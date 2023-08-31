Рейтинг@Mail.ru
ООН обеспокоена расовой дискриминацией в отношении сербов в Хорватии - РИА Новости, 31.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:29 31.08.2023 (обновлено: 15:42 31.08.2023)
https://ria.ru/20230831/oon-1893417831.html
ООН обеспокоена расовой дискриминацией в отношении сербов в Хорватии
ООН обеспокоена расовой дискриминацией в отношении сербов в Хорватии - РИА Новости, 31.08.2023
ООН обеспокоена расовой дискриминацией в отношении сербов в Хорватии
ООН обеспокоена дискриминацией в отношении сербов и ромов в Хорватии, особенно в области занятости и образования, а также различиями в приговорах, выносимых... РИА Новости, 31.08.2023
2023-08-31T15:29
2023-08-31T15:42
хорватия
белград (город)
сербия
оон
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152935/09/1529350965_219:795:2447:2048_1920x0_80_0_0_66e0b87599c1de327f07171d3223237e.jpg
ЖЕНЕВА, 31 авг – РИА Новости. ООН обеспокоена дискриминацией в отношении сербов и ромов в Хорватии, особенно в области занятости и образования, а также различиями в приговорах, выносимых судами сербам и хорватам, говорится в опубликованных выводах комитета ООН по ликвидации расовой дискриминации (КЛРД). "Комитет выразил обеспокоенность в связи с сообщениями о расовой дискриминации в отношении меньшинств рома и сербов, особенно в сфере занятости и образования", сказано в документе. В нем отмечается значительное различие в числе официально зарегистрированных случаев дискриминации нацменьшинств со стороны хорватов, подпадающих под хорватский "Законом о борьбе с дискриминацией", и гораздо большим числом подобных случаев со стороны представителей этнических или национальных меньшинств и неграждан. Пресс-служба комитета добавила, что КЛДР также был обеспокоен тем, что национальным судам еще предстоит завершить судебное преследование лиц, ответственных за серьезные нарушения международного гуманитарного права, и общим сокращением числа расследований и судебных преследований с 2013 года, касающихся дискриминации меньшинств."Он (комитет – ред.) также поставил под сомнение различия в вынесении приговоров сербам и хорватам, осужденным за серьезные нарушения. Комитет призвал государство-участника ускорить судебное преследование лиц, виновных в серьезных нарушениях международного гуманитарного права, и эффективно расследовать и предавать суду всех таких лиц, независимо от их этнического происхождения", - подчеркивается в заявлении. В Сербии 4-7 августа ежегодно посвящают памяти и скорби по погибшим в межнациональных конфликтах сербам, в то время как в Хорватии 5 августа - один из крупнейших национальных праздников, отмечаемый в честь начала в этот день спецоперации "Буря" в ходе которой в 1995 году хорватскими войсками от сербского населения был зачищен город Книн, расположенный в 200 километрах к югу от Загреба. Ныне здесь проходит церемония "Дня победы и отечественной благодарности и Дня хорватских защитников". В Книне, который являлся главным городом Сербской Краины, места компактного проживания сербов до операции 1995 года, собирается руководство страны и католическое духовенство. Операция "Буря" (Oluja) проводилась 4-7 августа 1995 года силами хорватской армии и полиции с целью уничтожения самопровозглашенной Республики Сербская Краина (РСК) - территориального образования сербов, которое было создано на территории Хорватии в 1991 году при поддержке Белграда. Операция завершилась победой хорватских сил, которые установили утраченный в начале 1990-х годов контроль над пятой частью территории страны. Официальный Белград называет "Бурю" крупнейшей этнической чисткой со времен Второй мировой войны. По оценкам Белграда, в ходе хорватской операции Краину покинули от 200 до 250 тысяч сербов, ещё от ста до нескольких тысяч гражданских сербов были убиты.
https://ria.ru/20230418/repressii-1866057712.html
https://ria.ru/20221108/diskriminatsiya-1829883197.html
хорватия
белград (город)
сербия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152935/09/1529350965_454:486:2536:2048_1920x0_80_0_0_b48387f269262a115c6a4d629ff22baa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
хорватия, белград (город), сербия, оон, в мире
Хорватия, Белград (город), Сербия, ООН, В мире
ООН обеспокоена расовой дискриминацией в отношении сербов в Хорватии

