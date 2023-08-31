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Итальянцев шокировало заявление Киева после слов папы римского о России
Итальянцев шокировало заявление Киева после слов папы римского о России - РИА Новости, 31.08.2023
Итальянцев шокировало заявление Киева после слов папы римского о России
Негативная реакция на Украине на речь папы римского Франциска о величии России доказывает ярую русофобию киевского режима, пишет итальянское издание Il Fatto... РИА Новости, 31.08.2023
2023-08-31T09:14
2023-08-31T09:14
2023-08-31T09:44
россия
украина
санкт-петербург
франциск (хорхе марио бергольо)
петр i
екатерина ii
нато
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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Негативная реакция на Украине на речь папы римского Франциска о величии России доказывает ярую русофобию киевского режима, пишет итальянское издание Il Fatto Quotidiano."Эта полемика — доказательство того, что военный конфликт вызывает отказ мыслительных функций и способности рассуждать критически", — отмечается в материале.Издание подчеркнуло, что, поскольку понтифик один из немногих сторонников мира на Западе, многие видят в нем союзника России и врага Украины, НАТО и Европы, полностью подчиненной воле Североатлантического альянса."Но что должен был посоветовать папа молодым россиянам: быть недостойными страны, породившей вечную культуру и красоту, являющуюся наследием человечества? Отказаться называть себя русскими, чтобы напакостить Путину? Смотреть сериал с Зеленским в главной роли?" — задается вопросом автор статьи.Все, кто сегодня не оскорбляет русский народ и его великую историю, подвергаются жесткой критике, папа римский не исключение, говорится в материале.Папа Франциск 25 августа провел телемост с Санкт-Петербургом, обратившись к католической молодежи. Он напомнил молодым людям, что они наследники великой России, страны святых, царей, Петра I, Екатерины II, могучей и просвещенной Российской империи. Он также сказал, что Россия славится своей культурой и человечностью. МИД Украины назвал это заявление "империалистической пропагандой".Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
https://ria.ru/20230830/protivniki-1893235056.html
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россия, украина, санкт-петербург, франциск (хорхе марио бергольо), петр i, екатерина ii, нато
Россия, Украина, Санкт-Петербург, Франциск (Хорхе Марио Бергольо), Петр I, Екатерина II, НАТО
Итальянцев шокировало заявление Киева после слов папы римского о России
Il Fatto Quotidiano: Украина в своей ненависти к России дошла до абсурда