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Российские военные пресекли террористическую атаку Киева с применением БПЛА - РИА Новости, 31.08.2023
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08:00 31.08.2023 (обновлено: 08:07 31.08.2023)
https://ria.ru/20230831/podmoskove-1893306429.html
Российские военные пресекли террористическую атаку Киева с применением БПЛА
Российские военные пресекли террористическую атаку Киева с применением БПЛА - РИА Новости, 31.08.2023
Российские военные пресекли террористическую атаку Киева с применением БПЛА
Российские средства ПВО перехватили украинский дрон самолетного типа в Воскресенском районе Московской области, сообщили в четверг в министерстве обороны... РИА Новости, 31.08.2023
2023-08-31T08:00
2023-08-31T08:07
россия
киев
безопасность
воскресенский район
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Российские средства ПВО перехватили украинский дрон самолетного типа в Воскресенском районе Московской области, сообщили в четверг в министерстве обороны России."Утром 31 августа мск пресечена очередная террористическая атака киевского режима с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Воскресенского района Московской области", - сообщили в ведомстве.
https://ria.ru/20230830/bespilotnik-1893173614.html
россия
киев
воскресенский район
московская область (подмосковье)
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россия, киев, безопасность, воскресенский район, московская область (подмосковье)
Россия, Киев, Безопасность, Воскресенский район, Московская область (Подмосковье)
Российские военные пресекли террористическую атаку Киева с применением БПЛА

ПВО уничтожила украинский беспилотник в Воскресенском районе в Подмосковье

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкБоевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса
Боевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса - РИА Новости, 1920, 31.08.2023
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Боевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса. Архивное фото
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Российские средства ПВО перехватили украинский дрон самолетного типа в Воскресенском районе Московской области, сообщили в четверг в министерстве обороны России.
"Утром 31 августа мск пресечена очередная террористическая атака киевского режима с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Воскресенского района Московской области", - сообщили в ведомстве.
Военнослужащие у станции постановки помех - РИА Новости, 1920, 30.08.2023
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РоссияКиевБезопасностьВоскресенский районМосковская область (Подмосковье)
 
 
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