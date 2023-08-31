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В Нигере заявили о лишении посла Франции дипломатического иммунитета

В Нигере заявили о лишении посла Франции дипломатического иммунитета - РИА Новости, 31.08.2023

В Нигере заявили о лишении посла Франции дипломатического иммунитета

МИД Нигера заявил, что посол Франции в стране Сильвен Итте больше не пользуется дипломатическим иммунитетом, полиции поручено приступить к его высылке, передает РИА Новости, 31.08.2023

2023-08-31T15:17

2023-08-31T15:17

2023-08-31T15:17

в мире

нигер

франция

габон

али бонго ондимба

переворот в нигере — 2023

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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. МИД Нигера заявил, что посол Франции в стране Сильвен Итте больше не пользуется дипломатическим иммунитетом, полиции поручено приступить к его высылке, передает Нигерское агентство печати (ANP). Как отмечается, в письме от 29 августа МИД Нигера проинформировал французское дипведомство об аннулировании дипломатических документов и виз посла и членов его семьи. "Заинтересованное лицо больше не пользуется привилегиями и иммунитетами, связанными с его статусом члена дипломатического персонала посольства... Службы полиции проинструктированы, чтобы приступить к его высылке", - цитирует агентство текст документа. На прошлой неделе МИД Нигера принял решение лишить агремана посла Франции в стране и попросить его покинуть Нигер в течение 48 часов. В среду утром военные Габона объявили об отмене результатов выборов и роспуске институтов власти. Глава республиканской гвардии генерал Брис Олиги Нгема заявил газете Monde, что президент Габона Али Бонго Ондимба отправлен в отставку, но сохранит все гражданские права. Согласно заявлению военных, президент находится под домашним арестом. Мятежники также заявили, что помимо президента страны арестовали еще ряд лиц по подозрению в государственной измене и других преступлениях.

https://ria.ru/20230725/afrika-1886084703.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, нигер, франция, габон, али бонго ондимба, переворот в нигере — 2023