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Число погибших при пожаре в многоэтажном доме в ЮАР возросло до 73 - РИА Новости, 31.08.2023
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11:32 31.08.2023 (обновлено: 12:23 31.08.2023)
https://ria.ru/20230831/pozhar-1893347878.html
Число погибших при пожаре в многоэтажном доме в ЮАР возросло до 73
Число погибших при пожаре в многоэтажном доме в ЮАР возросло до 73 - РИА Новости, 31.08.2023
Число погибших при пожаре в многоэтажном доме в ЮАР возросло до 73
Число погибших из-за пожара в многоэтажном доме в Йоханнесбурге в ЮАР возросло до 73, еще 52 человека пострадали, сообщил представитель экстренной службы города РИА Новости, 31.08.2023
2023-08-31T11:32
2023-08-31T12:23
юар
в мире
происшествия
йоханнесбург
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Число погибших из-за пожара в многоэтажном доме в Йоханнесбурге в ЮАР возросло до 73, еще 52 человека пострадали, сообщил представитель экстренной службы города Роберт Мулаудзи.Ранее сообщалось, что 63 человека погибли, 43 пострадали."По последним данным, погибли 73 человека, 52 ранены", - написал Мулаудзи в социальной сети X (бывшая Twitter). Он отметил, что продолжаются поисково-спасательные работы.По данным телеканала SABC, пожар произошел в пятиэтажном здании, в котором, предположительно, люди проживали незаконно.
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юар, в мире, происшествия, йоханнесбург
ЮАР, В мире, Происшествия, Йоханнесбург
Число погибших при пожаре в многоэтажном доме в ЮАР возросло до 73

Число погибших при пожаре в многоэтажном доме в Йоханнесбурге возросло до 73

© AFP 2023 / MICHELE SPATARIНа месте пожара в Йоханнесбурге, ЮАР
На месте пожара в Йоханнесбурге, ЮАР - РИА Новости, 1920, 31.08.2023
© AFP 2023 / MICHELE SPATARI
На месте пожара в Йоханнесбурге, ЮАР
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Число погибших из-за пожара в многоэтажном доме в Йоханнесбурге в ЮАР возросло до 73, еще 52 человека пострадали, сообщил представитель экстренной службы города Роберт Мулаудзи.
Ранее сообщалось, что 63 человека погибли, 43 пострадали.
"По последним данным, погибли 73 человека, 52 ранены", - написал Мулаудзи в социальной сети X (бывшая Twitter). Он отметил, что продолжаются поисково-спасательные работы.
По данным телеканала SABC, пожар произошел в пятиэтажном здании, в котором, предположительно, люди проживали незаконно.
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ЮАРВ миреПроисшествияЙоханнесбург
 
 
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