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Военные стран ОДКБ отработают новые методы ведения боевых действий
Военные стран ОДКБ отработают новые методы ведения боевых действий - РИА Новости, 31.08.2023
Военные стран ОДКБ отработают новые методы ведения боевых действий
Военные стран-участниц ОДКБ отработают новые методы ведения боевых действий на учениях с коллективными силами оперативного реагирования организации... РИА Новости, 31.08.2023
2023-08-31T12:35
2023-08-31T12:35
2023-08-31T12:48
вадим денисенко
одкб
белоруссия
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МИНСК, 31 авг – РИА Новости. Военные стран-участниц ОДКБ отработают новые методы ведения боевых действий на учениях с коллективными силами оперативного реагирования организации "Взаимодействие-2023" в Белоруссии, сообщил руководитель специальных учений, командующий силами спецопераций белорусских вооруженных сил Вадим Денисенко. "Учения ОДКБ не теряют своей актуальности. Они позволяют раз в год обменяться опытом с нашими союзниками. Мы видим, что обстановка в мире меняется стремительно, трансформируется военное искусство", — приводит слова Денисенко пресс-служба министерства обороны Белоруссии в своем Telegram-канале. Маневры "Боевого братства-2023" пройдут на территории Белоруссии с 1 по 6 сентября. В программе значатся несколько специальных учений, в том числе "Взаимодействие-2023" с отработкой применения сил и средств ОДКБ для "урегулирования кризисной ситуации в Восточно-Европейском регионе коллективной безопасности организации"."Посмотрим, что и где надо доработать, поставить цели и задачи на следующий год, уточнить те моменты, от которых будем отталкиваться в повседневной практике", — добавил он. Денисенко рассказал, что от сил специальных операций Белоруссии в учениях "Взаимодействие-2023" задействована 103-я Витебская отдельная гвардейская воздушно-десантная бригада: она заявлена Минском в коллективные силы оперативного реагирования ОДКБ.
https://ria.ru/20230828/odkb-1892724871.html
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вадим денисенко, одкб, белоруссия
Вадим Денисенко, ОДКБ, Белоруссия
Военные стран ОДКБ отработают новые методы ведения боевых действий
Военные стран ОДКБ отработают новые способы ведения боев на учениях в Белоруссии
МИНСК, 31 авг – РИА Новости.
Военные стран-участниц ОДКБ отработают новые методы ведения боевых действий на учениях с коллективными силами оперативного реагирования организации "Взаимодействие-2023" в Белоруссии, сообщил
руководитель специальных учений, командующий силами спецопераций белорусских вооруженных сил Вадим Денисенко.
"Учения ОДКБ не теряют своей актуальности. Они позволяют раз в год обменяться опытом с нашими союзниками. Мы видим, что обстановка в мире меняется стремительно, трансформируется военное искусство", — приводит слова Денисенко пресс-служба министерства обороны Белоруссии в своем Telegram-канале.
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Маневры "Боевого братства-2023" пройдут на территории Белоруссии с 1 по 6 сентября. В программе значатся несколько специальных учений, в том числе "Взаимодействие-2023" с отработкой применения сил и средств ОДКБ для "урегулирования кризисной ситуации в Восточно-Европейском регионе коллективной безопасности организации".
«
"Посмотрим, что и где надо доработать, поставить цели и задачи на следующий год, уточнить те моменты, от которых будем отталкиваться в повседневной практике", — добавил он.
Денисенко рассказал, что от сил специальных операций Белоруссии в учениях "Взаимодействие-2023" задействована 103-я Витебская отдельная гвардейская воздушно-десантная бригада: она заявлена Минском в коллективные силы оперативного реагирования ОДКБ.
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