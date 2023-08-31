https://ria.ru/20230831/pozhar-1893347878.html

Число погибших при пожаре в многоэтажном доме в ЮАР возросло до 73

Число погибших при пожаре в многоэтажном доме в ЮАР возросло до 73 - РИА Новости, 31.08.2023

Число погибших при пожаре в многоэтажном доме в ЮАР возросло до 73

Число погибших из-за пожара в многоэтажном доме в Йоханнесбурге в ЮАР возросло до 73, еще 52 человека пострадали, сообщил представитель экстренной службы города РИА Новости, 31.08.2023

2023-08-31T11:32

2023-08-31T11:32

2023-08-31T12:23

юар

в мире

происшествия

йоханнесбург

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1f/1893360386_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_76461d6408816ce074a2521980c75903.jpg

МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Число погибших из-за пожара в многоэтажном доме в Йоханнесбурге в ЮАР возросло до 73, еще 52 человека пострадали, сообщил представитель экстренной службы города Роберт Мулаудзи.Ранее сообщалось, что 63 человека погибли, 43 пострадали."По последним данным, погибли 73 человека, 52 ранены", - написал Мулаудзи в социальной сети X (бывшая Twitter). Он отметил, что продолжаются поисково-спасательные работы.По данным телеканала SABC, пожар произошел в пятиэтажном здании, в котором, предположительно, люди проживали незаконно.

https://ria.ru/20230825/pozhar-1892110275.html

юар

йоханнесбург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

юар, в мире, происшествия, йоханнесбург