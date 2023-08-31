https://ria.ru/20230831/pkhg-1893467513.html

"Газпром" к зиме закачает в ПХГ рекордный объем газа

"Газпром" к зиме закачает в ПХГ рекордный объем газа - РИА Новости, 31.08.2023

"Газпром" к зиме закачает в ПХГ рекордный объем газа

Закачка "Газпромом" активного газа в подземные хранилища достигнет рекорда к зиме, заявил глава компании Алексей Миллер на совещании, посвященном Дню работников РИА Новости, 31.08.2023

2023-08-31T17:50

2023-08-31T17:50

2023-08-31T18:41

экономика

алексей миллер

газпром

россия

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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Закачка "Газпромом" активного газа в подземные хранилища достигнет рекорда к зиме, заявил глава компании Алексей Миллер на совещании, посвященном Дню работников нефтяной и газовой промышленности. "Закачка газа в российские "подземки" ведется нами строго по плану. Это тоже надо отметить. На сегодняшний день объемы закачки составляют 88% от целевого значения", — сообщил он.По словам Миллера, в установленные сроки все целевые показатели удастся выполнить. В частности, к началу периода отбора рекордных объемов достигнут закачка активного газа и потенциальная суточная производительность, отметил он."Газпром" ранее сообщал, что оперативный резерв газа в российских ПХГ к сезону 2023-2024 года запланирован на уровне 72,842 миллиарда кубометров. В свою очередь, потенциальная максимальная производительность хранилищ оценивается в 858,8 миллиона кубометров в сутки.

https://ria.ru/20230619/gaz-1879053823.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, алексей миллер, газпром, россия