агентства. Пицундская сосна – это краснокнижное растение. Деревья произрастают на черноморском побережье от города Анапы до мыса Пицунда в Абхазии. По словам губернатора Кубани Вениамина Кондратьева, оценка ущерба для лесного фонда после пожара в Геленджике еще впереди, но понятно, что лес будет восстанавливаться долго. Во вторник в Геленджике загорелся лес на площади 1,5 гектара в микрорайоне Куприянова щель на улице Речная. В среду площадь пожара достигала 118 гектаров. В краевом ГУ МЧС сообщали, что были задействованы три вертолета Ми-8 МЧС и два самолета Бе-200. Пожар локализовали на площади примерно 100 гектаров, угрозы объектам инфраструктуры и пострадавших не было. По данным спасателей, тушение пожара осложняется сильным ветром с порывами до 30 метров в секунду и сложным рельефом местности. В четверг в 11.00 власти объявили о полной ликвидации пожара.
https://ria.ru/20230831/les-1893357423.html
геленджик
анапа
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происшествия, геленджик, анапа, пицунда, вениамин кондратьев, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ми-8 амтш, бе-200, природный пожар в геленджике, экология
Происшествия, Геленджик, Анапа, Пицунда, Вениамин Кондратьев, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Ми-8 АМТШ, Бе-200, Природный пожар в Геленджике, Экология
При пожаре в Геленджике погибло очень много краснокнижных деревьев

При пожаре в Геленджике сгорело очень много можжевельника и пицундских сосен

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкЛесной пожар в Геленджике
Лесной пожар в Геленджике - РИА Новости, 1920, 31.08.2023
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Лесной пожар в Геленджике
Читать ria.ru в
ГЕЛЕНДЖИК, 31 авг - РИА Новости. Большое количество можжевельника и пицундских сосен пострадало при пожаре в Геленджике, рассказал РИА Новости директор Сафари-парка Николай Машинский, находящегося в относительной близости от границ пожара.
«
"Погибло очень много краснокнижных деревьев. Особенно это затронуло можжевельник. У нас их несколько видов растет на хребте. Чтобы его вырастить, нужно несколько десятилетий", - сказал Машинский.
По его словам, на территории Сафари-парка также есть питомник, где можжевельник выращивают искусственно. Только на территории парка на склонах Маркотхского хребта было высажено 1,5 тысячи саженцев этого растения.
«
"Сгорело большое количество пицундских сосен. Ниже по хребту была зеленая гряда - это все искусственно высаженная сосна в 60-е годы на территории лысых гор. Они были посажены вдоль Кавказского хребта у подножья. Теперь мы все это потеряли минимум на 50 лет. Сгоревшая сосна за более чем 60 лет смогла вырасти от 20-30 сантиметров в диаметр и достигнуть свыше шести метров в высоту", - добавил собеседник агентства.
Вертолет сбрасывает воду на месте тушения лесного пожара в Геленджике - РИА Новости, 1920, 31.08.2023
Власти оценили сроки восстановления леса после пожара в Геленджике
12:07
Пицундская сосна – это краснокнижное растение. Деревья произрастают на черноморском побережье от города Анапы до мыса Пицунда в Абхазии. По словам губернатора Кубани Вениамина Кондратьева, оценка ущерба для лесного фонда после пожара в Геленджике еще впереди, но понятно, что лес будет восстанавливаться долго.
Во вторник в Геленджике загорелся лес на площади 1,5 гектара в микрорайоне Куприянова щель на улице Речная. В среду площадь пожара достигала 118 гектаров. В краевом ГУ МЧС сообщали, что были задействованы три вертолета Ми-8 МЧС и два самолета Бе-200. Пожар локализовали на площади примерно 100 гектаров, угрозы объектам инфраструктуры и пострадавших не было. По данным спасателей, тушение пожара осложняется сильным ветром с порывами до 30 метров в секунду и сложным рельефом местности. В четверг в 11.00 власти объявили о полной ликвидации пожара.
Тушение лесного пожара в Геленджике
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанк

Пожар начался с возгорания травы и кустарника в районе улицы Родниковая в микрорайоне Бобруковая щель.

