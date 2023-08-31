https://ria.ru/20230831/pozhar-1893322905.html
Число жертв пожара в многоэтажном доме в ЮАР превысило 60 человек
Число жертв пожара в многоэтажном доме в ЮАР превысило 60 человек - РИА Новости, 31.08.2023
Число жертв пожара в многоэтажном доме в ЮАР превысило 60 человек
Число погибших из-за пожара в многоэтажном доме в Йоханнесбурге в ЮАР возросло до 63, сообщил РИА Новости представитель экстренной службы города Роберт... РИА Новости, 31.08.2023
2023-08-31T10:03
2023-08-31T10:03
2023-08-31T11:34
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йоханнесбург
юар
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ЙОХАННЕСБУРГ, 31 авг - РИА Новости. Число погибших из-за пожара в многоэтажном доме в Йоханнесбурге в ЮАР возросло до 63, сообщил РИА Новости представитель экстренной службы города Роберт Мулаудзи. Ранее сообщалось, что погибло 56 человек, а 43 пострадало. "Число погибших на данный момент составляет 63 человека", - заявил Мулаудзи.По данным телеканала SABC, пожар произошел в пятиэтажном здании, в котором, предположительно, незаконно проживали люди.
https://ria.ru/20230823/pozhar-1891646138.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, йоханнесбург, юар
В мире, Йоханнесбург, ЮАР
Число жертв пожара в многоэтажном доме в ЮАР превысило 60 человек
Число жертв пожара в многоэтажном доме в ЮАР выросло до 63 человек
ЙОХАННЕСБУРГ, 31 авг - РИА Новости. Число погибших из-за пожара в многоэтажном доме в Йоханнесбурге в ЮАР возросло до 63, сообщил РИА Новости представитель экстренной службы города Роберт Мулаудзи.
Ранее сообщалось, что погибло 56 человек, а 43 пострадало.
"Число погибших на данный момент составляет 63 человека", - заявил Мулаудзи.
По данным телеканала SABC, пожар произошел в пятиэтажном здании, в котором, предположительно, незаконно проживали люди.
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