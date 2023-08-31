https://ria.ru/20230831/pozhar-1893358743.html
Стала известна возможная причина крупного пожара в ЮАР
Стала известна возможная причина крупного пожара в ЮАР - РИА Новости, 31.08.2023
Стала известна возможная причина крупного пожара в ЮАР
Пожар в многоэтажном доме в Йоханнесбурге, в результате которого погибли более 70 человек, могло вызвать незаконное подключение к электросети, сообщил РИА... РИА Новости, 31.08.2023
2023-08-31T12:16
2023-08-31T12:16
2023-08-31T14:06
юар
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151228/72/1512287214_0:118:2049:1270_1920x0_80_0_0_4d182c9de09498726cf700d6334a85e5.jpg
ЙОХАННЕСБУРГ, 31 авг - РИА Новости. Пожар в многоэтажном доме в Йоханнесбурге, в результате которого погибли более 70 человек, могло вызвать незаконное подключение к электросети, сообщил РИА Новости представитель экстренной службы города Роберт Мулаудзи."Пожар мог произойти из-за незаконного подключения к электросети дома", - рассказал РИА Новости Мулаудзи.Ранее представитель экстренной службы города сообщал, что число погибших из-за пожара в многоэтажном доме в Йоханнесбурге в ЮАР возросло до 73, еще 52 человека пострадали.По данным телеканала SABC, пожар произошел в пятиэтажном здании, в котором, предположительно, люди проживали незаконно.
https://ria.ru/20230831/les-1893357423.html
юар
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151228/72/1512287214_0:0:1785:1338_1920x0_80_0_0_f39656a1e504067fbc93a8aedf874a53.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
юар, в мире
Стала известна возможная причина крупного пожара в ЮАР
Причиной пожара в ЮАР могло стать незаконное подключение к электросети
ЙОХАННЕСБУРГ, 31 авг - РИА Новости. Пожар в многоэтажном доме в Йоханнесбурге, в результате которого погибли более 70 человек, могло вызвать незаконное подключение к электросети, сообщил РИА Новости представитель экстренной службы города Роберт Мулаудзи.
"Пожар мог произойти из-за незаконного подключения к электросети дома", - рассказал РИА Новости Мулаудзи.
Ранее представитель экстренной службы города сообщал, что число погибших из-за пожара в многоэтажном доме в Йоханнесбурге в ЮАР
возросло до 73, еще 52 человека пострадали.
По данным телеканала SABC, пожар произошел в пятиэтажном здании, в котором, предположительно, люди проживали незаконно.
Власти оценили сроки восстановления леса после пожара в Геленджике