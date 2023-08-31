Странный полет россиян над Варшавой вызвал удивление в Польше
ZET: летевший в Москву самолет сделал странный маневр над Варшавой из-за грозы
CC BY-SA 4.0 / Josef Moser / Turkish Airlines
Самолет авиакомпании Turkish Airlines. Архивное фото
МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Следовавший в Москву самолет турецкой Turkish Airlines сделал "странный" маневр в небе Польши, пролетев над Варшавой, говорится в статье польской радиостанции ZET.
Как отмечается в материале, "необычный полет" лайнера с российскими туристами 29 августа запечатлел мониторинговый ресурс Flightradar24.
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"Рейс Turkish Airlines из Бодрума в Москву прошел по необычному маршруту. Самолет с российскими туристами сначала развернулся между Люблином и Замостьем, затем направился в сторону Жешува и Кракова и, наконец, пролетел над Варшавой в сторону Москвы", — пишет ZET.
Причиной, как указывает сама радиостанция, стал мощный грозовой фронт, который и вынудил самолет проследовать "по весьма странному маршруту". В чем его "странность", ZET не уточнила. При этом в Сети отметили, что данный борт не стал единственным, кому пришлось обходить этот грозовой фронт.
"Почему самолеты с россиянами до сих пор летают над Польшей? Лайнерам из Турции не запрещены полеты над территорией Евросоюза, поэтому они присутствуют в польском небе", — также замечает радиостанция.
После начала спецоперации на Украине Евросоюз запретил любым российским воздушным судам приземляться, взлетать или пролетать над территорией ЕС в дополнение к запрету своим компаниям поставок в Россию гражданских самолетов и запчастей к ним. В ответ Россия запретила компаниям из западных стран заходить в свое воздушное пространство без специального разрешения.