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Число жертв пожара в многоэтажном доме в ЮАР превысило 60 человек - РИА Новости, 31.08.2023
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10:03 31.08.2023 (обновлено: 11:34 31.08.2023)
https://ria.ru/20230831/pozhar-1893322905.html
Число жертв пожара в многоэтажном доме в ЮАР превысило 60 человек
Число жертв пожара в многоэтажном доме в ЮАР превысило 60 человек - РИА Новости, 31.08.2023
Число жертв пожара в многоэтажном доме в ЮАР превысило 60 человек
Число погибших из-за пожара в многоэтажном доме в Йоханнесбурге в ЮАР возросло до 63, сообщил РИА Новости представитель экстренной службы города Роберт... РИА Новости, 31.08.2023
2023-08-31T10:03
2023-08-31T11:34
в мире
йоханнесбург
юар
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ЙОХАННЕСБУРГ, 31 авг - РИА Новости. Число погибших из-за пожара в многоэтажном доме в Йоханнесбурге в ЮАР возросло до 63, сообщил РИА Новости представитель экстренной службы города Роберт Мулаудзи. Ранее сообщалось, что погибло 56 человек, а 43 пострадало. "Число погибших на данный момент составляет 63 человека", - заявил Мулаудзи.По данным телеканала SABC, пожар произошел в пятиэтажном здании, в котором, предположительно, незаконно проживали люди.
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в мире, йоханнесбург, юар
В мире, Йоханнесбург, ЮАР
Число жертв пожара в многоэтажном доме в ЮАР превысило 60 человек

Число жертв пожара в многоэтажном доме в ЮАР выросло до 63 человек

© AFP 2023 / MICHELE SPATARIНа месте пожара в Йоханнесбурге, ЮАР
На месте пожара в Йоханнесбурге, ЮАР - РИА Новости, 1920, 31.08.2023
© AFP 2023 / MICHELE SPATARI
На месте пожара в Йоханнесбурге, ЮАР
Читать ria.ru в
ЙОХАННЕСБУРГ, 31 авг - РИА Новости. Число погибших из-за пожара в многоэтажном доме в Йоханнесбурге в ЮАР возросло до 63, сообщил РИА Новости представитель экстренной службы города Роберт Мулаудзи.
Ранее сообщалось, что погибло 56 человек, а 43 пострадало.
"Число погибших на данный момент составляет 63 человека", - заявил Мулаудзи.
По данным телеканала SABC, пожар произошел в пятиэтажном здании, в котором, предположительно, незаконно проживали люди.
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В миреЙоханнесбургЮАР
 
 
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