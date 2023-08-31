https://ria.ru/20230831/piloty-1893291736.html

В ВСУ признали гибель шестерых пилотов под Артемовском за сутки

В ВСУ признали гибель шестерых пилотов под Артемовском за сутки - РИА Новости, 31.08.2023

В ВСУ признали гибель шестерых пилотов под Артемовском за сутки

Шесть украинских военных летчиков погибли на Артемовском направлении, сообщил спикер 18-й отдельной бригады армейской авиации в составе ВСУ Евгений Ракита. РИА Новости, 31.08.2023

2023-08-31T01:23

2023-08-31T01:23

2023-08-31T01:23

специальная военная операция на украине

запорожская область

россия

донецкая народная республика

игорь сикорский

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 31 авг – РИА Новости. Шесть украинских военных летчиков погибли на Артемовском направлении, сообщил спикер 18-й отдельной бригады армейской авиации в составе ВСУ Евгений Ракита."Вчера на бахмутском (артемовском - ред.) направлении при выполнении боевого задания погибли шесть пилотов из 18-й отдельной бригады армейской авиации имени Игоря Сикорского", - приводит слова Ракиты украинское издание "Страна.ua".По его словам, погибшие имели офицерские звания.На вооружении 18-й отдельной бригады армейской авиации ВСУ к началу российской спецоперации находились вертолеты Ми-24, Ми-8 и Ми-2.Сбитые вертолеты и самолетыВ воскресенье в пресс-службе Минобороны России сообщили, что истребители за минувшие сутки сбили украинский военный вертолет Ми-8 в небе над Запорожской областью. Еще один Ми-8 был сбит в середине августа в небе над ДНР.Кроме того, 27 августа сообщалось, что российские системы ПВО за минувшие сутки сбили два украинских штурмовика Су-25 в районах населенных пунктов Малая Токмачка и Новоданиловка Запорожской области.Всего с начала спецоперации были уничтожены 466 украинских военных самолетов, 247 вертолетов, 6234 беспилотных летательных аппарата, 433 зенитных ракетных комплекса, 11570 танков и других боевых бронированных машин, 1146 боевых машин реактивных систем залпового огня, 6128 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 12528 единиц специальной военной автомобильной техники.Отстрелялся по своимУкраинские военные пытались на Купянском направлении применить против войск российской группировки "Запад" вертолет Ми-8, однако он не долетел и отстрелялся по своим, сообщил накануне РИА Новости офицер пресс-центра группировки "Запад" Ярослав Якимкин."На рубеже Копанки-Новосергеевка противник для поддержки своих обороняющихся подразделений применил вертолет Ми-8, но в результате недолета нанес огневое поражение по своим позициям", — сказал он.

https://ria.ru/20230830/bpla-1893284684.html

https://ria.ru/20230830/pvo-1893164930.html

https://ria.ru/20230830/zelenskiy-1893051857.html

запорожская область

россия

донецкая народная республика

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Алексей Калабанов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

запорожская область, россия, донецкая народная республика, игорь сикорский, вооруженные силы украины