https://ria.ru/20230831/oon-1893417831.html

ООН обеспокоена расовой дискриминацией в отношении сербов в Хорватии

ООН обеспокоена расовой дискриминацией в отношении сербов в Хорватии - РИА Новости, 31.08.2023

ООН обеспокоена расовой дискриминацией в отношении сербов в Хорватии

ООН обеспокоена дискриминацией в отношении сербов и ромов в Хорватии, особенно в области занятости и образования, а также различиями в приговорах, выносимых... РИА Новости, 31.08.2023

2023-08-31T15:29

2023-08-31T15:29

2023-08-31T15:42

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ЖЕНЕВА, 31 авг – РИА Новости. ООН обеспокоена дискриминацией в отношении сербов и ромов в Хорватии, особенно в области занятости и образования, а также различиями в приговорах, выносимых судами сербам и хорватам, говорится в опубликованных выводах комитета ООН по ликвидации расовой дискриминации (КЛРД). "Комитет выразил обеспокоенность в связи с сообщениями о расовой дискриминации в отношении меньшинств рома и сербов, особенно в сфере занятости и образования", сказано в документе. В нем отмечается значительное различие в числе официально зарегистрированных случаев дискриминации нацменьшинств со стороны хорватов, подпадающих под хорватский "Законом о борьбе с дискриминацией", и гораздо большим числом подобных случаев со стороны представителей этнических или национальных меньшинств и неграждан. Пресс-служба комитета добавила, что КЛДР также был обеспокоен тем, что национальным судам еще предстоит завершить судебное преследование лиц, ответственных за серьезные нарушения международного гуманитарного права, и общим сокращением числа расследований и судебных преследований с 2013 года, касающихся дискриминации меньшинств."Он (комитет – ред.) также поставил под сомнение различия в вынесении приговоров сербам и хорватам, осужденным за серьезные нарушения. Комитет призвал государство-участника ускорить судебное преследование лиц, виновных в серьезных нарушениях международного гуманитарного права, и эффективно расследовать и предавать суду всех таких лиц, независимо от их этнического происхождения", - подчеркивается в заявлении. В Сербии 4-7 августа ежегодно посвящают памяти и скорби по погибшим в межнациональных конфликтах сербам, в то время как в Хорватии 5 августа - один из крупнейших национальных праздников, отмечаемый в честь начала в этот день спецоперации "Буря" в ходе которой в 1995 году хорватскими войсками от сербского населения был зачищен город Книн, расположенный в 200 километрах к югу от Загреба. Ныне здесь проходит церемония "Дня победы и отечественной благодарности и Дня хорватских защитников". В Книне, который являлся главным городом Сербской Краины, места компактного проживания сербов до операции 1995 года, собирается руководство страны и католическое духовенство. Операция "Буря" (Oluja) проводилась 4-7 августа 1995 года силами хорватской армии и полиции с целью уничтожения самопровозглашенной Республики Сербская Краина (РСК) - территориального образования сербов, которое было создано на территории Хорватии в 1991 году при поддержке Белграда. Операция завершилась победой хорватских сил, которые установили утраченный в начале 1990-х годов контроль над пятой частью территории страны. Официальный Белград называет "Бурю" крупнейшей этнической чисткой со времен Второй мировой войны. По оценкам Белграда, в ходе хорватской операции Краину покинули от 200 до 250 тысяч сербов, ещё от ста до нескольких тысяч гражданских сербов были убиты.

https://ria.ru/20230418/repressii-1866057712.html

https://ria.ru/20221108/diskriminatsiya-1829883197.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

хорватия, белград (город), сербия, оон, в мире