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При обстреле Волновахского района в ДНР пострадали четыре человека

При обстреле Волновахского района в ДНР пострадали четыре человека - РИА Новости, 31.08.2023

При обстреле Волновахского района в ДНР пострадали четыре человека

Четыре человека пострадали при обстреле Волновахского района в ДНР, сообщила в телеграм-канале диспетчерская служба ГО и ЧС района. РИА Новости, 31.08.2023

2023-08-31T18:30

2023-08-31T18:30

2023-08-31T18:30

специальная военная операция на украине

волновахский район

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 31 авг - РИА Новости. Четыре человека пострадали при обстреле Волновахского района в ДНР, сообщила в телеграм-канале диспетчерская служба ГО и ЧС района. "14:30 - вследствие обстрела Великоанадольской фильтровальной станции пострадало 3 человека. Мужчина 1957 года рождения, мужчина 1989 года рождения, мужчина 1965 года", - сообщила служба. Кроме того, из-за обстрела села Благовещенка пострадала женщина 1956 года рождения, уточнили в службе.

https://ria.ru/20230831/obstrel-1893427450.html

волновахский район

донецкая народная республика

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волновахский район, донецкая народная республика