https://ria.ru/20230831/odezhda-1893407771.html

Во французских школах запретили мусульманскую одежду

Во французских школах запретили мусульманскую одежду - РИА Новости, 31.08.2023

Во французских школах запретили мусульманскую одежду

Ученики, пришедшие в школу в абайе или камисе, не будут допущены до занятий, с ними проведут разъяснительную беседу, заявил министр образования Франции Габриэль РИА Новости, 31.08.2023

2023-08-31T14:52

2023-08-31T14:52

2023-08-31T14:52

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франция

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ПАРИЖ, 31 авг – РИА Новости. Ученики, пришедшие в школу в абайе или камисе, не будут допущены до занятий, с ними проведут разъяснительную беседу, заявил министр образования Франции Габриэль Атталь эфире радиостанции France Inter.Министр подтвердил, что ученики смогут войти в школьные здания, но не будут допущены до занятий. "За абайей или камисом – молодые девушки и ребята, семьи, с ними необходимо проводить образовательные беседы. Их встретят, объяснят им смысл правила, почему нельзя носить это в школе", - сказал Атталь. По мнению министра, некоторым потребуется "несколько дней", чтобы вернуться в школу в одежде, отвечающей новым правилам. В воскресенье назначенный в июле министром образования Габриель Атталь заявил, что принял решение запретить ношение абайи во французских школах, отметив, что обсудит эту меру с руководителями образовательных учреждений на этой неделе. Его намерение вызвало критику со стороны левых партий и представителей мусульманской общины. На прошлой неделе в министерстве образования Франции сообщили, что получили рекордное количество сообщений о нарушении секуляризма в школах. В учебном году 2022-2023 министерство получило 4710 жалоб, что на 120% больше, чем годом ранее. В особенности это касается ношения религиозной одежды – абайи среди девушек и камиса среди юношей, которое выросло на 150%. Нарушения затрагивают порядка 150 школьных учреждений во Франции. В министерстве отметили обеспокоенность тем, что принятый еще в 2004 году закон, запрещающий ношение одежды и символов религиозной принадлежности, "несовместимых с принципом секуляризма в школах", не соблюдается. Мера распространяется на кипы и хиджабы, однако абайя среди них прежде не значилась.

https://ria.ru/20230829/oon-1892928886.html

https://ria.ru/20220615/evropa-1795297769.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, франция