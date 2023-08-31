https://ria.ru/20230831/obstrel-1893292115.html

Украинские войска за сутки 78 раз обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за сутки 78 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 31.08.2023

Украинские войска за сутки 78 раз обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за прошедшие сутки 78 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 247 различных боеприпасов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по РИА Новости, 31.08.2023

2023-08-31T01:36

2023-08-31T01:36

2023-08-31T01:36

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

сцкк

украина

светлодарск

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ДОНЕЦК, 31 авг - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки 78 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 247 различных боеприпасов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "За истекшие сутки представительство сообщало о 78 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины)", - сообщает представительство в телеграм-канале. Отмечается, что всего украинские войска выпустили 247 различных боеприпасов. Обстрелы велись из РСЗО, AGM-88 HARM, артиллерии 152 и 155 миллиметров, в том числе с кассетной боевой частью, и ударных БПЛА. Под огнем оказались районы девяти населенных пунктов республики: Светлодарск, Горловка, Ясиноватая, Ясиноватский район, Донецк, Макеевка, Еленовка, Благодатное, Владимировка. За прошедшие сутки поступили сведения о гибели одного мирного жителя в населенном пункте Землянки и ранении 15 гражданских лиц, в том числе двух детей, 2011 и 2006 годов рождения. В предыдущие сутки со стороны украинских войск было зафиксировано 77 обстрелов.

https://ria.ru/20230831/obstrel-1893287606.html

донецкая народная республика

украина

светлодарск

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донецкая народная республика, сцкк, украина, светлодарск