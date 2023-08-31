https://ria.ru/20230831/norvegiya-1893371353.html

МиГ-31 сопроводил норвежский самолет-разведчик над Баренцевым морем

МиГ-31 сопроводил норвежский самолет-разведчик над Баренцевым морем - РИА Новости, 31.08.2023

МиГ-31 сопроводил норвежский самолет-разведчик над Баренцевым морем

Истребитель МиГ-31 сопроводил норвежский патрульный самолет Р-8А "Посейдон" над Баренцевым морем, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 31.08.2023

2023-08-31T13:12

2023-08-31T13:12

2023-08-31T16:12

миг-31

россия

норвегия

безопасность

баренцево море

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1f/1893427585_94:0:1914:1024_1920x0_80_0_0_ddc8f04dfc4cff408a64d11c962131d9.jpg

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Истребитель МиГ-31 сопроводил норвежский патрульный самолет Р-8А "Посейдон" над Баренцевым морем, сообщили в Минобороны."Российскими средствами контроля воздушного пространства над акваторией Баренцева моря была обнаружена приближающаяся к государственной границе России воздушная цель", — подчеркнули в ведомстве.Для ее опознавания и недопущения нарушения границы в воздух подняли МиГ-31 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Северного флота. Экипаж истребителя идентифицировал цель как норвежский самолет базовой патрульной авиации Р-8А "Посейдон".При приближении МиГ-31 иностранное воздушное судно развернулось. Нарушения границы не произошло.В ведомстве подчеркнули, что полет российского истребителя выполнялся строго в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами. МиГ-31 не пересекал воздушные трассы и не совершал опасного сближения с иностранным судном, отметили там.

https://ria.ru/20230728/norvegiya-1886723575.html

https://ria.ru/20230824/pomosch-1892076575.html

россия

норвегия

баренцево море

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

миг-31, россия, норвегия, безопасность, баренцево море