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В России стало легче поступить на службу в полицию - РИА Новости, 31.08.2023
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10:18 31.08.2023 (обновлено: 14:14 31.08.2023)
https://ria.ru/20230831/politsiya-1893326187.html
В России стало легче поступить на службу в полицию
В России стало легче поступить на службу в полицию - РИА Новости, 31.08.2023
В России стало легче поступить на службу в полицию
МВД упростило условия поступления на службу в органы внутренних дел, сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк. РИА Новости, 31.08.2023
2023-08-31T10:18
2023-08-31T14:14
россия
ирина волк
безопасность
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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. МВД упростило условия поступления на службу в органы внутренних дел, сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк. &quot;Четвертого августа вступил в силу федеральный закон № 436-ФЗ, которым в законодательные акты внесены изменения, направленные на упрощение условий поступления на службу в органы внутренних дел&quot;, — сказала она.В частности, изменились возрастные ограничения для впервые пришедших на службу. Раньше в полицию можно было поступить до 35 или 40 лет в зависимости от должности. Теперь возрастные ограничения будут определяться по специальному званию. К примеру, при присвоении специальных званий рядового и младшего начальствующего состава предельный возраст составит 50 лет, среднего и старшего начальствующего состава, за исключением званий полковника, — 55 лет. Кроме того, отменили институт личного поручительства за поступающих на службу. Изменения затронут и ранее служивших на должностях, предусматривающих присвоение специальных или воинских званий, поступающих в органы внутренних дел для выполнения специальных задач либо задач в особых условиях. Для таких кандидатов станет возможным заключение контрактов на срок до года без испытательного срока. Теперь также предусматривается возможность продолжения службы сотрудниками, получившими ранения при выполнении задач в особых условиях и признанными не годными по состоянию здоровья к службе в органах внутренних дел. Таких сотрудников, захотевших продолжить службу, награжденных государственными наградами за выполнение задач в особых условиях и имеющих статус ветеранов боевых действий, могут назначить на индивидуально подобранные должности, добавила Волк.
https://ria.ru/20230719/tekhnika-1885096030.html
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россия, ирина волк, безопасность
Россия, Ирина Волк, Безопасность
В России стало легче поступить на службу в полицию

В России упростили условия поступления на службу в органы внутренних дел

© РИА Новости / Наталья Селиверстова Эмблема на форме сотрудника полиции
Эмблема на форме сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 31.08.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Эмблема на форме сотрудника полиции. Архивное фото
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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. МВД упростило условия поступления на службу в органы внутренних дел, сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.
«

"Четвертого августа вступил в силу федеральный закон № 436-ФЗ, которым в законодательные акты внесены изменения, направленные на упрощение условий поступления на службу в органы внутренних дел", — сказала она.

В частности, изменились возрастные ограничения для впервые пришедших на службу. Раньше в полицию можно было поступить до 35 или 40 лет в зависимости от должности.
Теперь возрастные ограничения будут определяться по специальному званию. К примеру, при присвоении специальных званий рядового и младшего начальствующего состава предельный возраст составит 50 лет, среднего и старшего начальствующего состава, за исключением званий полковника, — 55 лет.
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Кроме того, отменили институт личного поручительства за поступающих на службу.
Изменения затронут и ранее служивших на должностях, предусматривающих присвоение специальных или воинских званий, поступающих в органы внутренних дел для выполнения специальных задач либо задач в особых условиях. Для таких кандидатов станет возможным заключение контрактов на срок до года без испытательного срока.
Теперь также предусматривается возможность продолжения службы сотрудниками, получившими ранения при выполнении задач в особых условиях и признанными не годными по состоянию здоровья к службе в органах внутренних дел.
Таких сотрудников, захотевших продолжить службу, награжденных государственными наградами за выполнение задач в особых условиях и имеющих статус ветеранов боевых действий, могут назначить на индивидуально подобранные должности, добавила Волк.
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