https://ria.ru/20230831/planshet-1892902016.html
Обзор HONOR Pad X9: большой планшет для развлечений и не только
Обзор HONOR Pad X9: большой планшет для развлечений и не только - РИА Новости, 31.08.2023
Обзор HONOR Pad X9: большой планшет для развлечений и не только
Компания HONOR славится своими планшетами, которые выделяются на фоне конкурентов по соотношению цены и качества. Новый HONOR Pad X9 (Пэд Икс 9) предлагает... РИА Новости, 31.08.2023
2023-08-31T11:00
2023-08-31T11:00
2023-08-31T13:51
технологии
гаджеты
планшеты
россия
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Компания HONOR славится своими планшетами, которые выделяются на фоне конкурентов по соотношению цены и качества. Новый HONOR Pad X9 (Пэд Икс 9) предлагает множество улучшений по сравнению с предыдущими моделями Pad 8, Pad X8. Насколько изменился планшет — разберемся в нашем тесте.ДизайнHONOR Pad X9 построен вокруг крупного 11,5-дюймового дисплея HONOR FullView (Фулл Вью). Создателей можно похвалить за стремление найти баланс между изяществом и удобством — рамки экрана здесь не широкие и не узкие, то есть пользователь может держать планшет, не касаясь пальцами дисплея.Матрица покрыта закаленным стеклом с олеофобным покрытием. За время тестирования на поверхности не появилось ни царапин, ни потертостей. Планшет весит 499 граммов — габариты и масса идеально подходят для повседневного использования.Корпус планшета цельнометаллический, что дает выигрыш как в тактильном ощущении, так и в отводе тепла от начинки. Дизайн - модные нынче прямые углы. Доступен планшет в единственном цвете, который в HONOR назвали "космический серый".ДисплейВ HONOR для Pad X9 выбрали 11,5-дюймовую IPS-панель с разрешением 2000x1200 пикселей, 100% sRGB-покрытием и соотношением сторон 5:3. Экран получил и повышенную герцовку с тремя режимами работы: стандартные 60 Гц, динамические и принудительные 120 Гц.Видео и изображения на дисплее выглядят великолепно, цвета можно настроить под себя. Есть и отдельный режим для чтения "Циркадный ночной экран", в котором в течение дня постепенно снижается интенсивность синего цвета.Пиковая яркость дисплея составляет 400 нит. В помещении яркости предостаточно и более 70% от максимального уровня подсветки во время тестирования выкручивать не приходилось.Производительность и коммуникации"Сердцем" планшета стал восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 685 (6-нм решение), работающий на максимальной частоте 2,8 ГГц. За обработку видео отвечает ускоритель Adreno 610.По производительности HONOR Pad X9 можно назвать крепким середняком, который не будет пасовать ни в одном сценарии использования. В бенчмарке AnTuTu планшет набрал более 300 тысяч баллов. При ежедневном использовании пользователь не столкнется ни с подвисаниями, ни с подергиванием интерфейса.В играх с продвинутой графикой Pad X9 может соблюсти баланс между качеством картинки и количеством FPS — средне-высокие настройки вполне ему "по зубам". А такие игры, как Call of Duty Mobile и Asphalt 8, воспринимаются особенно плавно, ведь HONOR Pad X9 реализует поддержку высокой частоты кадров.Планшет на российском рынке предлагается в единственной конфигурации, которая включает накопитель объемом 128 ГБ и 4 ГБ оперативной памяти. Фирменная технология HONOR OS Turbo (ОС Турбо) позволяет расширить оперативную память еще на 3 ГБ за счёт накопителя.HONOR Pad X9 получил двухдиапазонный Wi-Fi ac и Bluetooth версии 5.1. Разъем USB Type-C отвечает не только за зарядку и соединение к ПК, но и, если есть желание, за подключение к проводным наушникам — переходник, правда, придется раздобыть самостоятельно.В планшете использована фирменная оболочка MagicOS 7.1 (Меджик ОС), основанная на Android 13 — это легкая и функциональная надстройка, которая предлагает свои "фишки" вроде расширенных возможностей многозадачности и тонкой настройки многооконного режима с запуском приложений, режима разделения экрана и плавающих окон. HONOR полноценно поддерживает Google-сервисы и работает с магазином приложений Google Play. Пользователи смартфонов или ноутбуков HONOR могут легко переключаться между вызовами на планшете. Экосистема также позволяет получать и обрабатывать уведомления с синхронизированного смартфона.