Самолет-амфибия Бе-200 сбрасывает воду на месте тушения лесного пожара в Геленджике

Пожар начался с возгорания травы и кустарника в районе улицы Родниковая в микрорайоне Бобруковая щель.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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1 из 10
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанк

Полиция сообщила о задержании мужчины, который на своем участке занимался обжигом кабелей.

Пожарные работают на месте тушения лесного пожара в Геленджик

Полиция сообщила о задержании мужчины, который на своем участке занимался обжигом кабелей.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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2 из 10
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанк

Огонь распространился к вершине горы. Для тушения прибыла аэромобильная группировка.

Самолет-амфибия Бе-200 забирает воду для тушения лесного пожара в Геленджике

Огонь распространился к вершине горы. Для тушения прибыла аэромобильная группировка.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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3 из 10
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанк

В работе задействованы по два вертолета Ми-8 и самолета Бе-200. Всего для тушения огня с вертолетов и самолетов сброшено более 300 тонн воды.

Лесной пожар в Геленджике

В работе задействованы по два вертолета Ми-8 и самолета Бе-200. Всего для тушения огня с вертолетов и самолетов сброшено более 300 тонн воды.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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4 из 10
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанк

Тушение пожара осложняется сильным ветром с порывами до 30 метров в секунду и сложно-пересеченным рельефом местности.

Вертолет сбрасывает воду на месте тушения лесного пожара в Геленджике

Тушение пожара осложняется сильным ветром с порывами до 30 метров в секунду и сложно-пересеченным рельефом местности.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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5 из 10
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанк

На месте работают более 400 спасателей и 80 единиц техники.

Волонтеры и автомобили МЧС на месте лагеря спасателей во время тушения лесного пожара в Геленджике

На месте работают более 400 спасателей и 80 единиц техники.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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6 из 10
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанк

Помощь в тушении пожара оказывают волонтеры "Единой России".

Вертолет сбрасывает воду на месте тушения лесного пожара в Геленджике

Помощь в тушении пожара оказывают волонтеры "Единой России".

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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7 из 10
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанк

Администрация и депутаты региона приобрели для добровольцев дополнительные средства для тушения пожара, а также питьевую воду.

Пожарные работают на месте тушения лесного пожара в Геленджике

Администрация и депутаты региона приобрели для добровольцев дополнительные средства для тушения пожара, а также питьевую воду.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
8 из 10
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанк

По факту лесного пожара в Геленджике возбудили уголовное дело.

Пожарные вертолеты в районе тушения лесного пожара в Геленджике

По факту лесного пожара в Геленджике возбудили уголовное дело.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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9 из 10
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанк

Вечером в среду пожар локализовали

Обгоревший участок после лесного пожара в Геленджике

Вечером в среду пожар локализовали

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
10 из 10

Пожар начался с возгорания травы и кустарника в районе улицы Родниковая в микрорайоне Бобруковая щель.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
1 из 10

Полиция сообщила о задержании мужчины, который на своем участке занимался обжигом кабелей.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
2 из 10

Огонь распространился к вершине горы. Для тушения прибыла аэромобильная группировка.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
3 из 10

В работе задействованы по два вертолета Ми-8 и самолета Бе-200. Всего для тушения огня с вертолетов и самолетов сброшено более 300 тонн воды.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
4 из 10

Тушение пожара осложняется сильным ветром с порывами до 30 метров в секунду и сложно-пересеченным рельефом местности.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
5 из 10

На месте работают более 400 спасателей и 80 единиц техники.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
6 из 10

Помощь в тушении пожара оказывают волонтеры "Единой России".

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
7 из 10

Администрация и депутаты региона приобрели для добровольцев дополнительные средства для тушения пожара, а также питьевую воду.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
8 из 10

По факту лесного пожара в Геленджике возбудили уголовное дело.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
9 из 10

Вечером в среду пожар локализовали

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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10 из 10
 
ПроисшествияГеленджикАнапаПицундаВениамин КондратьевМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Ми-8 АМТШБе-200Природный пожар в ГеленджикеЭкология
 
 
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