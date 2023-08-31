https://ria.ru/20230831/norvegiya-1893371353.html
МиГ-31 сопроводил норвежский самолет-разведчик над Баренцевым морем
МиГ-31 сопроводил норвежский самолет-разведчик над Баренцевым морем - РИА Новости, 31.08.2023
МиГ-31 сопроводил норвежский самолет-разведчик над Баренцевым морем
Истребитель МиГ-31 сопроводил норвежский патрульный самолет Р-8А "Посейдон" над Баренцевым морем, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 31.08.2023
2023-08-31T13:12
2023-08-31T13:12
2023-08-31T16:12
миг-31
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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Истребитель МиГ-31 сопроводил норвежский патрульный самолет Р-8А "Посейдон" над Баренцевым морем, сообщили в Минобороны."Российскими средствами контроля воздушного пространства над акваторией Баренцева моря была обнаружена приближающаяся к государственной границе России воздушная цель", — подчеркнули в ведомстве.Для ее опознавания и недопущения нарушения границы в воздух подняли МиГ-31 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Северного флота. Экипаж истребителя идентифицировал цель как норвежский самолет базовой патрульной авиации Р-8А "Посейдон".При приближении МиГ-31 иностранное воздушное судно развернулось. Нарушения границы не произошло.В ведомстве подчеркнули, что полет российского истребителя выполнялся строго в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами. МиГ-31 не пересекал воздушные трассы и не совершал опасного сближения с иностранным судном, отметили там.
https://ria.ru/20230728/norvegiya-1886723575.html
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миг-31, россия, норвегия, безопасность, баренцево море
МиГ-31, Россия, Норвегия, Безопасность, Баренцево море
МиГ-31 сопроводил норвежский самолет-разведчик над Баренцевым морем
Истребитель МиГ-31 сопроводил норвежский самолет Poseidon над Баренцевым морем
МОСКВА, 31 авг — РИА Новости.
Истребитель МиГ-31 сопроводил норвежский патрульный самолет Р-8А "Посейдон" над Баренцевым морем, сообщили в Минобороны
.
"Российскими средствами контроля воздушного пространства над акваторией Баренцева моря была обнаружена приближающаяся к государственной границе России воздушная цель", — подчеркнули в ведомстве.
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Для ее опознавания и недопущения нарушения границы в воздух подняли МиГ-31 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Северного флота. Экипаж истребителя идентифицировал цель как норвежский самолет базовой патрульной авиации Р-8А "Посейдон".
При приближении МиГ-31 иностранное воздушное судно развернулось. Нарушения границы не произошло.
В ведомстве подчеркнули, что полет российского истребителя выполнялся строго в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами. МиГ-31 не пересекал воздушные трассы и не совершал опасного сближения с иностранным судном, отметили там.
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