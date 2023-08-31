https://ria.ru/20230831/polozhenie-1893392381.html

ВС России улучшили положение по переднему краю на Купянском направлении

ВС России улучшили положение по переднему краю на Купянском направлении - РИА Новости, 31.08.2023

ВС России улучшили положение по переднему краю на Купянском направлении

Подразделения группировки войск "Запад" при поддержке авиации и артиллеристов отразили пять контратак ВСУ в районах Сергеевки и Новоегоровки ЛНР, сообщили в... РИА Новости, 31.08.2023

2023-08-31T14:09

2023-08-31T14:09

2023-08-31T14:48

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

луганская народная республика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0e/1890031028_0:172:3072:1900_1920x0_80_0_0_ff7b8880a1c297a07693ab1f12e0b08c.jpg

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Подразделения группировки войск "Запад" при поддержке авиации и артиллеристов отразили пять контратак ВСУ в районах Сергеевки и Новоегоровки ЛНР, сообщили в Минобороны."На Купянском направлении подразделениями Западной группировки войск в ходе активных действий <...> улучшено положение по переднему краю", — говорится в сводке ведомства.Потери противника здесь составили:Донецкое направлениеБойцы Южной группировки сорвали шесть попыток штурма своих позиций в районах Богдановки, Андреевки, Майорска и Авдеевки ДНР. По данным российского ведомства, суточные потери ВСУ составили:Запорожское направлениеПодразделениями российской группировки войск, ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражено пять атак 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Вербовое. На Запорожском направлении потери украинской армии составили:Краснолиманское направлениеОтражены две атаки штурмовых групп 67-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Червоная Диброва Луганской Народной Республики. ВСУ потеряли:Южнодонецкое направлениеПодразделения группировки войск "Восток" обстреляли скопление живой силы и техники ВСУ в районах населенных пунктов Старомайорское и Урожайное ДНР. Потери украинских войск составили:Херсонское направлениеЗдесь потери ВСУ составили до 20 человек, два автомобиля, две гаубицы Д-30. Кроме того, в районе населенного пункта Михайловка Херсонской области уничтожен склад боеприпасов 121-й бригады территориальной обороны.

https://ria.ru/20230831/ukraina-1893137454.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

луганская народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, луганская народная республика