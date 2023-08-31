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При обстреле Волновахского района в ДНР пострадали четыре человека
При обстреле Волновахского района в ДНР пострадали четыре человека - РИА Новости, 31.08.2023
При обстреле Волновахского района в ДНР пострадали четыре человека
Четыре человека пострадали при обстреле Волновахского района в ДНР, сообщила в телеграм-канале диспетчерская служба ГО и ЧС района. РИА Новости, 31.08.2023
2023-08-31T18:30
2023-08-31T18:30
2023-08-31T18:30
специальная военная операция на украине
волновахский район
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 31 авг - РИА Новости. Четыре человека пострадали при обстреле Волновахского района в ДНР, сообщила в телеграм-канале диспетчерская служба ГО и ЧС района. "14:30 - вследствие обстрела Великоанадольской фильтровальной станции пострадало 3 человека. Мужчина 1957 года рождения, мужчина 1989 года рождения, мужчина 1965 года", - сообщила служба. Кроме того, из-за обстрела села Благовещенка пострадала женщина 1956 года рождения, уточнили в службе.
https://ria.ru/20230831/obstrel-1893427450.html
волновахский район
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волновахский район, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Волновахский район, Донецкая Народная Республика
При обстреле Волновахского района в ДНР пострадали четыре человека
При украинском обстреле Волновахского района в ДНР пострадали четыре человека