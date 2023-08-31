https://ria.ru/20230831/pozhar-1893322905.html

Число жертв пожара в многоэтажном доме в ЮАР превысило 60 человек

Число жертв пожара в многоэтажном доме в ЮАР превысило 60 человек - РИА Новости, 31.08.2023

Число жертв пожара в многоэтажном доме в ЮАР превысило 60 человек

Число погибших из-за пожара в многоэтажном доме в Йоханнесбурге в ЮАР возросло до 63, сообщил РИА Новости представитель экстренной службы города Роберт... РИА Новости, 31.08.2023

2023-08-31T10:03

2023-08-31T10:03

2023-08-31T11:34

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ЙОХАННЕСБУРГ, 31 авг - РИА Новости. Число погибших из-за пожара в многоэтажном доме в Йоханнесбурге в ЮАР возросло до 63, сообщил РИА Новости представитель экстренной службы города Роберт Мулаудзи. Ранее сообщалось, что погибло 56 человек, а 43 пострадало. "Число погибших на данный момент составляет 63 человека", - заявил Мулаудзи.По данным телеканала SABC, пожар произошел в пятиэтажном здании, в котором, предположительно, незаконно проживали люди.

https://ria.ru/20230823/pozhar-1891646138.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, йоханнесбург, юар