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Дом наводчика танка "Алеша" подключат к центральному отоплению - РИА Новости, 31.08.2023
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15:29 31.08.2023
https://ria.ru/20230831/otoplenie-1893417508.html
Дом наводчика танка "Алеша" подключат к центральному отоплению
Дом наводчика танка "Алеша" подключат к центральному отоплению - РИА Новости, 31.08.2023
Дом наводчика танка "Алеша" подключат к центральному отоплению
Глава Якутии Айсен Николаев поручил подключить к центральному отоплению частный дом семьи Героя России, наводчика легендарного танка "Алеша" Алексея Неустроева, РИА Новости, 31.08.2023
2023-08-31T15:29
2023-08-31T15:29
общество
россия
айсен николаев
республика саха (якутия)
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ЯКУТСК, 31 авг - РИА Новости. Глава Якутии Айсен Николаев поручил подключить к центральному отоплению частный дом семьи Героя России, наводчика легендарного танка "Алеша" Алексея Неустроева, сообщила пресс-служба главы и правительства республики. Как отметили в кабмине, в четверг Николаев побывал в гостях у родителей Неустроева в Усть-Алданском районе, поблагодарил их за сына. В многодетной семье Алексей - старший сын. По словам матери, его всегда отличали трудолюбие и ответственность за младших. Отец в свою очередь поблагодарил главу Якутии за оказываемые меры поддержки семьям военнослужащих. По его словам, семья получила все выплаты, а местная администрация помогает дровами и льдом - зимой в селах растапливают лед и используют как питьевую воду. "Семья героя проживает в частном доме, отапливаемом дровами. Айсен Николаев по итогам встречи поставил местным властям задачу по подключению дома военнослужащего к центральному отоплению и возмещению затрат по возведению забора", - рассказали в пресс-службе. Ранее президент России Владимир Путин вручил награды наиболее отличившимся военнослужащим 127-й мотострелковой дивизии пятой общевойсковой армии. Золотых звезд Героя России удостоены якутяне Филипп Евсеев и Алексей Неустроев. Глава Якутии вручил Героям России сертификаты на сумму 1,5 миллиона рублей. Экипаж танка "Алёша", остановивший украинскую бронегруппу на запорожском направлении, уничтожил в бою восемь единиц бронетехники противника. После уничтожения последней боевой машины противника, экипаж танка около 40 минут продолжал прикрывать мотострелковые подразделения, разворачивающиеся в боевые порядки. Когда закончился боекомплект, командир экипажа Расим Баксиков решил отправиться на перезарядку, а к месту ведения боя был направлен другой танк. Всего в ходе боя потери противника, кроме уничтоженной техники, составили более 100 боевиков убитыми и ранеными.
https://ria.ru/20230830/sertifikaty-1893066047.html
https://ria.ru/20230824/alesha-1892044500.html
россия
республика саха (якутия)
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общество, россия, айсен николаев, республика саха (якутия)
Общество, Россия, Айсен Николаев, Республика Саха (Якутия)
Дом наводчика танка "Алеша" подключат к центральному отоплению

Дом семьи наводчика танка "Алеша" в Якутии подключат к центральному отоплению

© Фото : Глава Якутии Айсен Николаев / TelegramГлава Якутии Айсен Николаев в доме у семьи Героя России, наводчика танка "Алеша" Алексея Неустроева
Глава Якутии Айсен Николаев в доме у семьи Героя России, наводчика танка Алеша Алексея Неустроева - РИА Новости, 1920, 31.08.2023
© Фото : Глава Якутии Айсен Николаев / Telegram
Глава Якутии Айсен Николаев в доме у семьи Героя России, наводчика танка "Алеша" Алексея Неустроева
Читать ria.ru в
ЯКУТСК, 31 авг - РИА Новости. Глава Якутии Айсен Николаев поручил подключить к центральному отоплению частный дом семьи Героя России, наводчика легендарного танка "Алеша" Алексея Неустроева, сообщила пресс-служба главы и правительства республики.
Как отметили в кабмине, в четверг Николаев побывал в гостях у родителей Неустроева в Усть-Алданском районе, поблагодарил их за сына.
В многодетной семье Алексей - старший сын. По словам матери, его всегда отличали трудолюбие и ответственность за младших. Отец в свою очередь поблагодарил главу Якутии за оказываемые меры поддержки семьям военнослужащих. По его словам, семья получила все выплаты, а местная администрация помогает дровами и льдом - зимой в селах растапливают лед и используют как питьевую воду.
"Семья героя проживает в частном доме, отапливаемом дровами. Айсен Николаев по итогам встречи поставил местным властям задачу по подключению дома военнослужащего к центральному отоплению и возмещению затрат по возведению забора", - рассказали в пресс-службе.
Глава Якутии Айсен Николаев вручил Героям России, экипажу танка Алеша, сертификаты на 1,5 млн руб
Экипажу танка "Алеша" вручили сертификаты на 1,5 миллиона рублей
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Ранее президент России Владимир Путин вручил награды наиболее отличившимся военнослужащим 127-й мотострелковой дивизии пятой общевойсковой армии. Золотых звезд Героя России удостоены якутяне Филипп Евсеев и Алексей Неустроев. Глава Якутии вручил Героям России сертификаты на сумму 1,5 миллиона рублей.
Экипаж танка "Алёша", остановивший украинскую бронегруппу на запорожском направлении, уничтожил в бою восемь единиц бронетехники противника. После уничтожения последней боевой машины противника, экипаж танка около 40 минут продолжал прикрывать мотострелковые подразделения, разворачивающиеся в боевые порядки. Когда закончился боекомплект, командир экипажа Расим Баксиков решил отправиться на перезарядку, а к месту ведения боя был направлен другой танк. Всего в ходе боя потери противника, кроме уничтоженной техники, составили более 100 боевиков убитыми и ранеными.
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с экипажем танка Алеша - РИА Новости, 1920, 24.08.2023
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24 августа, 17:18
 
ОбществоРоссияАйсен НиколаевРеспублика Саха (Якутия)
 
 
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