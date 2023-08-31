https://ria.ru/20230831/palagaev-1893451012.html

Продюсера Палагаева обвинили в убийстве экс-депутата в Подмосковье

Продюсера Палагаева обвинили в убийстве экс-депутата в Подмосковье - РИА Новости, 31.08.2023

Продюсера Палагаева обвинили в убийстве экс-депутата в Подмосковье

В деле об убийстве бывшего депутата Народного собрания Дагестана Ахмеда Гамзаева, чье тело нашли в загородном доме в подмосковном Одинцово, предъявлено... РИА Новости, 31.08.2023

2023-08-31T17:24

2023-08-31T17:24

2023-08-31T17:40

московская область (подмосковье)

происшествия

ольга врадий

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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. В деле об убийстве бывшего депутата Народного собрания Дагестана Ахмеда Гамзаева, чье тело нашли в загородном доме в подмосковном Одинцово, предъявлено обвинение его знакомому, сообщили в пресс-службе главка СК РФ по Московской области. В воскресенье старший помощник руководителя ГСУ СК по Подмосковью Ольга Врадий сообщила, что тело неизвестного мужчины с огнестрельным ранением головы нашли в одном из домов в садовом товариществе "Тихая Дубрава" в Одинцовском городском округе. Было возбуждено уголовное дело об убийстве. Как, в свою очередь, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах, убитый являлся бывшим депутатом Народного собрания Дагестана Ахмедом Гамзаевым. Предполагаемый убийца - продюсер Грант Палагаев. "Судом арестован 52-летний местный житель, обвиняемый в убийстве 55-летнего знакомого (ч.1 ст.105 УК РФ)", - сказали в ведомстве. Следствие установило, что 26 августа в частном доме в СНТ "Тихая Дубрава" между фигурантом и его знакомым произошел конфликт, переросший в драку. В какой-то момент фигурант выстрелил в оппонента, который от полученного ранения скончался на месте преступления. Кроме того, сам обвиняемый был ранен в предплечье и госпитализирован "Проведены допросы, проверка показаний на месте с участием обвиняемого, назначен комплекс судебных экспертиз", - добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20230831/ubiystvo-1893296872.html

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

московская область (подмосковье), происшествия, ольга врадий