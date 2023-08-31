https://ria.ru/20230831/podlodka-1893332066.html

Китай опроверг сообщения об аварии атомной подлодки в Тайваньском проливе

Китай опроверг сообщения об аварии атомной подлодки в Тайваньском проливе - РИА Новости, 31.08.2023

Китай опроверг сообщения об аварии атомной подлодки в Тайваньском проливе

Сообщения о якобы аварии китайской атомной подлодки в Тайваньском проливе являются ложью, заявил на брифинге в четверг официальный представитель министерства... РИА Новости, 31.08.2023

2023-08-31T10:35

2023-08-31T10:35

2023-08-31T10:44

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ПЕКИН, 31 авг - РИА Новости. Сообщения о якобы аварии китайской атомной подлодки в Тайваньском проливе являются ложью, заявил на брифинге в четверг официальный представитель министерства обороны КНР У Цянь."Соответствующие сообщения являются абсолютной ложью", - заявил У Цянь.Ранее в СМИ и соцсетях появились неподтвержденные сообщения о том, что атомная подводная лодка ВМС Народно-освободительной армии Китая типа 093 Shang якобы недавно потерпела аварию в Тайваньском проливе, а весь ее экипаж погиб. Министерство обороны Тайваня сообщило, что не обнаружило никаких доказательств аварии китайской атомной подлодки в Тайваньском проливе.

https://ria.ru/20230830/tayvan-1893054106.html

китай

тайвань

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, китай, тайвань, у цянь