https://ria.ru/20230831/oppozitsiya-1893367305.html

Оппозиция осталась недовольна 12-часовыми переговорами с Макроном

Оппозиция осталась недовольна 12-часовыми переговорами с Макроном - РИА Новости, 31.08.2023

Оппозиция осталась недовольна 12-часовыми переговорами с Макроном

Первая встреча президента Франции Эммануэля Макрона с лидерами всех парламентских партий продлилась 12 часов, однако не принесла конкретных результатов, о чем... РИА Новости, 31.08.2023

2023-08-31T12:54

2023-08-31T12:54

2023-08-31T13:15

в мире

франция

эммануэль макрон

марин ле пен

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ПАРИЖ, 31 авг – РИА Новости. Первая встреча президента Франции Эммануэля Макрона с лидерами всех парламентских партий продлилась 12 часов, однако не принесла конкретных результатов, о чем заявили лидеры оппозиционных партий. Впервые в истории Пятой республики президент Франции собрал за одним столом представителей всех политических фракций в Нацсобрании. Переговоры прошли за закрытыми дверями и завершились в 3 утра. "У меня сложилось впечатление, что 12 часов мы были на планете Марс. Ни одного анонса, касающегося приоритетов для французов, не было сделано Макроном", - заявил координатор левой партии "Непокорившаяся Франция" (LFI) Мануэль Бомпар в эфире телеканала BFMTV. Он отметил, что на каждое предложение, выдвинутое оппозицией, партии получали ответ "нет" или "создадим рабочую группу и посмотрим". Основным требованием LFI было проведение референдума по непопулярной пенсионной реформе, которая должна вступить в силу 1 сентября. "Мы пришли, мы посмотрели, мы остались разочарованы. Это не соотносится с тем, чего ожидали французы", - отметила лидер партии "Европа, экология, зеленые" (EELV) Марин Тонделье. Глава партии социалистов Оливье Фор рассказал телеканалу, что встреча прошла в "цивилизованной и откровенной" манере, а одно из предложений оппозиции все же было ободрено президентом. "Единственный положительный итог – это готовность президента провести конференцию по заработной плате", - сказал он. Позже агентство Франс Пресс со ссылкой на Елисейский дворец подтвердило, что Макрон открыт к проведению "конференции по социальным вопросам", дата ее возможного проведения не сообщается. Лидер правой партии "Национальное объединение" Жордан Барделля отметил, что еще рано подводить итоги. По его словам, президент выслушивал предложения одно за другим и делал пометки. Партия Марин Ле Пен потребовала от президента провести референдум по вопросу иммиграции, улучшить покупательную способность французов, а также провести школьную реформу. Как заявил официальный представитель кабмина Франции Оливье Веран в эфире радиостанции Franceinfo в четверг, встреча в Сен-Дени была "исторической". Переговоры коснулись ситуации на международной арене, чему, по его информации, было посвящено 4 часа, а также работе институтов и "единству нации". "Люди, которые не разговаривают друг с другом, не слышат и не понимают друг друга, которые имеют разные убеждения, даже сражаются из-за них, решили высказаться за закрытыми дверями, поделиться своими разногласиями, и все это до глубокой ночи. Это может быть отмечено в политической и демократической истории нашей страны", - заявил он. Веран также не исключил возможности проведения новых встреч в подобном формате в будущем.

https://ria.ru/20230830/makron-1893148989.html

https://ria.ru/20230830/makron-1893091393.html

https://ria.ru/20230808/niger-1888735146.html

франция

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, франция, эммануэль макрон, марин ле пен