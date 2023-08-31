https://ria.ru/20230831/polozhenie-1893392381.html
ВС России улучшили положение по переднему краю на Купянском направлении
ВС России улучшили положение по переднему краю на Купянском направлении - РИА Новости, 31.08.2023
ВС России улучшили положение по переднему краю на Купянском направлении
Подразделения группировки войск "Запад" при поддержке авиации и артиллеристов отразили пять контратак ВСУ в районах Сергеевки и Новоегоровки ЛНР, сообщили в... РИА Новости, 31.08.2023
2023-08-31T14:09
2023-08-31T14:09
2023-08-31T14:48
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
луганская народная республика
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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Подразделения группировки войск "Запад" при поддержке авиации и артиллеристов отразили пять контратак ВСУ в районах Сергеевки и Новоегоровки ЛНР, сообщили в Минобороны."На Купянском направлении подразделениями Западной группировки войск в ходе активных действий <...> улучшено положение по переднему краю", — говорится в сводке ведомства.Потери противника здесь составили:Донецкое направлениеБойцы Южной группировки сорвали шесть попыток штурма своих позиций в районах Богдановки, Андреевки, Майорска и Авдеевки ДНР. По данным российского ведомства, суточные потери ВСУ составили:Запорожское направлениеПодразделениями российской группировки войск, ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражено пять атак 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Вербовое. На Запорожском направлении потери украинской армии составили:Краснолиманское направлениеОтражены две атаки штурмовых групп 67-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Червоная Диброва Луганской Народной Республики. ВСУ потеряли:Южнодонецкое направлениеПодразделения группировки войск "Восток" обстреляли скопление живой силы и техники ВСУ в районах населенных пунктов Старомайорское и Урожайное ДНР. Потери украинских войск составили:Херсонское направлениеЗдесь потери ВСУ составили до 20 человек, два автомобиля, две гаубицы Д-30. Кроме того, в районе населенного пункта Михайловка Херсонской области уничтожен склад боеприпасов 121-й бригады территориальной обороны.
https://ria.ru/20230831/ukraina-1893137454.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, луганская народная республика
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Луганская Народная Республика
ВС России улучшили положение по переднему краю на Купянском направлении
МО: ВС России улучшили положение по переднему краю на Купянском направлении
МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Подразделения группировки войск "Запад" при поддержке авиации и артиллеристов отразили пять контратак ВСУ в районах Сергеевки и Новоегоровки ЛНР, сообщили в Минобороны.
"На Купянском направлении подразделениями Западной группировки войск в ходе активных действий <...> улучшено положение по переднему краю", — говорится в сводке ведомства.
Киев запаниковал. На Украине началась борьба за выживание
Потери противника здесь составили:
- до 50 военнослужащих;
- два автомобиля;
- САУ Krab, две гаубицы Д-20.
Бойцы Южной группировки сорвали шесть попыток штурма своих позиций в районах Богдановки, Андреевки, Майорска и Авдеевки ДНР
. По данным российского ведомства, суточные потери ВСУ составили:
- до 365 человек убитыми и ранеными;
- три БМП "Брэдли", два БТОР, 32 автомобиля;
- САУ Krab, гаубицы Д-20, Д-30.
Подразделениями российской группировки войск, ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражено пять атак 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Вербовое. На Запорожском направлении потери украинской армии составили:
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
- два автомобиля и боевая машина РСЗО Vampire;
- артиллерийская система М777, три гаубицы Д-30.
Краснолиманское направление
Отражены две атаки штурмовых групп 67-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Червоная Диброва Луганской Народной Республики. ВСУ потеряли:
- до 55 человек;
- три бронированные машины;
- гаубицы "Мста-Б" и Д-30.
Подразделения группировки войск "Восток" обстреляли скопление живой силы и техники ВСУ в районах населенных пунктов Старомайорское
и Урожайное ДНР. Потери украинских войск составили:
- до ста человек;
- четыре автомобиля;
- две гаубицы "Мста-Б", артиллерийское орудие М119.
Здесь потери ВСУ составили до 20 человек, два автомобиля, две гаубицы Д-30.
Кроме того, в районе населенного пункта Михайловка Херсонской области
уничтожен склад боеприпасов 121-й бригады территориальной обороны.