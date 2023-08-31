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Украинские войска за сутки 78 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за сутки 78 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 31.08.2023
Украинские войска за сутки 78 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за прошедшие сутки 78 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 247 различных боеприпасов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по РИА Новости, 31.08.2023
2023-08-31T01:36
2023-08-31T01:36
2023-08-31T01:36
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
сцкк
украина
светлодарск
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ДОНЕЦК, 31 авг - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки 78 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 247 различных боеприпасов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "За истекшие сутки представительство сообщало о 78 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины)", - сообщает представительство в телеграм-канале. Отмечается, что всего украинские войска выпустили 247 различных боеприпасов. Обстрелы велись из РСЗО, AGM-88 HARM, артиллерии 152 и 155 миллиметров, в том числе с кассетной боевой частью, и ударных БПЛА. Под огнем оказались районы девяти населенных пунктов республики: Светлодарск, Горловка, Ясиноватая, Ясиноватский район, Донецк, Макеевка, Еленовка, Благодатное, Владимировка. За прошедшие сутки поступили сведения о гибели одного мирного жителя в населенном пункте Землянки и ранении 15 гражданских лиц, в том числе двух детей, 2011 и 2006 годов рождения. В предыдущие сутки со стороны украинских войск было зафиксировано 77 обстрелов.
https://ria.ru/20230831/obstrel-1893287606.html
донецкая народная республика
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донецкая народная республика, сцкк, украина, светлодарск
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Украина, Светлодарск
Украинские войска за сутки 78 раз обстреляли территорию ДНР
ВСУ за сутки выпустили по ДНР 247 различных боеприпасов