Камера и звукГаджет получил две камеры — основную на 5 МП и фронтальную с таким же разрешением. Крупный планшет трудно назвать удобным устройством для фото- и видеосъемки, но при желании главная камера может выдавать довольно приятные снимки, разумеется, при хорошем освещении. Ночного режима для съемки здесь просто нет. Максимальное качество роликов составляет 1080P при 30 кадрах в секунду.Гораздо чаще в устройствах класса HONOR Pad X9 используется фронталка — камера расположена на экране в альбомной ориентации и отлично подходит для видеозвонков и селфи. Изображение и видео достаточно четкие.Создатели дали HONOR Pad X9 продвинутую аудиосистему — здесь шесть расположенных по трем сторонам корпуса динамиков. Сделано это для достижения эффекта объемного звука. "Железом" дело не ограничилось, применена технологии оптимизации аудио HONOR Histen (Хистен). Результат превосходит все ожидания: Pad X9 выдает чуть ли не лучший звук в классе, просмотр фильмов, потокового видео или прослушивание музыки понравится аудиофилам.Безопасность и автономностьРазблокировать планшет можно паролем или с помощью распознавания лица. В последнем случае Pad X9 практически моментально распознает хозяина, безошибочно отсеивая чужие лица.HONOR Pad X9 получил аккумуляторную батарею объемом 7250 мАч. Если пользоваться планшетом интенсивно, то время автономной работы составит сутки, в качестве же "прикроватного" устройства Pad X9 проживет на одном заряде и неделю.Пополнять энергию предлагается комплектным блоком питания мощностью 10 Вт: с одной стороны, это медленно по сегодняшним меркам, с другой — производитель позаботился о пользователе, положив зарядку в комплект. Впрочем, Pad X9 поддерживает и быструю зарядку, "увидев" 20-ваттный блок питания. ИтогоКомпания HONOR давно зарекомендовала производителем отличных планшетов и Pad X9 не стал исключением. Он отличается великолепной сборкой, хорошим экраном, производительной платформой и потрясающим звуком. При всем этом, HONOR Pad X9 это доступное устройство — розничная цена составляет 24 990 рублей. В этом бюджете у новинки практически нет конкурентов, ведь устройство от HONOR практически лишено слабых сторон.Информация о продавце:ПАО "Компания "М.видео" ИНН: 7707602010105066, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12 к. 20 этаж 5 пом. II ком. 5АРеклама, Рекламодатель ООО "ЭЛКО РУС", erid: 4CQwVszH9pUkKkNKm16
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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технологии, гаджеты, планшеты, россия
Технологии, Гаджеты, планшеты, Россия
Компания HONOR славится своими планшетами, которые выделяются на фоне конкурентов по соотношению цены и качества. Новый HONOR Pad X9
(Пэд Икс 9) предлагает множество улучшений по сравнению с предыдущими моделями Pad 8, Pad X8. Насколько изменился планшет — разберемся в нашем тесте.
HONOR Pad X9 построен вокруг крупного 11,5-дюймового дисплея HONOR FullView (Фулл Вью). Создателей можно похвалить за стремление найти баланс между изяществом и удобством — рамки экрана здесь не широкие и не узкие, то есть пользователь может держать планшет, не касаясь пальцами дисплея.
Матрица покрыта закаленным стеклом с олеофобным покрытием. За время тестирования на поверхности не появилось ни царапин, ни потертостей. Планшет весит 499 граммов — габариты и масса идеально подходят для повседневного использования.
Корпус планшета
цельнометаллический, что дает выигрыш как в тактильном ощущении, так и в отводе тепла от начинки. Дизайн - модные нынче прямые углы. Доступен планшет в единственном цвете, который в HONOR назвали "космический серый".
В HONOR для Pad X9 выбрали 11,5-дюймовую IPS-панель с разрешением 2000x1200 пикселей, 100% sRGB-покрытием и соотношением сторон 5:3. Экран получил и повышенную герцовку с тремя режимами работы: стандартные 60 Гц, динамические и принудительные 120 Гц.
Видео и изображения на дисплее выглядят великолепно, цвета можно настроить под себя. Есть и отдельный режим для чтения "Циркадный ночной экран", в котором в течение дня постепенно снижается интенсивность синего цвета.
