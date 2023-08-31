https://ria.ru/20230831/politsiya-1893326187.html
В России стало легче поступить на службу в полицию
В России стало легче поступить на службу в полицию - РИА Новости, 31.08.2023
В России стало легче поступить на службу в полицию
МВД упростило условия поступления на службу в органы внутренних дел, сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк. РИА Новости, 31.08.2023
2023-08-31T10:18
2023-08-31T10:18
2023-08-31T14:14
россия
ирина волк
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568166686_0:77:1500:921_1920x0_80_0_0_9264bd40c3eeef488cb7031b1018f5e7.jpg
МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. МВД упростило условия поступления на службу в органы внутренних дел, сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк. "Четвертого августа вступил в силу федеральный закон № 436-ФЗ, которым в законодательные акты внесены изменения, направленные на упрощение условий поступления на службу в органы внутренних дел", — сказала она.В частности, изменились возрастные ограничения для впервые пришедших на службу. Раньше в полицию можно было поступить до 35 или 40 лет в зависимости от должности. Теперь возрастные ограничения будут определяться по специальному званию. К примеру, при присвоении специальных званий рядового и младшего начальствующего состава предельный возраст составит 50 лет, среднего и старшего начальствующего состава, за исключением званий полковника, — 55 лет. Кроме того, отменили институт личного поручительства за поступающих на службу. Изменения затронут и ранее служивших на должностях, предусматривающих присвоение специальных или воинских званий, поступающих в органы внутренних дел для выполнения специальных задач либо задач в особых условиях. Для таких кандидатов станет возможным заключение контрактов на срок до года без испытательного срока. Теперь также предусматривается возможность продолжения службы сотрудниками, получившими ранения при выполнении задач в особых условиях и признанными не годными по состоянию здоровья к службе в органах внутренних дел. Таких сотрудников, захотевших продолжить службу, награжденных государственными наградами за выполнение задач в особых условиях и имеющих статус ветеранов боевых действий, могут назначить на индивидуально подобранные должности, добавила Волк.
https://ria.ru/20230719/tekhnika-1885096030.html
https://ria.ru/20230816/dostup-1890365170.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568166686_86:0:1415:997_1920x0_80_0_0_ecf402f34da2f8a5907fc0368bc06e40.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, ирина волк, безопасность
Россия, Ирина Волк, Безопасность
В России стало легче поступить на службу в полицию
В России упростили условия поступления на службу в органы внутренних дел
МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. МВД упростило условия поступления на службу в органы внутренних дел, сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.
«
"Четвертого августа вступил в силу федеральный закон № 436-ФЗ, которым в законодательные акты внесены изменения, направленные на упрощение условий поступления на службу в органы внутренних дел", — сказала она.
В частности, изменились возрастные ограничения для впервые пришедших на службу. Раньше в полицию можно было поступить до 35 или 40 лет в зависимости от должности.
Теперь возрастные ограничения будут определяться по специальному званию. К примеру, при присвоении специальных званий рядового и младшего начальствующего состава предельный возраст составит 50 лет, среднего и старшего начальствующего состава, за исключением званий полковника, — 55 лет.
Росгвардия получила право иметь на вооружении тяжелую технику
Кроме того, отменили институт личного поручительства за поступающих на службу.
Изменения затронут и ранее служивших на должностях, предусматривающих присвоение специальных или воинских званий, поступающих в органы внутренних дел для выполнения специальных задач либо задач в особых условиях. Для таких кандидатов станет возможным заключение контрактов на срок до года без испытательного срока.
Теперь также предусматривается возможность продолжения службы сотрудниками, получившими ранения при выполнении задач в особых условиях и признанными не годными по состоянию здоровья к службе в органах внутренних дел.
Таких сотрудников, захотевших продолжить службу, награжденных государственными наградами за выполнение задач в особых условиях и имеющих статус ветеранов боевых действий, могут назначить на индивидуально подобранные должности, добавила Волк.
МВД предложило расширить оперативно-разыскную деятельность