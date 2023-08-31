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Украинские войска снова обстреляли Донецк - РИА Новости, 31.08.2023
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15:17 31.08.2023
https://ria.ru/20230831/obstrel-1893415002.html
Украинские войска снова обстреляли Донецк
Украинские войска снова обстреляли Донецк - РИА Новости, 31.08.2023
Украинские войска снова обстреляли Донецк
Украинские войска обстреляли районы Донецка, выпустив 13 снарядов калибра 155 миллиметров почти за пять часов, сообщило в четверг представительство ДНР в... РИА Новости, 31.08.2023
2023-08-31T15:17
2023-08-31T15:17
в мире
донецк
донецкая народная республика
украина
нато
стирол
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ДОНЕЦК, 31 авг – РИА Новости. Украинские войска обстреляли районы Донецка, выпустив 13 снарядов калибра 155 миллиметров почти за пять часов, сообщило в четверг представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в телеграм-канале. "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 09:50 (совпадает с мск) – населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский и Кировский районы): выпущено 4 снаряда калибром 155 мм… 09:55 – населенный пункт Кураховка – город Донецк (Петровский и Кировский районы): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм", - говорится в сообщении. В 10.00 и 14.40 было выпущено шесть снарядов такого же калибра по Петровскому, Кировскому и Куйбышевскому районам города, в 11.00 – четыре снаряда калибра 122 миллиметра по Никитовскому району Горловки. Кировский район расположен в юго-западной части Донецка, Куйбышевский - на западе, Петровский район - на западной окраине, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230831/obstrel-1893292115.html
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в мире, донецк, донецкая народная республика, украина, нато, стирол
В мире, Донецк, Донецкая Народная Республика, Украина, НАТО, Стирол
Украинские войска снова обстреляли Донецк

Украинские войска выпустили по Донецку 13 снарядов натовского калибра

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкВоронка от взрыва, образовавшаяся в результате обстрела Донецка
Воронка от взрыва, образовавшаяся в результате обстрела Донецка - РИА Новости, 1920, 31.08.2023
© РИА Новости / Таисия Воронцова
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Воронка от взрыва, образовавшаяся в результате обстрела Донецка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 31 авг – РИА Новости. Украинские войска обстреляли районы Донецка, выпустив 13 снарядов калибра 155 миллиметров почти за пять часов, сообщило в четверг представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в телеграм-канале.
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 09:50 (совпадает с мск) – населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский и Кировский районы): выпущено 4 снаряда калибром 155 мм… 09:55 – населенный пункт Кураховка – город Донецк (Петровский и Кировский районы): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм", - говорится в сообщении.
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В 10.00 и 14.40 было выпущено шесть снарядов такого же калибра по Петровскому, Кировскому и Куйбышевскому районам города, в 11.00 – четыре снаряда калибра 122 миллиметра по Никитовскому району Горловки.
Кировский район расположен в юго-западной части Донецка, Куйбышевский - на западе, Петровский район - на западной окраине, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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