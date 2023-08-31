https://ria.ru/20230831/oborona-1893341200.html

ВС России предотвратили попытку ВСУ прорвать оборону в Запорожской области

ВС России предотвратили попытку ВСУ прорвать оборону в Запорожской области - РИА Новости, 31.08.2023

ВС России предотвратили попытку ВСУ прорвать оборону в Запорожской области

Российские военные уничтожили две штурмовые группы ВСУ при попытке прорыва рубежа обороны на окраине села Вербовое Запорожской области, сообщил врио губернатора РИА Новости, 31.08.2023

2023-08-31T11:05

2023-08-31T11:05

2023-08-31T11:40

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

евгений балицкий

запорожская область

вооруженные силы рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг — РИА Новости. Российские военные уничтожили две штурмовые группы ВСУ при попытке прорыва рубежа обороны на окраине села Вербовое Запорожской области, сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий в телеграм-канале."Через два часа противник повторил попытку и тоже был уничтожен", — добавил он.По словам Балицкого, активно уничтожается западная техника, утрату которой украинские военачальники "переживают болезненнее, чем потерю простых солдат"."Наши же парни работают качественно, увеличили интенсивность огневого поражения по противнику, не дают им даже высунуть нос", — подчеркнул врио губернатора.Украинское контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и в первую очередь Запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard. Как констатировал 21 июля президент Владимир Путин, результатов у украинских войск нет, а западные кураторы "явно разочарованы" ходом "контрнаступа".

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20230830/ataki-1893156587.html

запорожская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

вооруженные силы украины, евгений балицкий, запорожская область, вооруженные силы рф