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"Хотят, чтобы русские уничтожили". Раскрыт хитрый план США на Украине - РИА Новости, 31.08.2023
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19:54 31.08.2023 (обновлено: 20:54 31.08.2023)
https://ria.ru/20230831/plan-1893500193.html
"Хотят, чтобы русские уничтожили". Раскрыт хитрый план США на Украине
"Хотят, чтобы русские уничтожили". Раскрыт хитрый план США на Украине - РИА Новости, 31.08.2023
"Хотят, чтобы русские уничтожили". Раскрыт хитрый план США на Украине
Американскому военно-промышленному комплексу выгодно, чтобы Россия уничтожала как можно больше истребителей F-16 на Украине, поскольку это позволит получать... РИА Новости, 31.08.2023
2023-08-31T19:54
2023-08-31T20:54
политика
украина
россия
вооруженные силы сша
нато
f-16
алексей резников
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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Американскому военно-промышленному комплексу выгодно, чтобы Россия уничтожала как можно больше истребителей F-16 на Украине, поскольку это позволит получать новые заказы от правительства. Об этом заявил полковник ВС США Лоуренс Уилкерсон в эфире YouTube-канала Dialogue Works.&quot;Сбить истребители F-16, возможно, будет сложнее, чем другие самолеты, но в итоге собьют и их. У русских достаточно самолетов, причем довольно мощных и эффективных в бою. Так что F-16 тоже собьют. Что ж, в Lockheed (производитель военной техники. — Прим. ред.) будут только руки потирать&quot;, — полагает офицер.По его мнению, западный ВПК получит много заказов и заработает большие деньги в связи с конфликтом на Украине и расширением НАТО. Новые страны альянса начнут переходить на производимую в Штатах военную технику, обогащая американских оружейников, резюмировал Уилкерсон.Ранее министр обороны Украины Алексей Резников в интервью изданию Bild заявил, что истребители F-16 впервые могут быть использованы в бою уже весной 2024 года.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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политика, украина, россия, вооруженные силы сша, нато, f-16, алексей резников
Политика, Украина, Россия, Вооруженные силы США, НАТО, F-16, Алексей Резников
"Хотят, чтобы русские уничтожили". Раскрыт хитрый план США на Украине

Офицер ВС США: Америке выгодно, чтобы РФ сбила как можно больше F-16 на Украине

© AP Photo / Jacquelyn MartinБелый дом в Вашингтоне
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 31.08.2023
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Американскому военно-промышленному комплексу выгодно, чтобы Россия уничтожала как можно больше истребителей F-16 на Украине, поскольку это позволит получать новые заказы от правительства. Об этом заявил полковник ВС США Лоуренс Уилкерсон в эфире YouTube-канала Dialogue Works.
«

"Сбить истребители F-16, возможно, будет сложнее, чем другие самолеты, но в итоге собьют и их. У русских достаточно самолетов, причем довольно мощных и эффективных в бою. Так что F-16 тоже собьют. Что ж, в Lockheed (производитель военной техники. — Прим. ред.) будут только руки потирать", — полагает офицер.

По его мнению, западный ВПК получит много заказов и заработает большие деньги в связи с конфликтом на Украине и расширением НАТО. Новые страны альянса начнут переходить на производимую в Штатах военную технику, обогащая американских оружейников, резюмировал Уилкерсон.
Ранее министр обороны Украины Алексей Резников в интервью изданию Bild заявил, что истребители F-16 впервые могут быть использованы в бою уже весной 2024 года.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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