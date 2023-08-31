https://ria.ru/20230831/otoplenie-1893417508.html

Дом наводчика танка "Алеша" подключат к центральному отоплению

Дом наводчика танка "Алеша" подключат к центральному отоплению - РИА Новости, 31.08.2023

Дом наводчика танка "Алеша" подключат к центральному отоплению

Глава Якутии Айсен Николаев поручил подключить к центральному отоплению частный дом семьи Героя России, наводчика легендарного танка "Алеша" Алексея Неустроева, РИА Новости, 31.08.2023

2023-08-31T15:29

2023-08-31T15:29

2023-08-31T15:29

общество

россия

айсен николаев

республика саха (якутия)

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ЯКУТСК, 31 авг - РИА Новости. Глава Якутии Айсен Николаев поручил подключить к центральному отоплению частный дом семьи Героя России, наводчика легендарного танка "Алеша" Алексея Неустроева, сообщила пресс-служба главы и правительства республики. Как отметили в кабмине, в четверг Николаев побывал в гостях у родителей Неустроева в Усть-Алданском районе, поблагодарил их за сына. В многодетной семье Алексей - старший сын. По словам матери, его всегда отличали трудолюбие и ответственность за младших. Отец в свою очередь поблагодарил главу Якутии за оказываемые меры поддержки семьям военнослужащих. По его словам, семья получила все выплаты, а местная администрация помогает дровами и льдом - зимой в селах растапливают лед и используют как питьевую воду. "Семья героя проживает в частном доме, отапливаемом дровами. Айсен Николаев по итогам встречи поставил местным властям задачу по подключению дома военнослужащего к центральному отоплению и возмещению затрат по возведению забора", - рассказали в пресс-службе. Ранее президент России Владимир Путин вручил награды наиболее отличившимся военнослужащим 127-й мотострелковой дивизии пятой общевойсковой армии. Золотых звезд Героя России удостоены якутяне Филипп Евсеев и Алексей Неустроев. Глава Якутии вручил Героям России сертификаты на сумму 1,5 миллиона рублей. Экипаж танка "Алёша", остановивший украинскую бронегруппу на запорожском направлении, уничтожил в бою восемь единиц бронетехники противника. После уничтожения последней боевой машины противника, экипаж танка около 40 минут продолжал прикрывать мотострелковые подразделения, разворачивающиеся в боевые порядки. Когда закончился боекомплект, командир экипажа Расим Баксиков решил отправиться на перезарядку, а к месту ведения боя был направлен другой танк. Всего в ходе боя потери противника, кроме уничтоженной техники, составили более 100 боевиков убитыми и ранеными.

https://ria.ru/20230830/sertifikaty-1893066047.html

https://ria.ru/20230824/alesha-1892044500.html

россия

республика саха (якутия)

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

общество, россия, айсен николаев, республика саха (якутия)