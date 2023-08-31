https://ria.ru/20230831/podrostki-1893437238.html
Мужчина облил бензином и поджег двух подростков в Курганской области
Мужчина облил бензином и поджег двух подростков в Курганской области - РИА Новости, 31.08.2023
Мужчина облил бензином и поджег двух подростков в Курганской области
В Курганской области мужчина облил бензином и поджег двух подростков, один из них умер, второй находится в больнице, сообщили в департаменте здравоохранения... РИА Новости, 31.08.2023
2023-08-31T16:48
2023-08-31T16:48
2023-08-31T17:57
происшествия
курганская область
россия
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ЧЕЛЯБИНСК, 31 авг — РИА Новости. В Курганской области мужчина облил бензином и поджег двух подростков, один из них умер, второй находится в больнице, сообщили в департаменте здравоохранения региона."Подростки из Лебяжьевского округа с ожогами были доставлены в Курганскую областную клиническую больницу. Один из мальчиков получил ожог более 95 процентов и крайне тяжелый ожоговый шок. Его оперативно бригадой санавиации доставили в областной центр, но, несмотря на все усилия врачей, мальчика не удалось спасти", — отметили в ведомстве.Второй подросток получил ожоги 14 процентов тела, он находится в Курганской областной больнице в удовлетворительном состоянии.Телеканал РЕН ТВ ранее сообщил, что в Курганской области 22-летний мужчина подошел к двум школьникам, которые проводили время у здания ДК в деревне Верхнеглубокое, схватил канистру с бензином, стоявшую рядом, плеснул на подростков горючее и чиркнул зажигалкой.По данным СМИ, личность подозреваемого установлена.
https://ria.ru/20230831/muzhchina-1893413925.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, курганская область, россия
Происшествия, Курганская область, Россия
Мужчина облил бензином и поджег двух подростков в Курганской области
Мужчина облил бензином и поджег двух подростков под Курганом, один умер
ЧЕЛЯБИНСК, 31 авг — РИА Новости. В Курганской области мужчина облил бензином и поджег двух подростков, один из них умер, второй находится в больнице, сообщили в департаменте здравоохранения региона.
"Подростки из Лебяжьевского округа с ожогами были доставлены в Курганскую областную клиническую больницу. Один из мальчиков получил ожог более 95 процентов и крайне тяжелый ожоговый шок. Его оперативно бригадой санавиации доставили в областной центр, но, несмотря на все усилия врачей, мальчика не удалось спасти", — отметили в ведомстве.
Второй подросток получил ожоги 14 процентов тела, он находится в Курганской областной больнице в удовлетворительном состоянии.
Телеканал РЕН ТВ ранее сообщил, что в Курганской области 22-летний мужчина подошел к двум школьникам, которые проводили время у здания ДК в деревне Верхнеглубокое, схватил канистру с бензином, стоявшую рядом, плеснул на подростков горючее и чиркнул зажигалкой.
По данным СМИ, личность подозреваемого установлена.
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