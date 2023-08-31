https://ria.ru/20230831/podroskti-1893430158.html

В Димитровграде нашли заблудившихся в лесу подростков

В Димитровграде нашли заблудившихся в лесу подростков - РИА Новости, 31.08.2023

В Димитровграде нашли заблудившихся в лесу подростков

Полицейские оперативно нашли заблудившихся в лесу подростков в Димитровграде, сообщается в Telegram-канале управления МЧС по Ульяновской области. РИА Новости, 31.08.2023

2023-08-31T16:18

2023-08-31T16:18

2023-08-31T17:18

хорошие новости

происшествия

димитровград

ульяновская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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САМАРА, 31 авг — РИА Новости. Полицейские оперативно нашли заблудившихся в лесу подростков в Димитровграде, сообщается в Telegram-канале управления МЧС по Ульяновской области. Уточняется, что накануне, в 20:41 (19:41 мск), в единую дежурно-диспетчерскую службу города поступил тревожный сигнал. Звонили два подростка, которые сообщили, что заблудились в лесу и не могут выйти к дороге. В ответ на наводящие вопросы диспетчера они заявили, что слышат шум поезда, но не могут сориентироваться, в какую сторону идти. На поиски мальчиков немедленно направились дежурные экипажи полиции и поисково-спасательный отряд управления гражданской защиты Димитровграда. "В 22:05 (21:05 мск) подростков обнаружили, они в порядке, медицинская помощь им не потребовалась", — говорится в сообщении регионального МЧС.По информации спасателей, ситуацию в поисках подростков осложняли наступившие сумерки. Кроме того, река Большой Черемшан в этом районе сильно обмелела, местность оказалась болотистой, со множеством коряг. Пока велись поиски, с подростками на связи по телефону оставались диспетчеры ЕДДС. Они подсказывали, как себя вести, куда двигаться и на что ориентироваться.

https://ria.ru/20230815/pensionerka-1890295457.html

https://ria.ru/20230815/buryatiya-1890210542.html

димитровград

ульяновская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, димитровград, ульяновская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)