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Во французских школах запретили мусульманскую одежду - РИА Новости, 31.08.2023
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14:52 31.08.2023
https://ria.ru/20230831/odezhda-1893407771.html
Во французских школах запретили мусульманскую одежду
Во французских школах запретили мусульманскую одежду - РИА Новости, 31.08.2023
Во французских школах запретили мусульманскую одежду
Ученики, пришедшие в школу в абайе или камисе, не будут допущены до занятий, с ними проведут разъяснительную беседу, заявил министр образования Франции Габриэль РИА Новости, 31.08.2023
2023-08-31T14:52
2023-08-31T14:52
в мире
франция
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ПАРИЖ, 31 авг – РИА Новости. Ученики, пришедшие в школу в абайе или камисе, не будут допущены до занятий, с ними проведут разъяснительную беседу, заявил министр образования Франции Габриэль Атталь эфире радиостанции France Inter.Министр подтвердил, что ученики смогут войти в школьные здания, но не будут допущены до занятий. "За абайей или камисом – молодые девушки и ребята, семьи, с ними необходимо проводить образовательные беседы. Их встретят, объяснят им смысл правила, почему нельзя носить это в школе", - сказал Атталь. По мнению министра, некоторым потребуется "несколько дней", чтобы вернуться в школу в одежде, отвечающей новым правилам. В воскресенье назначенный в июле министром образования Габриель Атталь заявил, что принял решение запретить ношение абайи во французских школах, отметив, что обсудит эту меру с руководителями образовательных учреждений на этой неделе. Его намерение вызвало критику со стороны левых партий и представителей мусульманской общины. На прошлой неделе в министерстве образования Франции сообщили, что получили рекордное количество сообщений о нарушении секуляризма в школах. В учебном году 2022-2023 министерство получило 4710 жалоб, что на 120% больше, чем годом ранее. В особенности это касается ношения религиозной одежды – абайи среди девушек и камиса среди юношей, которое выросло на 150%. Нарушения затрагивают порядка 150 школьных учреждений во Франции. В министерстве отметили обеспокоенность тем, что принятый еще в 2004 году закон, запрещающий ношение одежды и символов религиозной принадлежности, "несовместимых с принципом секуляризма в школах", не соблюдается. Мера распространяется на кипы и хиджабы, однако абайя среди них прежде не значилась.
https://ria.ru/20230829/oon-1892928886.html
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в мире, франция
В мире, Франция
Во французских школах запретили мусульманскую одежду

Во Франции в школах с 1 сентября детей в абайе или камисе не допустят до занятий

© AFP 2023 / Anne-Christine PoujoulatУченики в одной из школ Марселя, Франция
Ученики в одной из школ Марселя, Франция - РИА Новости, 1920, 31.08.2023
© AFP 2023 / Anne-Christine Poujoulat
Ученики в одной из школ Марселя, Франция. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 31 авг – РИА Новости. Ученики, пришедшие в школу в абайе или камисе, не будут допущены до занятий, с ними проведут разъяснительную беседу, заявил министр образования Франции Габриэль Атталь эфире радиостанции France Inter.
Министр подтвердил, что ученики смогут войти в школьные здания, но не будут допущены до занятий.
«
"За абайей или камисом – молодые девушки и ребята, семьи, с ними необходимо проводить образовательные беседы. Их встретят, объяснят им смысл правила, почему нельзя носить это в школе", - сказал Атталь.
По мнению министра, некоторым потребуется "несколько дней", чтобы вернуться в школу в одежде, отвечающей новым правилам.
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В воскресенье назначенный в июле министром образования Габриель Атталь заявил, что принял решение запретить ношение абайи во французских школах, отметив, что обсудит эту меру с руководителями образовательных учреждений на этой неделе. Его намерение вызвало критику со стороны левых партий и представителей мусульманской общины.
На прошлой неделе в министерстве образования Франции сообщили, что получили рекордное количество сообщений о нарушении секуляризма в школах. В учебном году 2022-2023 министерство получило 4710 жалоб, что на 120% больше, чем годом ранее. В особенности это касается ношения религиозной одежды – абайи среди девушек и камиса среди юношей, которое выросло на 150%. Нарушения затрагивают порядка 150 школьных учреждений во Франции.
В министерстве отметили обеспокоенность тем, что принятый еще в 2004 году закон, запрещающий ношение одежды и символов религиозной принадлежности, "несовместимых с принципом секуляризма в школах", не соблюдается. Мера распространяется на кипы и хиджабы, однако абайя среди них прежде не значилась.
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