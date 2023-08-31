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В результате обстрела Донецка украинскими войсками пострадал мирный житель - РИА Новости, 31.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:02 31.08.2023
https://ria.ru/20230831/obstrel-1893287606.html
В результате обстрела Донецка украинскими войсками пострадал мирный житель
В результате обстрела Донецка украинскими войсками пострадал мирный житель - РИА Новости, 31.08.2023
В результате обстрела Донецка украинскими войсками пострадал мирный житель
Еще один мирный житель пострадал в результате обстрела Донецка украинскими войсками, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации РИА Новости, 31.08.2023
2023-08-31T00:02
2023-08-31T00:02
специальная военная операция на украине
донецк
донецкая народная республика
петровский район
денис пушилин
сцкк
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ДОНЕЦК, 31 авг - РИА Новости. Еще один мирный житель пострадал в результате обстрела Донецка украинскими войсками, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Поступила дополнительная информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах Республики... город Донецк (Петровский район): по улице Добровольского, 4 ранен мужчина 1984 года рождения", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале. Ранее в среду врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил в своем телеграм-канале, что один человек погиб, еще 13 мирных жителей пострадали в результате обстрелов украинских войск на территории ДНР, у пострадавших ранения средней степени тяжести.
https://ria.ru/20230830/obstrel-1893220488.html
донецк
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донецк, донецкая народная республика, петровский район, денис пушилин, сцкк
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, Петровский район, Денис Пушилин, СЦКК
В результате обстрела Донецка украинскими войсками пострадал мирный житель

В результате обстрела Донецка со стороны ВСУ пострадал еще один мирный житель

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи на одной из улиц в Донецке
Автомобиль скорой помощи на одной из улиц в Донецке - РИА Новости, 1920, 31.08.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Автомобиль скорой помощи на одной из улиц в Донецке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 31 авг - РИА Новости. Еще один мирный житель пострадал в результате обстрела Донецка украинскими войсками, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Поступила дополнительная информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах Республики... город Донецк (Петровский район): по улице Добровольского, 4 ранен мужчина 1984 года рождения", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.
Осколки снарядов - РИА Новости, 1920, 30.08.2023
При обстреле Горловки погиб мужчина
Вчера, 17:30
Ранее в среду врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил в своем телеграм-канале, что один человек погиб, еще 13 мирных жителей пострадали в результате обстрелов украинских войск на территории ДНР, у пострадавших ранения средней степени тяжести.
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкДонецкая Народная РеспубликаПетровский районДенис ПушилинСЦКК
 
 
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