https://ria.ru/20230831/poezd-1893436935.html

СМИ: в Германии мужчина применил стоп-кран в поезде, чтобы покурить

СМИ: в Германии мужчина применил стоп-кран в поезде, чтобы покурить - РИА Новости, 31.08.2023

СМИ: в Германии мужчина применил стоп-кран в поезде, чтобы покурить

Мужчина, ехавший в поезде в немецкой федеральной земле Шлезвиг-Гольштейн, захотел покурить и применил для этого экстренное торможение, за что ему теперь грозит... РИА Новости, 31.08.2023

2023-08-31T16:47

2023-08-31T16:47

2023-08-31T16:47

в мире

шлезвиг-гольштейн

авто

париж

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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Мужчина, ехавший в поезде в немецкой федеральной земле Шлезвиг-Гольштейн, захотел покурить и применил для этого экстренное торможение, за что ему теперь грозит уголовное дело, сообщило в четверг издание Spiegel. "На скорости около 150 километров в час пассажир поезда в Шлезвиг-Гольштейне применил аварийный тормоз. По данным федеральной полиции в Фленсбурге, 61-летний мужчина объяснил, что причиной было его желание выкурить сигарету. Из около 150 пассажиров поезда никто не пострадал", - пишет Spiegel. В отношении мужчины заведено уголовное дело по статье об опасном вмешательстве в железнодорожное движение и злоупотреблении вызовами экстренных служб. 27 июня 1988 года похожая ситуация привела к крупной железнодорожной катастрофе на Лионском вокзале Парижа. Все началось с того, что молодая женщина применила стоп-кран для выхода на станции, на который поезд не должен был останавливаться. В попытке начать движение поезд машинист случайно отключил тормоза, что привело к тому, что по прибытии на вокзал состав не смог затормозить и врезался в переполненный людьми стоячий электропоезд. В результате катастрофы 56 человек погибли, еще около 60 получили ранения.

https://ria.ru/20230830/bali-1893205943.html

https://ria.ru/20230818/mvd-1890868357.html

шлезвиг-гольштейн

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в мире, шлезвиг-гольштейн, авто, париж