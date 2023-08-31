https://ria.ru/20230831/pokhorony-1893503460.html

Второго пилота упавшего в Тверской области Embraer похоронили в Перми

Второго пилота упавшего в Тверской области Embraer похоронили в Перми - РИА Новости, 31.08.2023

Второго пилота упавшего в Тверской области Embraer похоронили в Перми

В Перми состоялись похороны Рустама Каримова, второго пилота бизнес-джета Embraer, разбившегося в Тверской области, следует из информации в соцсети на странице... РИА Новости, 31.08.2023

2023-08-31T20:12

2023-08-31T20:12

2023-08-31T20:12

происшествия

россия

пермь

москва

евгений пригожин

s7 airlines

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

следственный комитет россии (ск рф)

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ПЕРМЬ, 31 авг - РИА Новости. В Перми состоялись похороны Рустама Каримова, второго пилота бизнес-джета Embraer, разбившегося в Тверской области, следует из информации в соцсети на странице супруги погибшего пермяка. Из открытых источников известно, что 29-летний пермяк Рустам Каримов работал до пандемии на Аirbus пермского отделения авиакомпании S7 ("Сибирь"). Недавно трудоустроился в авиакомпанию "МНТ-Аэро", специализирующуюся на бизнес-перевозках. По информации МЧС РФ, 23 августа вблизи поселка Куженкино Тверской области упал частный самолет Embraer Legacy, летевший из Москвы в Санкт-Петербург. Позднее СК РФ сообщил, что личности всех десяти погибших при крушении самолета в Тверской области установлены, они соответствуют списку, заявленному в полетном листе. Среди пассажиров значился Евгений Пригожин. Следственный комитет России после ЧП завел дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

https://ria.ru/20230830/versii-1893144104.html

россия

пермь

москва

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, россия, пермь, москва, евгений пригожин, s7 airlines, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф), крушение частного самолета в тверской области