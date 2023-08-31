https://ria.ru/20230831/plan-1893500193.html

"Хотят, чтобы русские уничтожили". Раскрыт хитрый план США на Украине

"Хотят, чтобы русские уничтожили". Раскрыт хитрый план США на Украине - РИА Новости, 31.08.2023

"Хотят, чтобы русские уничтожили". Раскрыт хитрый план США на Украине

Американскому военно-промышленному комплексу выгодно, чтобы Россия уничтожала как можно больше истребителей F-16 на Украине, поскольку это позволит получать... РИА Новости, 31.08.2023

2023-08-31T19:54

2023-08-31T19:54

2023-08-31T20:54

политика

украина

россия

вооруженные силы сша

нато

f-16

алексей резников

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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Американскому военно-промышленному комплексу выгодно, чтобы Россия уничтожала как можно больше истребителей F-16 на Украине, поскольку это позволит получать новые заказы от правительства. Об этом заявил полковник ВС США Лоуренс Уилкерсон в эфире YouTube-канала Dialogue Works."Сбить истребители F-16, возможно, будет сложнее, чем другие самолеты, но в итоге собьют и их. У русских достаточно самолетов, причем довольно мощных и эффективных в бою. Так что F-16 тоже собьют. Что ж, в Lockheed (производитель военной техники. — Прим. ред.) будут только руки потирать", — полагает офицер.По его мнению, западный ВПК получит много заказов и заработает большие деньги в связи с конфликтом на Украине и расширением НАТО. Новые страны альянса начнут переходить на производимую в Штатах военную технику, обогащая американских оружейников, резюмировал Уилкерсон.Ранее министр обороны Украины Алексей Резников в интервью изданию Bild заявил, что истребители F-16 впервые могут быть использованы в бою уже весной 2024 года.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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политика, украина, россия, вооруженные силы сша, нато, f-16, алексей резников