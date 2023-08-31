https://ria.ru/20230831/palagaev-1893451012.html
Продюсера Палагаева обвинили в убийстве экс-депутата в Подмосковье
Продюсера Палагаева обвинили в убийстве экс-депутата в Подмосковье - РИА Новости, 31.08.2023
Продюсера Палагаева обвинили в убийстве экс-депутата в Подмосковье
В деле об убийстве бывшего депутата Народного собрания Дагестана Ахмеда Гамзаева, чье тело нашли в загородном доме в подмосковном Одинцово, предъявлено... РИА Новости, 31.08.2023
2023-08-31T17:24
2023-08-31T17:24
2023-08-31T17:40
московская область (подмосковье)
происшествия
ольга врадий
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. В деле об убийстве бывшего депутата Народного собрания Дагестана Ахмеда Гамзаева, чье тело нашли в загородном доме в подмосковном Одинцово, предъявлено обвинение его знакомому, сообщили в пресс-службе главка СК РФ по Московской области. В воскресенье старший помощник руководителя ГСУ СК по Подмосковью Ольга Врадий сообщила, что тело неизвестного мужчины с огнестрельным ранением головы нашли в одном из домов в садовом товариществе "Тихая Дубрава" в Одинцовском городском округе. Было возбуждено уголовное дело об убийстве. Как, в свою очередь, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах, убитый являлся бывшим депутатом Народного собрания Дагестана Ахмедом Гамзаевым. Предполагаемый убийца - продюсер Грант Палагаев. "Судом арестован 52-летний местный житель, обвиняемый в убийстве 55-летнего знакомого (ч.1 ст.105 УК РФ)", - сказали в ведомстве. Следствие установило, что 26 августа в частном доме в СНТ "Тихая Дубрава" между фигурантом и его знакомым произошел конфликт, переросший в драку. В какой-то момент фигурант выстрелил в оппонента, который от полученного ранения скончался на месте преступления. Кроме того, сам обвиняемый был ранен в предплечье и госпитализирован "Проведены допросы, проверка показаний на месте с участием обвиняемого, назначен комплекс судебных экспертиз", - добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20230831/ubiystvo-1893296872.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), происшествия, ольга врадий
Московская область (Подмосковье), Происшествия, Ольга Врадий
Продюсера Палагаева обвинили в убийстве экс-депутата в Подмосковье
Тело экс-депутата Гамзаева с огнестрельным ранением нашли в доме в Одинцово
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости.
В деле об убийстве бывшего депутата Народного собрания Дагестана Ахмеда Гамзаева, чье тело нашли в загородном доме в подмосковном Одинцово, предъявлено обвинение его знакомому, сообщили
в пресс-службе главка СК РФ по Московской области.
В воскресенье старший помощник руководителя ГСУ СК по Подмосковью Ольга Врадий
сообщила, что тело неизвестного мужчины с огнестрельным ранением головы нашли в одном из домов в садовом товариществе "Тихая Дубрава" в Одинцовском городском округе. Было возбуждено уголовное дело об убийстве.
Как, в свою очередь, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах, убитый являлся бывшим депутатом Народного собрания Дагестана Ахмедом Гамзаевым. Предполагаемый убийца - продюсер Грант Палагаев.
"Судом арестован 52-летний местный житель, обвиняемый в убийстве 55-летнего знакомого (ч.1 ст.105 УК РФ)", - сказали в ведомстве.
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Следствие установило, что 26 августа в частном доме в СНТ "Тихая Дубрава" между фигурантом и его знакомым произошел конфликт, переросший в драку. В какой-то момент фигурант выстрелил в оппонента, который от полученного ранения скончался на месте преступления. Кроме того, сам обвиняемый был ранен в предплечье и госпитализирован
"Проведены допросы, проверка показаний на месте с участием обвиняемого, назначен комплекс судебных экспертиз", - добавили в ведомстве.