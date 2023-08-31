https://ria.ru/20230831/obstrel-1893287606.html

В результате обстрела Донецка украинскими войсками пострадал мирный житель

В результате обстрела Донецка украинскими войсками пострадал мирный житель - РИА Новости, 31.08.2023

В результате обстрела Донецка украинскими войсками пострадал мирный житель

Еще один мирный житель пострадал в результате обстрела Донецка украинскими войсками, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации РИА Новости, 31.08.2023

2023-08-31T00:02

2023-08-31T00:02

2023-08-31T00:02

специальная военная операция на украине

донецк

донецкая народная республика

петровский район

денис пушилин

сцкк

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ДОНЕЦК, 31 авг - РИА Новости. Еще один мирный житель пострадал в результате обстрела Донецка украинскими войсками, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Поступила дополнительная информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах Республики... город Донецк (Петровский район): по улице Добровольского, 4 ранен мужчина 1984 года рождения", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале. Ранее в среду врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил в своем телеграм-канале, что один человек погиб, еще 13 мирных жителей пострадали в результате обстрелов украинских войск на территории ДНР, у пострадавших ранения средней степени тяжести.

https://ria.ru/20230830/obstrel-1893220488.html

донецк

донецкая народная республика

петровский район

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донецк, донецкая народная республика, петровский район, денис пушилин, сцкк