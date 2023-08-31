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Второго пилота упавшего в Тверской области Embraer похоронили в Перми - РИА Новости, 31.08.2023
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20:12 31.08.2023
https://ria.ru/20230831/pokhorony-1893503460.html
Второго пилота упавшего в Тверской области Embraer похоронили в Перми
Второго пилота упавшего в Тверской области Embraer похоронили в Перми - РИА Новости, 31.08.2023
Второго пилота упавшего в Тверской области Embraer похоронили в Перми
В Перми состоялись похороны Рустама Каримова, второго пилота бизнес-джета Embraer, разбившегося в Тверской области, следует из информации в соцсети на странице... РИА Новости, 31.08.2023
2023-08-31T20:12
2023-08-31T20:12
происшествия
россия
пермь
москва
евгений пригожин
s7 airlines
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
следственный комитет россии (ск рф)
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ПЕРМЬ, 31 авг - РИА Новости. В Перми состоялись похороны Рустама Каримова, второго пилота бизнес-джета Embraer, разбившегося в Тверской области, следует из информации в соцсети на странице супруги погибшего пермяка. Из открытых источников известно, что 29-летний пермяк Рустам Каримов работал до пандемии на Аirbus пермского отделения авиакомпании S7 ("Сибирь"). Недавно трудоустроился в авиакомпанию "МНТ-Аэро", специализирующуюся на бизнес-перевозках. По информации МЧС РФ, 23 августа вблизи поселка Куженкино Тверской области упал частный самолет Embraer Legacy, летевший из Москвы в Санкт-Петербург. Позднее СК РФ сообщил, что личности всех десяти погибших при крушении самолета в Тверской области установлены, они соответствуют списку, заявленному в полетном листе. Среди пассажиров значился Евгений Пригожин. Следственный комитет России после ЧП завел дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.
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происшествия, россия, пермь, москва, евгений пригожин, s7 airlines, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф), крушение частного самолета в тверской области
Происшествия, Россия, Пермь, Москва, Евгений Пригожин, S7 Airlines, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Следственный комитет России (СК РФ), Крушение частного самолета в Тверской области
Второго пилота упавшего в Тверской области Embraer похоронили в Перми

В Перми похоронили Каримова, второго пилота Embraer, разбившегося под Тверью

© РИА Новости / Виталий Шустров | Перейти в медиабанкФрагмент частного самолёта Embraer Legacy, потерпевшего крушение в селе Куженкино
Фрагмент частного самолёта Embraer Legacy, потерпевшего крушение в селе Куженкино - РИА Новости, 1920, 31.08.2023
© РИА Новости / Виталий Шустров
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Фрагмент частного самолёта Embraer Legacy, потерпевшего крушение в селе Куженкино
Читать ria.ru в
ПЕРМЬ, 31 авг - РИА Новости. В Перми состоялись похороны Рустама Каримова, второго пилота бизнес-джета Embraer, разбившегося в Тверской области, следует из информации в соцсети на странице супруги погибшего пермяка.
Из открытых источников известно, что 29-летний пермяк Рустам Каримов работал до пандемии на Аirbus пермского отделения авиакомпании S7 ("Сибирь"). Недавно трудоустроился в авиакомпанию "МНТ-Аэро", специализирующуюся на бизнес-перевозках.
По информации МЧС РФ, 23 августа вблизи поселка Куженкино Тверской области упал частный самолет Embraer Legacy, летевший из Москвы в Санкт-Петербург. Позднее СК РФ сообщил, что личности всех десяти погибших при крушении самолета в Тверской области установлены, они соответствуют списку, заявленному в полетном листе. Среди пассажиров значился Евгений Пригожин.
Следственный комитет России после ЧП завел дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.
Сотрудники спецслужб на месте падения частного самолёта Embraer Legacy в селе Куженкино Бологовского района Тверской области - РИА Новости, 1920, 30.08.2023
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Вчера, 13:27
 
ПроисшествияРоссияПермьМоскваЕвгений ПригожинS7 AirlinesМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Следственный комитет России (СК РФ)Крушение частного самолета в Тверской области
 
 
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