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В Нигере заявили о лишении посла Франции дипломатического иммунитета - РИА Новости, 31.08.2023
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15:17 31.08.2023
https://ria.ru/20230831/posol-1893414834.html
В Нигере заявили о лишении посла Франции дипломатического иммунитета
В Нигере заявили о лишении посла Франции дипломатического иммунитета - РИА Новости, 31.08.2023
В Нигере заявили о лишении посла Франции дипломатического иммунитета
МИД Нигера заявил, что посол Франции в стране Сильвен Итте больше не пользуется дипломатическим иммунитетом, полиции поручено приступить к его высылке, передает РИА Новости, 31.08.2023
2023-08-31T15:17
2023-08-31T15:17
в мире
нигер
франция
габон
али бонго ондимба
переворот в нигере — 2023
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. МИД Нигера заявил, что посол Франции в стране Сильвен Итте больше не пользуется дипломатическим иммунитетом, полиции поручено приступить к его высылке, передает Нигерское агентство печати (ANP). Как отмечается, в письме от 29 августа МИД Нигера проинформировал французское дипведомство об аннулировании дипломатических документов и виз посла и членов его семьи. "Заинтересованное лицо больше не пользуется привилегиями и иммунитетами, связанными с его статусом члена дипломатического персонала посольства... Службы полиции проинструктированы, чтобы приступить к его высылке", - цитирует агентство текст документа. На прошлой неделе МИД Нигера принял решение лишить агремана посла Франции в стране и попросить его покинуть Нигер в течение 48 часов. В среду утром военные Габона объявили об отмене результатов выборов и роспуске институтов власти. Глава республиканской гвардии генерал Брис Олиги Нгема заявил газете Monde, что президент Габона Али Бонго Ондимба отправлен в отставку, но сохранит все гражданские права. Согласно заявлению военных, президент находится под домашним арестом. Мятежники также заявили, что помимо президента страны арестовали еще ряд лиц по подозрению в государственной измене и других преступлениях.
https://ria.ru/20230725/afrika-1886084703.html
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в мире, нигер, франция, габон, али бонго ондимба, переворот в нигере — 2023
В мире, Нигер, Франция, Габон, Али Бонго Ондимба, Переворот в Нигере — 2023
В Нигере заявили о лишении посла Франции дипломатического иммунитета

ANP: власти Нигера поручили полиции приступить к высылке французского посла

© AP Photo / Sam MednickПосольство Франции в Ниамее
Посольство Франции в Ниамее - РИА Новости, 1920, 31.08.2023
© AP Photo / Sam Mednick
Посольство Франции в Ниамее. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. МИД Нигера заявил, что посол Франции в стране Сильвен Итте больше не пользуется дипломатическим иммунитетом, полиции поручено приступить к его высылке, передает Нигерское агентство печати (ANP).
Как отмечается, в письме от 29 августа МИД Нигера проинформировал французское дипведомство об аннулировании дипломатических документов и виз посла и членов его семьи.
«
"Заинтересованное лицо больше не пользуется привилегиями и иммунитетами, связанными с его статусом члена дипломатического персонала посольства... Службы полиции проинструктированы, чтобы приступить к его высылке", - цитирует агентство текст документа.
На прошлой неделе МИД Нигера принял решение лишить агремана посла Франции в стране и попросить его покинуть Нигер в течение 48 часов.
В среду утром военные Габона объявили об отмене результатов выборов и роспуске институтов власти. Глава республиканской гвардии генерал Брис Олиги Нгема заявил газете Monde, что президент Габона Али Бонго Ондимба отправлен в отставку, но сохранит все гражданские права. Согласно заявлению военных, президент находится под домашним арестом. Мятежники также заявили, что помимо президента страны арестовали еще ряд лиц по подозрению в государственной измене и других преступлениях.
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В миреНигерФранцияГабонАли Бонго ОндимбаПереворот в Нигере — 2023
 
 
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