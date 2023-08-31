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Китай опроверг сообщения об аварии атомной подлодки в Тайваньском проливе
Китай опроверг сообщения об аварии атомной подлодки в Тайваньском проливе - РИА Новости, 31.08.2023
Китай опроверг сообщения об аварии атомной подлодки в Тайваньском проливе
Сообщения о якобы аварии китайской атомной подлодки в Тайваньском проливе являются ложью, заявил на брифинге в четверг официальный представитель министерства... РИА Новости, 31.08.2023
2023-08-31T10:35
2023-08-31T10:35
2023-08-31T10:44
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ПЕКИН, 31 авг - РИА Новости. Сообщения о якобы аварии китайской атомной подлодки в Тайваньском проливе являются ложью, заявил на брифинге в четверг официальный представитель министерства обороны КНР У Цянь."Соответствующие сообщения являются абсолютной ложью", - заявил У Цянь.Ранее в СМИ и соцсетях появились неподтвержденные сообщения о том, что атомная подводная лодка ВМС Народно-освободительной армии Китая типа 093 Shang якобы недавно потерпела аварию в Тайваньском проливе, а весь ее экипаж погиб. Министерство обороны Тайваня сообщило, что не обнаружило никаких доказательств аварии китайской атомной подлодки в Тайваньском проливе.
https://ria.ru/20230830/tayvan-1893054106.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, китай, тайвань, у цянь
В мире, Китай, Тайвань, У Цянь
Китай опроверг сообщения об аварии атомной подлодки в Тайваньском проливе
МО Китая опровергло сообщения об аварии атомной подлодки в Тайваньском проливе