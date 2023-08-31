Рейтинг@Mail.ru
Китай опроверг сообщения об аварии атомной подлодки в Тайваньском проливе - РИА Новости, 31.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:35 31.08.2023 (обновлено: 10:44 31.08.2023)
https://ria.ru/20230831/podlodka-1893332066.html
Китай опроверг сообщения об аварии атомной подлодки в Тайваньском проливе
Китай опроверг сообщения об аварии атомной подлодки в Тайваньском проливе - РИА Новости, 31.08.2023
Китай опроверг сообщения об аварии атомной подлодки в Тайваньском проливе
Сообщения о якобы аварии китайской атомной подлодки в Тайваньском проливе являются ложью, заявил на брифинге в четверг официальный представитель министерства... РИА Новости, 31.08.2023
2023-08-31T10:35
2023-08-31T10:44
в мире
китай
тайвань
у цянь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155298/39/1552983951_0:105:3072:1832_1920x0_80_0_0_cb22599d465930382a639084ee8c5526.jpg
ПЕКИН, 31 авг - РИА Новости. Сообщения о якобы аварии китайской атомной подлодки в Тайваньском проливе являются ложью, заявил на брифинге в четверг официальный представитель министерства обороны КНР У Цянь."Соответствующие сообщения являются абсолютной ложью", - заявил У Цянь.Ранее в СМИ и соцсетях появились неподтвержденные сообщения о том, что атомная подводная лодка ВМС Народно-освободительной армии Китая типа 093 Shang якобы недавно потерпела аварию в Тайваньском проливе, а весь ее экипаж погиб. Министерство обороны Тайваня сообщило, что не обнаружило никаких доказательств аварии китайской атомной подлодки в Тайваньском проливе.
https://ria.ru/20230830/tayvan-1893054106.html
китай
тайвань
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155298/39/1552983951_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_1dfbed1ef3e31cd0392a7895592c926c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, китай, тайвань, у цянь
В мире, Китай, Тайвань, У Цянь
Китай опроверг сообщения об аварии атомной подлодки в Тайваньском проливе

МО Китая опровергло сообщения об аварии атомной подлодки в Тайваньском проливе

© РИА Новости / Анна РаткоглоАтомная подлодка Китая
Атомная подлодка Китая - РИА Новости, 1920, 31.08.2023
© РИА Новости / Анна Раткогло
Атомная подлодка Китая. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 31 авг - РИА Новости. Сообщения о якобы аварии китайской атомной подлодки в Тайваньском проливе являются ложью, заявил на брифинге в четверг официальный представитель министерства обороны КНР У Цянь.
"Соответствующие сообщения являются абсолютной ложью", - заявил У Цянь.
Ранее в СМИ и соцсетях появились неподтвержденные сообщения о том, что атомная подводная лодка ВМС Народно-освободительной армии Китая типа 093 Shang якобы недавно потерпела аварию в Тайваньском проливе, а весь ее экипаж погиб. Министерство обороны Тайваня сообщило, что не обнаружило никаких доказательств аварии китайской атомной подлодки в Тайваньском проливе.
Истребитель J-11 - РИА Новости, 1920, 30.08.2023
Тайвань за сутки отследил 32 самолета армии КНР вблизи острова
Вчера, 06:48
 
В миреКитайТайваньУ Цянь
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала