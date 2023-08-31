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Военная помощь США Тайваню "откармливает" американский ВПК, заявил Пекин - РИА Новости, 31.08.2023
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15:00 31.08.2023
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Военная помощь США Тайваню "откармливает" американский ВПК, заявил Пекин
Военная помощь США Тайваню "откармливает" американский ВПК, заявил Пекин - РИА Новости, 31.08.2023
Военная помощь США Тайваню "откармливает" американский ВПК, заявил Пекин
Военная помощь и продажи вооружений США Тайваню лишь "откармливают" американский военно-промышленный комплекс, и при этом наносят ущерб безопасности и... РИА Новости, 31.08.2023
2023-08-31T15:00
2023-08-31T15:00
в мире
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сша
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ПЕКИН, 31 авг – РИА Новости. Военная помощь и продажи вооружений США Тайваню лишь "откармливают" американский военно-промышленный комплекс, и при этом наносят ущерб безопасности и благополучию жителей острова, заявил на брифинге в четверг официальный представитель министерства обороны КНР У Цянь. По данным американских СМИ, Белый дом уведомил конгресс об одобрении передачи военной помощи Тайваню на 80 миллионов долларов через программу зарубежного военного сотрудничества, которую применяют при взаимодействии с государствами. "Вне зависимости от того, помогают ли США Тайваню вооружениями или же продают, мы всегда решительно выступаем против. Необходимо подчеркнуть, что безопасность Тайваня зависит от совместных усилий соотечественников по обе стороны Тайваньского пролива, опирающихся на принцип "одного Китая", а не от помощи США и продажи оружия острову", - заявил У Цянь. Он подчеркнул, что "оказание военной помощи и продажа оружия США Тайваню только "откармливают" американский военно-промышленный комплекс и наносят ущерб безопасности и благополучию тайваньских соотечественников". "Народно-освободительная армия, как и прежде, предпримет все необходимые меры для решительного противодействия этому", - указал он. Ранее в МИД КНР отмечали, что продажа США оружия Тайваню серьезно нарушает принцип "одного Китая" и положения трех совместных китайско-американских коммюнике, "нарушает международное право и основные нормы международных отношений". Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив. Пекин выступает решительно против любых независимых контактов и военного сотрудничества других стран с островом. США настаивают, что придерживаются в своих контактах с Тайванем принципа "одного Китая" и ратуют за сохранение статус-кво.
https://ria.ru/20230823/f-16-1891810272.html
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в мире, тайвань, сша, китай, у цянь
В мире, Тайвань, США, Китай, У Цянь
Военная помощь США Тайваню "откармливает" американский ВПК, заявил Пекин

КНР: военная помощь США Тайваню откармливает американский ВПК и вредит острову

© AP Photo / Daniel CengВоеннослужащие с флагом Тайваня
Военнослужащие с флагом Тайваня - РИА Новости, 1920, 31.08.2023
© AP Photo / Daniel Ceng
Военнослужащие с флагом Тайваня. Архивное фото
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ПЕКИН, 31 авг – РИА Новости. Военная помощь и продажи вооружений США Тайваню лишь "откармливают" американский военно-промышленный комплекс, и при этом наносят ущерб безопасности и благополучию жителей острова, заявил на брифинге в четверг официальный представитель министерства обороны КНР У Цянь.
По данным американских СМИ, Белый дом уведомил конгресс об одобрении передачи военной помощи Тайваню на 80 миллионов долларов через программу зарубежного военного сотрудничества, которую применяют при взаимодействии с государствами.
"Вне зависимости от того, помогают ли США Тайваню вооружениями или же продают, мы всегда решительно выступаем против. Необходимо подчеркнуть, что безопасность Тайваня зависит от совместных усилий соотечественников по обе стороны Тайваньского пролива, опирающихся на принцип "одного Китая", а не от помощи США и продажи оружия острову", - заявил У Цянь.
Он подчеркнул, что "оказание военной помощи и продажа оружия США Тайваню только "откармливают" американский военно-промышленный комплекс и наносят ущерб безопасности и благополучию тайваньских соотечественников".
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"Народно-освободительная армия, как и прежде, предпримет все необходимые меры для решительного противодействия этому", - указал он.
Ранее в МИД КНР отмечали, что продажа США оружия Тайваню серьезно нарушает принцип "одного Китая" и положения трех совместных китайско-американских коммюнике, "нарушает международное право и основные нормы международных отношений".
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
Пекин выступает решительно против любых независимых контактов и военного сотрудничества других стран с островом. США настаивают, что придерживаются в своих контактах с Тайванем принципа "одного Китая" и ратуют за сохранение статус-кво.
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