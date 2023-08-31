https://ria.ru/20230831/podmoskove-1893306429.html
Российские военные пресекли террористическую атаку Киева с применением БПЛА
Российские военные пресекли террористическую атаку Киева с применением БПЛА - РИА Новости, 31.08.2023
Российские военные пресекли террористическую атаку Киева с применением БПЛА
Российские средства ПВО перехватили украинский дрон самолетного типа в Воскресенском районе Московской области, сообщили в четверг в министерстве обороны... РИА Новости, 31.08.2023
2023-08-31T08:00
2023-08-31T08:00
2023-08-31T08:07
россия
киев
безопасность
воскресенский район
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Российские средства ПВО перехватили украинский дрон самолетного типа в Воскресенском районе Московской области, сообщили в четверг в министерстве обороны России."Утром 31 августа мск пресечена очередная террористическая атака киевского режима с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Воскресенского района Московской области", - сообщили в ведомстве.
https://ria.ru/20230830/bespilotnik-1893173614.html
россия
киев
воскресенский район
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, киев, безопасность, воскресенский район, московская область (подмосковье)
Россия, Киев, Безопасность, Воскресенский район, Московская область (Подмосковье)
Российские военные пресекли террористическую атаку Киева с применением БПЛА
ПВО уничтожила украинский беспилотник в Воскресенском районе в Подмосковье