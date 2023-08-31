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В Димитровграде нашли заблудившихся в лесу подростков - РИА Новости, 31.08.2023
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Хорошие новости
 
16:18 31.08.2023 (обновлено: 17:18 31.08.2023)
https://ria.ru/20230831/podroskti-1893430158.html
В Димитровграде нашли заблудившихся в лесу подростков
В Димитровграде нашли заблудившихся в лесу подростков - РИА Новости, 31.08.2023
В Димитровграде нашли заблудившихся в лесу подростков
Полицейские оперативно нашли заблудившихся в лесу подростков в Димитровграде, сообщается в Telegram-канале управления МЧС по Ульяновской области. РИА Новости, 31.08.2023
2023-08-31T16:18
2023-08-31T17:18
хорошие новости
происшествия
димитровград
ульяновская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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САМАРА, 31 авг — РИА Новости. Полицейские оперативно нашли заблудившихся в лесу подростков в Димитровграде, сообщается в Telegram-канале управления МЧС по Ульяновской области. Уточняется, что накануне, в 20:41 (19:41 мск), в единую дежурно-диспетчерскую службу города поступил тревожный сигнал. Звонили два подростка, которые сообщили, что заблудились в лесу и не могут выйти к дороге. В ответ на наводящие вопросы диспетчера они заявили, что слышат шум поезда, но не могут сориентироваться, в какую сторону идти. На поиски мальчиков немедленно направились дежурные экипажи полиции и поисково-спасательный отряд управления гражданской защиты Димитровграда. &quot;В 22:05 (21:05 мск) подростков обнаружили, они в порядке, медицинская помощь им не потребовалась&quot;, — говорится в сообщении регионального МЧС.По информации спасателей, ситуацию в поисках подростков осложняли наступившие сумерки. Кроме того, река Большой Черемшан в этом районе сильно обмелела, местность оказалась болотистой, со множеством коряг. Пока велись поиски, с подростками на связи по телефону оставались диспетчеры ЕДДС. Они подсказывали, как себя вести, куда двигаться и на что ориентироваться.
https://ria.ru/20230815/pensionerka-1890295457.html
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происшествия, димитровград, ульяновская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Хорошие новости, Происшествия, Димитровград, Ульяновская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Димитровграде нашли заблудившихся в лесу подростков

Заблудившихся в лесу подростков оперативно разыскали полицейские в Димитровграде

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 31.08.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Сотрудник полиции. Архивное фото
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САМАРА, 31 авг — РИА Новости. Полицейские оперативно нашли заблудившихся в лесу подростков в Димитровграде, сообщается в Telegram-канале управления МЧС по Ульяновской области.
Уточняется, что накануне, в 20:41 (19:41 мск), в единую дежурно-диспетчерскую службу города поступил тревожный сигнал. Звонили два подростка, которые сообщили, что заблудились в лесу и не могут выйти к дороге. В ответ на наводящие вопросы диспетчера они заявили, что слышат шум поезда, но не могут сориентироваться, в какую сторону идти.
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На поиски мальчиков немедленно направились дежурные экипажи полиции и поисково-спасательный отряд управления гражданской защиты Димитровграда.
«

"В 22:05 (21:05 мск) подростков обнаружили, они в порядке, медицинская помощь им не потребовалась", — говорится в сообщении регионального МЧС.

По информации спасателей, ситуацию в поисках подростков осложняли наступившие сумерки. Кроме того, река Большой Черемшан в этом районе сильно обмелела, местность оказалась болотистой, со множеством коряг. Пока велись поиски, с подростками на связи по телефону оставались диспетчеры ЕДДС. Они подсказывали, как себя вести, куда двигаться и на что ориентироваться.
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Хорошие новостиПроисшествияДимитровградУльяновская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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