https://ria.ru/20230831/polet-1893298081.html

Странный полет россиян над Варшавой вызвал удивление в Польше

Странный полет россиян над Варшавой вызвал удивление в Польше - РИА Новости, 31.08.2023

Странный полет россиян над Варшавой вызвал удивление в Польше

Следовавший в Москву самолет турецкой Turkish Airlines сделал "странный" маневр в небе Польши, пролетев над Варшавой, говорится в статье польской радиостанции... РИА Новости, 31.08.2023

2023-08-31T04:14

2023-08-31T04:14

2023-08-31T14:44

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варшава

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turkish airlines

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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Следовавший в Москву самолет турецкой Turkish Airlines сделал "странный" маневр в небе Польши, пролетев над Варшавой, говорится в статье польской радиостанции ZET.Как отмечается в материале, "необычный полет" лайнера с российскими туристами 29 августа запечатлел мониторинговый ресурс Flightradar24."Рейс Turkish Airlines из Бодрума в Москву прошел по необычному маршруту. Самолет с российскими туристами сначала развернулся между Люблином и Замостьем, затем направился в сторону Жешува и Кракова и, наконец, пролетел над Варшавой в сторону Москвы", — пишет ZET.Причиной, как указывает сама радиостанция, стал мощный грозовой фронт, который и вынудил самолет проследовать "по весьма странному маршруту". В чем его "странность", ZET не уточнила. При этом в Сети отметили, что данный борт не стал единственным, кому пришлось обходить этот грозовой фронт."Почему самолеты с россиянами до сих пор летают над Польшей? Лайнерам из Турции не запрещены полеты над территорией Евросоюза, поэтому они присутствуют в польском небе", — также замечает радиостанция.После начала спецоперации на Украине Евросоюз запретил любым российским воздушным судам приземляться, взлетать или пролетать над территорией ЕС в дополнение к запрету своим компаниям поставок в Россию гражданских самолетов и запчастей к ним. В ответ Россия запретила компаниям из западных стран заходить в свое воздушное пространство без специального разрешения.

https://ria.ru/20230603/polsha-1875900864.html

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в мире, варшава, польша, turkish airlines, flightradar24, евросоюз, россия