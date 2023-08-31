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Обзор HONOR Pad X9: большой планшет для развлечений и не только

Обзор HONOR Pad X9: большой планшет для развлечений и не только - РИА Новости, 31.08.2023

Обзор HONOR Pad X9: большой планшет для развлечений и не только

Компания HONOR славится своими планшетами, которые выделяются на фоне конкурентов по соотношению цены и качества. Новый HONOR Pad X9 (Пэд Икс 9) предлагает... РИА Новости, 31.08.2023

2023-08-31T11:00

2023-08-31T11:00

2023-08-31T13:51

технологии

гаджеты

планшеты

россия

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Компания HONOR славится своими планшетами, которые выделяются на фоне конкурентов по соотношению цены и качества. Новый HONOR Pad X9 (Пэд Икс 9) предлагает множество улучшений по сравнению с предыдущими моделями Pad 8, Pad X8. Насколько изменился планшет — разберемся в нашем тесте.ДизайнHONOR Pad X9 построен вокруг крупного 11,5-дюймового дисплея HONOR FullView (Фулл Вью). Создателей можно похвалить за стремление найти баланс между изяществом и удобством — рамки экрана здесь не широкие и не узкие, то есть пользователь может держать планшет, не касаясь пальцами дисплея.Матрица покрыта закаленным стеклом с олеофобным покрытием. За время тестирования на поверхности не появилось ни царапин, ни потертостей. Планшет весит 499 граммов — габариты и масса идеально подходят для повседневного использования.Корпус планшета цельнометаллический, что дает выигрыш как в тактильном ощущении, так и в отводе тепла от начинки. Дизайн - модные нынче прямые углы. Доступен планшет в единственном цвете, который в HONOR назвали "космический серый".ДисплейВ HONOR для Pad X9 выбрали 11,5-дюймовую IPS-панель с разрешением 2000x1200 пикселей, 100% sRGB-покрытием и соотношением сторон 5:3. Экран получил и повышенную герцовку с тремя режимами работы: стандартные 60 Гц, динамические и принудительные 120 Гц.Видео и изображения на дисплее выглядят великолепно, цвета можно настроить под себя. Есть и отдельный режим для чтения "Циркадный ночной экран", в котором в течение дня постепенно снижается интенсивность синего цвета.Пиковая яркость дисплея составляет 400 нит. В помещении яркости предостаточно и более 70% от максимального уровня подсветки во время тестирования выкручивать не приходилось.Производительность и коммуникации"Сердцем" планшета стал восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 685 (6-нм решение), работающий на максимальной частоте 2,8 ГГц. За обработку видео отвечает ускоритель Adreno 610.По производительности HONOR Pad X9 можно назвать крепким середняком, который не будет пасовать ни в одном сценарии использования. В бенчмарке AnTuTu планшет набрал более 300 тысяч баллов. При ежедневном использовании пользователь не столкнется ни с подвисаниями, ни с подергиванием интерфейса.В играх с продвинутой графикой Pad X9 может соблюсти баланс между качеством картинки и количеством FPS — средне-высокие настройки вполне ему "по зубам". А такие игры, как Call of Duty Mobile и Asphalt 8, воспринимаются особенно плавно, ведь HONOR Pad X9 реализует поддержку высокой частоты кадров.Планшет на российском рынке предлагается в единственной конфигурации, которая включает накопитель объемом 128 ГБ и 4 ГБ оперативной памяти. Фирменная технология HONOR OS Turbo (ОС Турбо) позволяет расширить оперативную память еще на 3 ГБ за счёт накопителя.HONOR Pad X9 получил двухдиапазонный Wi-Fi ac и Bluetooth версии 5.1. Разъем USB Type-C отвечает не только за зарядку и соединение к ПК, но и, если есть желание, за подключение к проводным наушникам — переходник, правда, придется раздобыть самостоятельно.В планшете использована фирменная оболочка MagicOS 7.1 (Меджик ОС), основанная на Android 13 — это легкая и функциональная надстройка, которая предлагает свои "фишки" вроде расширенных возможностей многозадачности и тонкой настройки многооконного режима с запуском приложений, режима разделения экрана и плавающих окон. HONOR полноценно поддерживает Google-сервисы и работает с магазином приложений Google Play. Пользователи смартфонов или ноутбуков HONOR могут легко переключаться между вызовами на планшете. Экосистема также позволяет получать и обрабатывать уведомления с синхронизированного смартфона.Камера и звукГаджет получил две камеры — основную на 5 МП и фронтальную с таким же разрешением. Крупный планшет трудно назвать удобным устройством для фото- и видеосъемки, но при желании главная камера может выдавать довольно приятные снимки, разумеется, при хорошем освещении. Ночного режима для съемки здесь просто нет. Максимальное качество роликов составляет 1080P при 30 кадрах в секунду.Гораздо чаще в устройствах класса HONOR Pad X9 используется фронталка — камера расположена на экране в альбомной ориентации и отлично подходит для видеозвонков и селфи. Изображение и видео достаточно четкие.Создатели дали HONOR Pad X9 продвинутую аудиосистему — здесь шесть расположенных по трем сторонам корпуса динамиков. Сделано это для достижения эффекта объемного звука. "Железом" дело не ограничилось, применена технологии оптимизации аудио HONOR Histen (Хистен). Результат превосходит все ожидания: Pad X9 выдает чуть ли не лучший звук в классе, просмотр фильмов, потокового видео или прослушивание музыки понравится аудиофилам.Безопасность и автономностьРазблокировать планшет можно паролем или с помощью распознавания лица. В последнем случае Pad X9 практически моментально распознает хозяина, безошибочно отсеивая чужие лица.HONOR Pad X9 получил аккумуляторную батарею объемом 7250 мАч. Если пользоваться планшетом интенсивно, то время автономной работы составит сутки, в качестве же "прикроватного" устройства Pad X9 проживет на одном заряде и неделю.Пополнять энергию предлагается комплектным блоком питания мощностью 10 Вт: с одной стороны, это медленно по сегодняшним меркам, с другой — производитель позаботился о пользователе, положив зарядку в комплект. Впрочем, Pad X9 поддерживает и быструю зарядку, "увидев" 20-ваттный блок питания. ИтогоКомпания HONOR давно зарекомендовала производителем отличных планшетов и Pad X9 не стал исключением. Он отличается великолепной сборкой, хорошим экраном, производительной платформой и потрясающим звуком. При всем этом, HONOR Pad X9 это доступное устройство — розничная цена составляет 24 990 рублей. В этом бюджете у новинки практически нет конкурентов, ведь устройство от HONOR практически лишено слабых сторон.Информация о продавце:ПАО "Компания "М.видео" ИНН: 7707602010105066, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12 к. 20 этаж 5 пом. II ком. 5АРеклама, Рекламодатель ООО "ЭЛКО РУС", erid: 4CQwVszH9pUkKkNKm16

россия

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

технологии, гаджеты, планшеты, россия