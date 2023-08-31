https://ria.ru/20230831/podmoskove-1893306429.html

Российские военные пресекли террористическую атаку Киева с применением БПЛА

Российские военные пресекли террористическую атаку Киева с применением БПЛА - РИА Новости, 31.08.2023

Российские военные пресекли террористическую атаку Киева с применением БПЛА

Российские средства ПВО перехватили украинский дрон самолетного типа в Воскресенском районе Московской области, сообщили в четверг в министерстве обороны... РИА Новости, 31.08.2023

2023-08-31T08:00

2023-08-31T08:00

2023-08-31T08:07

россия

киев

безопасность

воскресенский район

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Российские средства ПВО перехватили украинский дрон самолетного типа в Воскресенском районе Московской области, сообщили в четверг в министерстве обороны России."Утром 31 августа мск пресечена очередная террористическая атака киевского режима с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Воскресенского района Московской области", - сообщили в ведомстве.

https://ria.ru/20230830/bespilotnik-1893173614.html

россия

киев

воскресенский район

московская область (подмосковье)

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, киев, безопасность, воскресенский район, московская область (подмосковье)