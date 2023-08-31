https://ria.ru/20230831/podrostki-1893437238.html

Мужчина облил бензином и поджег двух подростков в Курганской области

Мужчина облил бензином и поджег двух подростков в Курганской области - РИА Новости, 31.08.2023

Мужчина облил бензином и поджег двух подростков в Курганской области

В Курганской области мужчина облил бензином и поджег двух подростков, один из них умер, второй находится в больнице, сообщили в департаменте здравоохранения... РИА Новости, 31.08.2023

2023-08-31T16:48

2023-08-31T16:48

2023-08-31T17:57

происшествия

курганская область

россия

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ЧЕЛЯБИНСК, 31 авг — РИА Новости. В Курганской области мужчина облил бензином и поджег двух подростков, один из них умер, второй находится в больнице, сообщили в департаменте здравоохранения региона."Подростки из Лебяжьевского округа с ожогами были доставлены в Курганскую областную клиническую больницу. Один из мальчиков получил ожог более 95 процентов и крайне тяжелый ожоговый шок. Его оперативно бригадой санавиации доставили в областной центр, но, несмотря на все усилия врачей, мальчика не удалось спасти", — отметили в ведомстве.Второй подросток получил ожоги 14 процентов тела, он находится в Курганской областной больнице в удовлетворительном состоянии.Телеканал РЕН ТВ ранее сообщил, что в Курганской области 22-летний мужчина подошел к двум школьникам, которые проводили время у здания ДК в деревне Верхнеглубокое, схватил канистру с бензином, стоявшую рядом, плеснул на подростков горючее и чиркнул зажигалкой.По данным СМИ, личность подозреваемого установлена.

https://ria.ru/20230831/muzhchina-1893413925.html

курганская область

россия

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Игорь Тоноян

Игорь Тоноян

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Тоноян

происшествия, курганская область, россия