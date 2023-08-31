Рейтинг@Mail.ru
В Южно-Сахалинске ввели режим ЧС из-за мощного ливня - РИА Новости, 31.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:33 31.08.2023
https://ria.ru/20230831/osadki-1893497118.html
В Южно-Сахалинске ввели режим ЧС из-за мощного ливня
В Южно-Сахалинске ввели режим ЧС из-за мощного ливня - РИА Новости, 31.08.2023
В Южно-Сахалинске ввели режим ЧС из-за мощного ливня
Режим ЧС ввели в Южно-Сахалинске из-за обильных осадков, сообщает в своем Тelegram-канале мэрия города. РИА Новости, 31.08.2023
2023-08-31T19:33
2023-08-31T19:33
происшествия
южно-сахалинск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
жкх
сахалинская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/12/1884877668_0:0:2284:1285_1920x0_80_0_0_334bb9f2fb521fba78823c6aee86915a.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 31 авг - РИА Новости. Режим ЧС ввели в Южно-Сахалинске из-за обильных осадков, сообщает в своем Тelegram-канале мэрия города. "Из-за обильных осадков в городе вводится режим ЧС. Работает оперативный штаб, который возглавил мэр Сергей Надсадин", - говорится в сообщении. В ГУ МЧС России по Сахалинской области сообщают, что на территории пяти районов региона прогнозируется резкий подъем уровня воды. "К утру 1 сентября... на территории Долинского, Анивского, Корсаковского, Холмского районов и города Южно-Сахалинска дождь достигнет градации сильного, местами очень сильного. Первого сентября на реках юга ожидаются резкие подъемы выхода воды на пойму отдельных населенных пунктов и затопление нижней части города Южно-Сахалинска", - информируют в ведомстве.
https://ria.ru/20230829/liven-1893016808.html
https://ria.ru/20230823/livni-1891639715.html
южно-сахалинск
россия
сахалинская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/12/1884877668_256:0:2284:1521_1920x0_80_0_0_8ba4d1b0064d1f95c40ee9bd4eab170e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, южно-сахалинск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, жкх, сахалинская область
Происшествия, Южно-Сахалинск, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия, ЖКХ, Сахалинская область
В Южно-Сахалинске ввели режим ЧС из-за мощного ливня

В Южно-Сахалинске ввели режим ЧС из-за обильных осадков

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкАвтомобиль
Автомобиль - РИА Новости, 1920, 31.08.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Автомобиль . Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 31 авг - РИА Новости. Режим ЧС ввели в Южно-Сахалинске из-за обильных осадков, сообщает в своем Тelegram-канале мэрия города.
«
"Из-за обильных осадков в городе вводится режим ЧС. Работает оперативный штаб, который возглавил мэр Сергей Надсадин", - говорится в сообщении.
Последствия проливного дождя в Тбилиси. Стоп-кадр видео
В Тбилиси ливень затопил улицы и повалил деревья
29 августа, 20:53
В ГУ МЧС России по Сахалинской области сообщают, что на территории пяти районов региона прогнозируется резкий подъем уровня воды.
«
"К утру 1 сентября... на территории Долинского, Анивского, Корсаковского, Холмского районов и города Южно-Сахалинска дождь достигнет градации сильного, местами очень сильного. Первого сентября на реках юга ожидаются резкие подъемы выхода воды на пойму отдельных населенных пунктов и затопление нижней части города Южно-Сахалинска", - информируют в ведомстве.
Прохожий идет по подтопленной улице, сняв свою обувь - РИА Новости, 1920, 23.08.2023
Во Владивостоке и Уссурийске после сильного дождя затопило дороги
23 августа, 03:55
 
ПроисшествияЮжно-СахалинскМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)РоссияЖКХСахалинская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала