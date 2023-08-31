Рейтинг@Mail.ru
МиГ-31 сопроводил норвежский самолет-разведчик над Баренцевым морем - РИА Новости, 31.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:12 31.08.2023 (обновлено: 16:12 31.08.2023)
https://ria.ru/20230831/norvegiya-1893371353.html
МиГ-31 сопроводил норвежский самолет-разведчик над Баренцевым морем
МиГ-31 сопроводил норвежский самолет-разведчик над Баренцевым морем - РИА Новости, 31.08.2023
МиГ-31 сопроводил норвежский самолет-разведчик над Баренцевым морем
Истребитель МиГ-31 сопроводил норвежский патрульный самолет Р-8А "Посейдон" над Баренцевым морем, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 31.08.2023
2023-08-31T13:12
2023-08-31T16:12
миг-31
россия
норвегия
безопасность
баренцево море
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1f/1893427585_94:0:1914:1024_1920x0_80_0_0_ddc8f04dfc4cff408a64d11c962131d9.jpg
МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Истребитель МиГ-31 сопроводил норвежский патрульный самолет Р-8А "Посейдон" над Баренцевым морем, сообщили в Минобороны."Российскими средствами контроля воздушного пространства над акваторией Баренцева моря была обнаружена приближающаяся к государственной границе России воздушная цель", — подчеркнули в ведомстве.Для ее опознавания и недопущения нарушения границы в воздух подняли МиГ-31 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Северного флота. Экипаж истребителя идентифицировал цель как норвежский самолет базовой патрульной авиации Р-8А "Посейдон".При приближении МиГ-31 иностранное воздушное судно развернулось. Нарушения границы не произошло.В ведомстве подчеркнули, что полет российского истребителя выполнялся строго в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами. МиГ-31 не пересекал воздушные трассы и не совершал опасного сближения с иностранным судном, отметили там.
https://ria.ru/20230728/norvegiya-1886723575.html
https://ria.ru/20230824/pomosch-1892076575.html
россия
норвегия
баренцево море
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1f/1893427585_53:0:1418:1024_1920x0_80_0_0_0f3a6f8f055aa4143ecf37edb0163d39.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
миг-31, россия, норвегия, безопасность, баренцево море
МиГ-31, Россия, Норвегия, Безопасность, Баренцево море
МиГ-31 сопроводил норвежский самолет-разведчик над Баренцевым морем

Истребитель МиГ-31 сопроводил норвежский самолет Poseidon над Баренцевым морем

© Фото : ForsvaretНорвежский патрульный самолет Р-8А "Посейдон"
Норвежский патрульный самолет Р-8А Посейдон - РИА Новости, 1920, 31.08.2023
© Фото : Forsvaret
Норвежский патрульный самолет Р-8А "Посейдон". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Истребитель МиГ-31 сопроводил норвежский патрульный самолет Р-8А "Посейдон" над Баренцевым морем, сообщили в Минобороны.
"Российскими средствами контроля воздушного пространства над акваторией Баренцева моря была обнаружена приближающаяся к государственной границе России воздушная цель", — подчеркнули в ведомстве.
Город Баренцбург на архипелаге Шпицберген - РИА Новости, 1920, 28.07.2023
Норвегия хочет отнять у России Шпицберген
28 июля, 08:00
Для ее опознавания и недопущения нарушения границы в воздух подняли МиГ-31 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Северного флота. Экипаж истребителя идентифицировал цель как норвежский самолет базовой патрульной авиации Р-8А "Посейдон".
При приближении МиГ-31 иностранное воздушное судно развернулось. Нарушения границы не произошло.
В ведомстве подчеркнули, что полет российского истребителя выполнялся строго в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами. МиГ-31 не пересекал воздушные трассы и не совершал опасного сближения с иностранным судном, отметили там.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.08.2023
Зеленский заявил, что Норвегия выделит Украине новый пакет оборонной помощи
24 августа, 19:08
 
МиГ-31РоссияНорвегияБезопасностьБаренцево море
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала