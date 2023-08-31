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"Газпром" к зиме закачает в ПХГ рекордный объем газа - РИА Новости, 31.08.2023
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17:50 31.08.2023 (обновлено: 18:41 31.08.2023)
https://ria.ru/20230831/pkhg-1893467513.html
"Газпром" к зиме закачает в ПХГ рекордный объем газа
"Газпром" к зиме закачает в ПХГ рекордный объем газа - РИА Новости, 31.08.2023
"Газпром" к зиме закачает в ПХГ рекордный объем газа
Закачка "Газпромом" активного газа в подземные хранилища достигнет рекорда к зиме, заявил глава компании Алексей Миллер на совещании, посвященном Дню работников РИА Новости, 31.08.2023
2023-08-31T17:50
2023-08-31T18:41
экономика
алексей миллер
газпром
россия
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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Закачка "Газпромом" активного газа в подземные хранилища достигнет рекорда к зиме, заявил глава компании Алексей Миллер на совещании, посвященном Дню работников нефтяной и газовой промышленности. &quot;Закачка газа в российские &quot;подземки&quot; ведется нами строго по плану. Это тоже надо отметить. На сегодняшний день объемы закачки составляют 88% от целевого значения&quot;, — сообщил он.По словам Миллера, в установленные сроки все целевые показатели удастся выполнить. В частности, к началу периода отбора рекордных объемов достигнут закачка активного газа и потенциальная суточная производительность, отметил он."Газпром" ранее сообщал, что оперативный резерв газа в российских ПХГ к сезону 2023-2024 года запланирован на уровне 72,842 миллиарда кубометров. В свою очередь, потенциальная максимальная производительность хранилищ оценивается в 858,8 миллиона кубометров в сутки.
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экономика, алексей миллер, газпром, россия
Экономика, Алексей Миллер, Газпром, Россия
"Газпром" к зиме закачает в ПХГ рекордный объем газа

Миллер: "Газпром" закачал в ПХГ 88 процентов объема газа от целевого значения

© РИА Новости / Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкЗнак газопровода
Знак газопровода - РИА Новости, 1920, 31.08.2023
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Закачка "Газпромом" активного газа в подземные хранилища достигнет рекорда к зиме, заявил глава компании Алексей Миллер на совещании, посвященном Дню работников нефтяной и газовой промышленности.
«

"Закачка газа в российские "подземки" ведется нами строго по плану. Это тоже надо отметить. На сегодняшний день объемы закачки составляют 88% от целевого значения", — сообщил он.

По словам Миллера, в установленные сроки все целевые показатели удастся выполнить. В частности, к началу периода отбора рекордных объемов достигнут закачка активного газа и потенциальная суточная производительность, отметил он.
"Газпром" ранее сообщал, что оперативный резерв газа в российских ПХГ к сезону 2023-2024 года запланирован на уровне 72,842 миллиарда кубометров. В свою очередь, потенциальная максимальная производительность хранилищ оценивается в 858,8 миллиона кубометров в сутки.
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