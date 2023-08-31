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Стала известна возможная причина крупного пожара в ЮАР - РИА Новости, 31.08.2023
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12:16 31.08.2023 (обновлено: 14:06 31.08.2023)
https://ria.ru/20230831/pozhar-1893358743.html
Стала известна возможная причина крупного пожара в ЮАР
Стала известна возможная причина крупного пожара в ЮАР - РИА Новости, 31.08.2023
Стала известна возможная причина крупного пожара в ЮАР
Пожар в многоэтажном доме в Йоханнесбурге, в результате которого погибли более 70 человек, могло вызвать незаконное подключение к электросети, сообщил РИА... РИА Новости, 31.08.2023
2023-08-31T12:16
2023-08-31T14:06
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ЙОХАННЕСБУРГ, 31 авг - РИА Новости. Пожар в многоэтажном доме в Йоханнесбурге, в результате которого погибли более 70 человек, могло вызвать незаконное подключение к электросети, сообщил РИА Новости представитель экстренной службы города Роберт Мулаудзи."Пожар мог произойти из-за незаконного подключения к электросети дома", - рассказал РИА Новости Мулаудзи.Ранее представитель экстренной службы города сообщал, что число погибших из-за пожара в многоэтажном доме в Йоханнесбурге в ЮАР возросло до 73, еще 52 человека пострадали.По данным телеканала SABC, пожар произошел в пятиэтажном здании, в котором, предположительно, люди проживали незаконно.
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Стала известна возможная причина крупного пожара в ЮАР

Причиной пожара в ЮАР могло стать незаконное подключение к электросети

CC BY-SA 2.0 / Bob Adams / Скорая помощь в ЮАРСкорая помощь в ЮАР
Скорая помощь в ЮАР - РИА Новости, 1920, 31.08.2023
CC BY-SA 2.0 / Bob Adams / Скорая помощь в ЮАР
Скорая помощь в ЮАР. Архивное фото
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ЙОХАННЕСБУРГ, 31 авг - РИА Новости. Пожар в многоэтажном доме в Йоханнесбурге, в результате которого погибли более 70 человек, могло вызвать незаконное подключение к электросети, сообщил РИА Новости представитель экстренной службы города Роберт Мулаудзи.
"Пожар мог произойти из-за незаконного подключения к электросети дома", - рассказал РИА Новости Мулаудзи.
Ранее представитель экстренной службы города сообщал, что число погибших из-за пожара в многоэтажном доме в Йоханнесбурге в ЮАР возросло до 73, еще 52 человека пострадали.
По данным телеканала SABC, пожар произошел в пятиэтажном здании, в котором, предположительно, люди проживали незаконно.
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