Пиковая яркость дисплея составляет 400 нит. В помещении яркости предостаточно и более 70% от максимального уровня подсветки во время тестирования выкручивать не приходилось.
Производительность и коммуникации
"Сердцем" планшета стал восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 685 (6-нм решение), работающий на максимальной частоте 2,8 ГГц. За обработку видео отвечает ускоритель Adreno 610.
По производительности HONOR Pad X9 можно назвать крепким середняком, который не будет пасовать ни в одном сценарии использования. В бенчмарке AnTuTu планшет набрал более 300 тысяч баллов. При ежедневном использовании пользователь не столкнется ни с подвисаниями, ни с подергиванием интерфейса.
В играх с продвинутой графикой Pad X9 может соблюсти баланс между качеством картинки и количеством FPS — средне-высокие настройки вполне ему "по зубам". А такие игры, как Call of Duty Mobile и Asphalt 8, воспринимаются особенно плавно, ведь HONOR Pad X9 реализует поддержку высокой частоты кадров.
Планшет на российском рынке предлагается в единственной конфигурации, которая включает накопитель объемом 128 ГБ и 4 ГБ оперативной памяти. Фирменная технология HONOR OS Turbo (ОС Турбо) позволяет расширить оперативную память еще на 3 ГБ за счёт накопителя.
HONOR Pad X9 получил двухдиапазонный Wi-Fi ac и Bluetooth версии 5.1. Разъем USB Type-C отвечает не только за зарядку и соединение к ПК, но и, если есть желание, за подключение к проводным наушникам — переходник, правда, придется раздобыть самостоятельно.
В планшете использована фирменная оболочка MagicOS 7.1 (Меджик ОС), основанная на Android 13 — это легкая и функциональная надстройка, которая предлагает свои "фишки" вроде расширенных возможностей многозадачности и тонкой настройки многооконного режима с запуском приложений, режима разделения экрана и плавающих окон. HONOR полноценно поддерживает Google-сервисы и работает с магазином приложений Google Play. Пользователи смартфонов или ноутбуков HONOR могут легко переключаться между вызовами на планшете. Экосистема также позволяет получать и обрабатывать уведомления с синхронизированного смартфона.
Гаджет получил две камеры — основную на 5 МП и фронтальную с таким же разрешением. Крупный планшет трудно назвать удобным устройством для фото- и видеосъемки, но при желании главная камера может выдавать довольно приятные снимки, разумеется, при хорошем освещении. Ночного режима для съемки здесь просто нет. Максимальное качество роликов составляет 1080P при 30 кадрах в секунду.
Гораздо чаще в устройствах класса HONOR Pad X9 используется фронталка — камера расположена на экране в альбомной ориентации и отлично подходит для видеозвонков и селфи. Изображение и видео достаточно четкие.
Создатели дали HONOR Pad X9 продвинутую аудиосистему — здесь шесть расположенных по трем сторонам корпуса динамиков. Сделано это для достижения эффекта объемного звука. "Железом" дело не ограничилось, применена технологии оптимизации аудио HONOR Histen (Хистен). Результат превосходит все ожидания: Pad X9 выдает чуть ли не лучший звук в классе, просмотр фильмов, потокового видео или прослушивание музыки понравится аудиофилам.
Безопасность и автономность
Разблокировать планшет можно паролем или с помощью распознавания лица. В последнем случае Pad X9 практически моментально распознает хозяина, безошибочно отсеивая чужие лица.
HONOR Pad X9 получил аккумуляторную батарею объемом 7250 мАч. Если пользоваться планшетом интенсивно, то время автономной работы составит сутки, в качестве же "прикроватного" устройства Pad X9 проживет на одном заряде и неделю.
Пополнять энергию предлагается комплектным блоком питания мощностью 10 Вт: с одной стороны, это медленно по сегодняшним меркам, с другой — производитель позаботился о пользователе, положив зарядку в комплект. Впрочем, Pad X9 поддерживает и быструю зарядку, "увидев" 20-ваттный блок питания.
Компания HONOR давно зарекомендовала производителем отличных планшетов и Pad X9 не стал исключением. Он отличается великолепной сборкой, хорошим экраном, производительной платформой и потрясающим звуком. При всем этом, HONOR Pad X9 это доступное устройство — розничная цена составляет 24 990 рублей. В этом бюджете у новинки практически нет конкурентов, ведь устройство от HONOR практически лишено слабых сторон.
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