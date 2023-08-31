https://ria.ru/20230831/pozhar-1893305087.html

СМИ: при пожаре в высотке в ЮАР погибли по меньшей мере 20 человек

СМИ: при пожаре в высотке в ЮАР погибли по меньшей мере 20 человек - РИА Новости, 31.08.2023

СМИ: при пожаре в высотке в ЮАР погибли по меньшей мере 20 человек

По меньшей мере 20 человек погибли, 43 пострадали в результате пожара в многоэтажном доме в Йоханнесбурге в ЮАР, сообщает портал News24. РИА Новости, 31.08.2023

2023-08-31T07:38

2023-08-31T07:38

2023-08-31T11:36

йоханнесбург

юар

в мире

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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. По меньшей мере 20 человек погибли, 43 пострадали в результате пожара в многоэтажном доме в Йоханнесбурге в ЮАР, сообщает портал News24."По меньшей мере 20 человек погибли и 43 других были ранены, когда начался пожар", - говорится в сообщении портала. Власти города в соцсети X (бывший Twitter) подтвердили, что пожар унес жизни 20 человек.Причины возгорания пока не называются.

https://ria.ru/20230830/pozhar-1893280767.html

йоханнесбург

юар

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йоханнесбург, юар, в мире