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"Газпром" к зиме закачает в ПХГ рекордный объем газа
"Газпром" к зиме закачает в ПХГ рекордный объем газа - РИА Новости, 31.08.2023
"Газпром" к зиме закачает в ПХГ рекордный объем газа
Закачка "Газпромом" активного газа в подземные хранилища достигнет рекорда к зиме, заявил глава компании Алексей Миллер на совещании, посвященном Дню работников РИА Новости, 31.08.2023
2023-08-31T17:50
2023-08-31T17:50
2023-08-31T18:41
экономика
алексей миллер
газпром
россия
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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Закачка "Газпромом" активного газа в подземные хранилища достигнет рекорда к зиме, заявил глава компании Алексей Миллер на совещании, посвященном Дню работников нефтяной и газовой промышленности. "Закачка газа в российские "подземки" ведется нами строго по плану. Это тоже надо отметить. На сегодняшний день объемы закачки составляют 88% от целевого значения", — сообщил он.По словам Миллера, в установленные сроки все целевые показатели удастся выполнить. В частности, к началу периода отбора рекордных объемов достигнут закачка активного газа и потенциальная суточная производительность, отметил он."Газпром" ранее сообщал, что оперативный резерв газа в российских ПХГ к сезону 2023-2024 года запланирован на уровне 72,842 миллиарда кубометров. В свою очередь, потенциальная максимальная производительность хранилищ оценивается в 858,8 миллиона кубометров в сутки.
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, алексей миллер, газпром, россия
Экономика, Алексей Миллер, Газпром, Россия
"Газпром" к зиме закачает в ПХГ рекордный объем газа
Миллер: "Газпром" закачал в ПХГ 88 процентов объема газа от целевого значения
МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Закачка "Газпромом" активного газа в подземные хранилища достигнет рекорда к зиме, заявил глава компании Алексей Миллер на совещании, посвященном Дню работников нефтяной и газовой промышленности.
«
"Закачка газа в российские "подземки" ведется нами строго по плану. Это тоже надо отметить. На сегодняшний день объемы закачки составляют 88% от целевого значения", — сообщил он.
По словам Миллера, в установленные сроки все целевые показатели удастся выполнить. В частности, к началу периода отбора рекордных объемов достигнут закачка активного газа и потенциальная суточная производительность, отметил он.
"Газпром" ранее сообщал, что оперативный резерв газа в российских ПХГ к сезону 2023-2024 года запланирован на уровне 72,842 миллиарда кубометров. В свою очередь, потенциальная максимальная производительность хранилищ оценивается в 858,8 миллиона кубометров в сутки.
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