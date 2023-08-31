https://ria.ru/20230831/politsiya-1893326187.html

В России стало легче поступить на службу в полицию

В России стало легче поступить на службу в полицию - РИА Новости, 31.08.2023

В России стало легче поступить на службу в полицию

МВД упростило условия поступления на службу в органы внутренних дел, сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк. РИА Новости, 31.08.2023

2023-08-31T10:18

2023-08-31T10:18

2023-08-31T14:14

россия

ирина волк

безопасность

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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. МВД упростило условия поступления на службу в органы внутренних дел, сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк. "Четвертого августа вступил в силу федеральный закон № 436-ФЗ, которым в законодательные акты внесены изменения, направленные на упрощение условий поступления на службу в органы внутренних дел", — сказала она.В частности, изменились возрастные ограничения для впервые пришедших на службу. Раньше в полицию можно было поступить до 35 или 40 лет в зависимости от должности. Теперь возрастные ограничения будут определяться по специальному званию. К примеру, при присвоении специальных званий рядового и младшего начальствующего состава предельный возраст составит 50 лет, среднего и старшего начальствующего состава, за исключением званий полковника, — 55 лет. Кроме того, отменили институт личного поручительства за поступающих на службу. Изменения затронут и ранее служивших на должностях, предусматривающих присвоение специальных или воинских званий, поступающих в органы внутренних дел для выполнения специальных задач либо задач в особых условиях. Для таких кандидатов станет возможным заключение контрактов на срок до года без испытательного срока. Теперь также предусматривается возможность продолжения службы сотрудниками, получившими ранения при выполнении задач в особых условиях и признанными не годными по состоянию здоровья к службе в органах внутренних дел. Таких сотрудников, захотевших продолжить службу, награжденных государственными наградами за выполнение задач в особых условиях и имеющих статус ветеранов боевых действий, могут назначить на индивидуально подобранные должности, добавила Волк.

https://ria.ru/20230719/tekhnika-1885096030.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, ирина волк, безопасность