ООН обеспокоена дискриминацией в отношении сербов и ромов в Хорватии

© РИА Новости / Роман Махмутов | Перейти в медиабанкШтаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 31.08.2023
© РИА Новости / Роман Махмутов
Перейти в медиабанк
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЖЕНЕВА, 31 авг – РИА Новости. ООН обеспокоена дискриминацией в отношении сербов и ромов в Хорватии, особенно в области занятости и образования, а также различиями в приговорах, выносимых судами сербам и хорватам, говорится в опубликованных выводах комитета ООН по ликвидации расовой дискриминации (КЛРД).
"Комитет выразил обеспокоенность в связи с сообщениями о расовой дискриминации в отношении меньшинств рома и сербов, особенно в сфере занятости и образования", сказано в документе.
Здание Государственной думы - РИА Новости, 1920, 18.04.2023
Госдума приняла обращение против дискриминации русскоязычных в Прибалтике
18 апреля, 13:25
В нем отмечается значительное различие в числе официально зарегистрированных случаев дискриминации нацменьшинств со стороны хорватов, подпадающих под хорватский "Законом о борьбе с дискриминацией", и гораздо большим числом подобных случаев со стороны представителей этнических или национальных меньшинств и неграждан. Пресс-служба комитета добавила, что КЛДР также был обеспокоен тем, что национальным судам еще предстоит завершить судебное преследование лиц, ответственных за серьезные нарушения международного гуманитарного права, и общим сокращением числа расследований и судебных преследований с 2013 года, касающихся дискриминации меньшинств.
"Он (комитет – ред.) также поставил под сомнение различия в вынесении приговоров сербам и хорватам, осужденным за серьезные нарушения. Комитет призвал государство-участника ускорить судебное преследование лиц, виновных в серьезных нарушениях международного гуманитарного права, и эффективно расследовать и предавать суду всех таких лиц, независимо от их этнического происхождения", - подчеркивается в заявлении.
В Сербии 4-7 августа ежегодно посвящают памяти и скорби по погибшим в межнациональных конфликтах сербам, в то время как в Хорватии 5 августа - один из крупнейших национальных праздников, отмечаемый в честь начала в этот день спецоперации "Буря" в ходе которой в 1995 году хорватскими войсками от сербского населения был зачищен город Книн, расположенный в 200 километрах к югу от Загреба. Ныне здесь проходит церемония "Дня победы и отечественной благодарности и Дня хорватских защитников". В Книне, который являлся главным городом Сербской Краины, места компактного проживания сербов до операции 1995 года, собирается руководство страны и католическое духовенство.
Операция "Буря" (Oluja) проводилась 4-7 августа 1995 года силами хорватской армии и полиции с целью уничтожения самопровозглашенной Республики Сербская Краина (РСК) - территориального образования сербов, которое было создано на территории Хорватии в 1991 году при поддержке Белграда. Операция завершилась победой хорватских сил, которые установили утраченный в начале 1990-х годов контроль над пятой частью территории страны. Официальный Белград называет "Бурю" крупнейшей этнической чисткой со времен Второй мировой войны. По оценкам Белграда, в ходе хорватской операции Краину покинули от 200 до 250 тысяч сербов, ещё от ста до нескольких тысяч гражданских сербов были убиты.
Вид на Лондон с южного берега Темзы - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
Каждый пятый британец подвергался дискриминации на работе, сообщили СМИ
8 ноября 2022, 11:07
 
ХорватияБелград (город)СербияООНВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала