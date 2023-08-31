В Нигере заявили о лишении посла Франции дипломатического иммунитета
ANP: власти Нигера поручили полиции приступить к высылке французского посла
© AP Photo / Sam MednickПосольство Франции в Ниамее
© AP Photo / Sam Mednick
Посольство Франции в Ниамее. Архивное фото
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. МИД Нигера заявил, что посол Франции в стране Сильвен Итте больше не пользуется дипломатическим иммунитетом, полиции поручено приступить к его высылке, передает Нигерское агентство печати (ANP).
Как отмечается, в письме от 29 августа МИД Нигера проинформировал французское дипведомство об аннулировании дипломатических документов и виз посла и членов его семьи.
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"Заинтересованное лицо больше не пользуется привилегиями и иммунитетами, связанными с его статусом члена дипломатического персонала посольства... Службы полиции проинструктированы, чтобы приступить к его высылке", - цитирует агентство текст документа.
На прошлой неделе МИД Нигера принял решение лишить агремана посла Франции в стране и попросить его покинуть Нигер в течение 48 часов.
В среду утром военные Габона объявили об отмене результатов выборов и роспуске институтов власти. Глава республиканской гвардии генерал Брис Олиги Нгема заявил газете Monde, что президент Габона Али Бонго Ондимба отправлен в отставку, но сохранит все гражданские права. Согласно заявлению военных, президент находится под домашним арестом. Мятежники также заявили, что помимо президента страны арестовали еще ряд лиц по подозрению в государственной измене и других преступлениях.