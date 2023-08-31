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В Южно-Сахалинске ввели режим ЧС из-за мощного ливня
В Южно-Сахалинске ввели режим ЧС из-за мощного ливня - РИА Новости, 31.08.2023
В Южно-Сахалинске ввели режим ЧС из-за мощного ливня
Режим ЧС ввели в Южно-Сахалинске из-за обильных осадков, сообщает в своем Тelegram-канале мэрия города. РИА Новости, 31.08.2023
2023-08-31T19:33
2023-08-31T19:33
2023-08-31T19:33
происшествия
южно-сахалинск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
жкх
сахалинская область
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ВЛАДИВОСТОК, 31 авг - РИА Новости. Режим ЧС ввели в Южно-Сахалинске из-за обильных осадков, сообщает в своем Тelegram-канале мэрия города. "Из-за обильных осадков в городе вводится режим ЧС. Работает оперативный штаб, который возглавил мэр Сергей Надсадин", - говорится в сообщении. В ГУ МЧС России по Сахалинской области сообщают, что на территории пяти районов региона прогнозируется резкий подъем уровня воды. "К утру 1 сентября... на территории Долинского, Анивского, Корсаковского, Холмского районов и города Южно-Сахалинска дождь достигнет градации сильного, местами очень сильного. Первого сентября на реках юга ожидаются резкие подъемы выхода воды на пойму отдельных населенных пунктов и затопление нижней части города Южно-Сахалинска", - информируют в ведомстве.
https://ria.ru/20230829/liven-1893016808.html
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происшествия, южно-сахалинск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, жкх, сахалинская область
Происшествия, Южно-Сахалинск, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия, ЖКХ, Сахалинская область
В Южно-Сахалинске ввели режим ЧС из-за мощного ливня
В Южно-Сахалинске ввели режим ЧС из-за обильных осадков