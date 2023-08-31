https://ria.ru/20230831/pozhar-1893358743.html

Стала известна возможная причина крупного пожара в ЮАР

Стала известна возможная причина крупного пожара в ЮАР - РИА Новости, 31.08.2023

Стала известна возможная причина крупного пожара в ЮАР

Пожар в многоэтажном доме в Йоханнесбурге, в результате которого погибли более 70 человек, могло вызвать незаконное подключение к электросети, сообщил РИА... РИА Новости, 31.08.2023

2023-08-31T12:16

2023-08-31T12:16

2023-08-31T14:06

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ЙОХАННЕСБУРГ, 31 авг - РИА Новости. Пожар в многоэтажном доме в Йоханнесбурге, в результате которого погибли более 70 человек, могло вызвать незаконное подключение к электросети, сообщил РИА Новости представитель экстренной службы города Роберт Мулаудзи."Пожар мог произойти из-за незаконного подключения к электросети дома", - рассказал РИА Новости Мулаудзи.Ранее представитель экстренной службы города сообщал, что число погибших из-за пожара в многоэтажном доме в Йоханнесбурге в ЮАР возросло до 73, еще 52 человека пострадали.По данным телеканала SABC, пожар произошел в пятиэтажном здании, в котором, предположительно, люди проживали незаконно.

https://ria.ru/20230831/les-1893357423.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

юар, в мире