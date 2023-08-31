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СМИ: при пожаре в высотке в ЮАР погибли по меньшей мере 20 человек - РИА Новости, 31.08.2023
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07:38 31.08.2023 (обновлено: 11:36 31.08.2023)
https://ria.ru/20230831/pozhar-1893305087.html
СМИ: при пожаре в высотке в ЮАР погибли по меньшей мере 20 человек
СМИ: при пожаре в высотке в ЮАР погибли по меньшей мере 20 человек - РИА Новости, 31.08.2023
СМИ: при пожаре в высотке в ЮАР погибли по меньшей мере 20 человек
По меньшей мере 20 человек погибли, 43 пострадали в результате пожара в многоэтажном доме в Йоханнесбурге в ЮАР, сообщает портал News24. РИА Новости, 31.08.2023
2023-08-31T07:38
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йоханнесбург
юар
в мире
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. По меньшей мере 20 человек погибли, 43 пострадали в результате пожара в многоэтажном доме в Йоханнесбурге в ЮАР, сообщает портал News24."По меньшей мере 20 человек погибли и 43 других были ранены, когда начался пожар", - говорится в сообщении портала. Власти города в соцсети X (бывший Twitter) подтвердили, что пожар унес жизни 20 человек.Причины возгорания пока не называются.
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йоханнесбург, юар, в мире
Йоханнесбург, ЮАР, В мире
СМИ: при пожаре в высотке в ЮАР погибли по меньшей мере 20 человек

News24: при пожаре в многоэтажном доме в ЮАР погибли по меньшей мере 20 человек

© AFP 2023 / MICHELE SPATARIНа месте пожара в Йоханнесбурге, ЮАР
На месте пожара в Йоханнесбурге, ЮАР - РИА Новости, 1920, 31.08.2023
© AFP 2023 / MICHELE SPATARI
На месте пожара в Йоханнесбурге, ЮАР
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. По меньшей мере 20 человек погибли, 43 пострадали в результате пожара в многоэтажном доме в Йоханнесбурге в ЮАР, сообщает портал News24.
«
"По меньшей мере 20 человек погибли и 43 других были ранены, когда начался пожар", - говорится в сообщении портала.
Власти города в соцсети X (бывший Twitter) подтвердили, что пожар унес жизни 20 человек.
Причины возгорания пока не называются.
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