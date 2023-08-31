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Странный полет россиян над Варшавой вызвал удивление в Польше - РИА Новости, 31.08.2023
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04:14 31.08.2023 (обновлено: 14:44 31.08.2023)
https://ria.ru/20230831/polet-1893298081.html
Странный полет россиян над Варшавой вызвал удивление в Польше
Странный полет россиян над Варшавой вызвал удивление в Польше - РИА Новости, 31.08.2023
Странный полет россиян над Варшавой вызвал удивление в Польше
Следовавший в Москву самолет турецкой Turkish Airlines сделал "странный" маневр в небе Польши, пролетев над Варшавой, говорится в статье польской радиостанции... РИА Новости, 31.08.2023
2023-08-31T04:14
2023-08-31T14:44
в мире
варшава
польша
turkish airlines
flightradar24
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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Следовавший в Москву самолет турецкой Turkish Airlines сделал "странный" маневр в небе Польши, пролетев над Варшавой, говорится в статье польской радиостанции ZET.Как отмечается в материале, "необычный полет" лайнера с российскими туристами 29 августа запечатлел мониторинговый ресурс Flightradar24.&quot;Рейс Turkish Airlines из Бодрума в Москву прошел по необычному маршруту. Самолет с российскими туристами сначала развернулся между Люблином и Замостьем, затем направился в сторону Жешува и Кракова и, наконец, пролетел над Варшавой в сторону Москвы&quot;, — пишет ZET.Причиной, как указывает сама радиостанция, стал мощный грозовой фронт, который и вынудил самолет проследовать "по весьма странному маршруту". В чем его "странность", ZET не уточнила. При этом в Сети отметили, что данный борт не стал единственным, кому пришлось обходить этот грозовой фронт."Почему самолеты с россиянами до сих пор летают над Польшей? Лайнерам из Турции не запрещены полеты над территорией Евросоюза, поэтому они присутствуют в польском небе", — также замечает радиостанция.После начала спецоперации на Украине Евросоюз запретил любым российским воздушным судам приземляться, взлетать или пролетать над территорией ЕС в дополнение к запрету своим компаниям поставок в Россию гражданских самолетов и запчастей к ним. В ответ Россия запретила компаниям из западных стран заходить в свое воздушное пространство без специального разрешения.
https://ria.ru/20230603/polsha-1875900864.html
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в мире, варшава, польша, turkish airlines, flightradar24, евросоюз, россия
В мире, Варшава, Польша, Turkish Airlines, Flightradar24, Евросоюз, Россия
Странный полет россиян над Варшавой вызвал удивление в Польше

ZET: летевший в Москву самолет сделал странный маневр над Варшавой из-за грозы

CC BY-SA 4.0 / Josef Moser / Turkish AirlinesСамолет авиакомпании Turkish Airlines
Самолет авиакомпании Turkish Airlines - РИА Новости, 1920, 31.08.2023
CC BY-SA 4.0 / Josef Moser / Turkish Airlines
Самолет авиакомпании Turkish Airlines. Архивное фото
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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Следовавший в Москву самолет турецкой Turkish Airlines сделал "странный" маневр в небе Польши, пролетев над Варшавой, говорится в статье польской радиостанции ZET.
Как отмечается в материале, "необычный полет" лайнера с российскими туристами 29 августа запечатлел мониторинговый ресурс Flightradar24.
«

"Рейс Turkish Airlines из Бодрума в Москву прошел по необычному маршруту. Самолет с российскими туристами сначала развернулся между Люблином и Замостьем, затем направился в сторону Жешува и Кракова и, наконец, пролетел над Варшавой в сторону Москвы", — пишет ZET.

Причиной, как указывает сама радиостанция, стал мощный грозовой фронт, который и вынудил самолет проследовать "по весьма странному маршруту". В чем его "странность", ZET не уточнила. При этом в Сети отметили, что данный борт не стал единственным, кому пришлось обходить этот грозовой фронт.
"Почему самолеты с россиянами до сих пор летают над Польшей? Лайнерам из Турции не запрещены полеты над территорией Евросоюза, поэтому они присутствуют в польском небе", — также замечает радиостанция.
После начала спецоперации на Украине Евросоюз запретил любым российским воздушным судам приземляться, взлетать или пролетать над территорией ЕС в дополнение к запрету своим компаниям поставок в Россию гражданских самолетов и запчастей к ним. В ответ Россия запретила компаниям из западных стран заходить в свое воздушное пространство без специального разрешения.
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