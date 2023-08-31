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ВС России предотвратили попытку ВСУ прорвать оборону в Запорожской области - РИА Новости, 31.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:05 31.08.2023 (обновлено: 11:40 31.08.2023)
https://ria.ru/20230831/oborona-1893341200.html
ВС России предотвратили попытку ВСУ прорвать оборону в Запорожской области
ВС России предотвратили попытку ВСУ прорвать оборону в Запорожской области - РИА Новости, 31.08.2023
ВС России предотвратили попытку ВСУ прорвать оборону в Запорожской области
Российские военные уничтожили две штурмовые группы ВСУ при попытке прорыва рубежа обороны на окраине села Вербовое Запорожской области, сообщил врио губернатора РИА Новости, 31.08.2023
2023-08-31T11:05
2023-08-31T11:40
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
евгений балицкий
запорожская область
вооруженные силы рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг — РИА Новости. Российские военные уничтожили две штурмовые группы ВСУ при попытке прорыва рубежа обороны на окраине села Вербовое Запорожской области, сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий в телеграм-канале."Через два часа противник повторил попытку и тоже был уничтожен", — добавил он.По словам Балицкого, активно уничтожается западная техника, утрату которой украинские военачальники "переживают болезненнее, чем потерю простых солдат"."Наши же парни работают качественно, увеличили интенсивность огневого поражения по противнику, не дают им даже высунуть нос", — подчеркнул врио губернатора.Украинское контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и в первую очередь Запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard. Как констатировал 21 июля президент Владимир Путин, результатов у украинских войск нет, а западные кураторы "явно разочарованы" ходом "контрнаступа".
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20230830/ataki-1893156587.html
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вооруженные силы украины, евгений балицкий, запорожская область, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Евгений Балицкий, Запорожская область, Вооруженные силы РФ
ВС России предотвратили попытку ВСУ прорвать оборону в Запорожской области

Балицкий: две штурмовые группы ВСУ попытались прорвать оборону РФ у Вербового

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкБоевая стрельба самоходной артиллерийской установки "Гиацинт-С"
Боевая стрельба самоходной артиллерийской установки Гиацинт-С - РИА Новости, 1920, 31.08.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Боевая стрельба самоходной артиллерийской установки "Гиацинт-С" . Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг — РИА Новости. Российские военные уничтожили две штурмовые группы ВСУ при попытке прорыва рубежа обороны на окраине села Вербовое Запорожской области, сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий в телеграм-канале.
«
"Через два часа противник повторил попытку и тоже был уничтожен", — добавил он.
По словам Балицкого, активно уничтожается западная техника, утрату которой украинские военачальники "переживают болезненнее, чем потерю простых солдат".
"Наши же парни работают качественно, увеличили интенсивность огневого поражения по противнику, не дают им даже высунуть нос", — подчеркнул врио губернатора.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
Украинское контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и в первую очередь Запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard.
Как констатировал 21 июля президент Владимир Путин, результатов у украинских войск нет, а западные кураторы "явно разочарованы" ходом "контрнаступа".
Российские военные - РИА Новости, 1920, 30.08.2023
На Запорожском направлении отразили девять атак ВСУ
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныЕвгений БалицкийЗапорожская областьВооруженные силы РФ
 
 
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