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Мятежники в Нигере приостановили деятельность международных организаций - РИА Новости, 31.08.2023
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23:44 31.08.2023 (обновлено: 23:53 31.08.2023)
https://ria.ru/20230831/niger-1893524830.html
Мятежники в Нигере приостановили деятельность международных организаций
Мятежники в Нигере приостановили деятельность международных организаций - РИА Новости, 31.08.2023
Мятежники в Нигере приостановили деятельность международных организаций
Правительство Нигера, власть в котором после переворота перешла к военным, объявило о приостановке деятельности национальных НПО, международных организаций и... РИА Новости, 31.08.2023
2023-08-31T23:44
2023-08-31T23:53
в мире
нигер
оон
переворот в нигере — 2023
абуджа
нигерия
мохамед базум
попытка переворота в габоне
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Правительство Нигера, власть в котором после переворота перешла к военным, объявило о приостановке деятельности национальных НПО, международных организаций и агентств ООН в районах военных операций, сообщает агентство Франс Пресс.&quot;В связи со сложившейся ситуацией в области безопасности и текущим выполнением поставленных задач вооруженными силами Нигера МВД информирует международные организации, национальные и международные НПО и агентства ООН, находящиеся в Нигере, что их деятельность и передвижения в районах (военных) операций временно приостанавливается&quot;, - говорится в заявлении внутреннего ведомства Нигера.Каких именно районов касается указ, в заявлении не уточнялось.В конце июля военные Нигера во время выступления по национальному телевидению заявили, что президент Мохамед Базум смещен, границы закрыты, объявлен комендантский час. Командующий президентской гвардией генерал Абдурахман Тчиани появился в эфире государственного ТВ Нигера как глава сформированного участниками переворота "Национального совета по защите отечества". Лидеры большинства западных стран и региональная организация ЭКОВАС осудили переворот. В начале августа участники состоявшейся в Абудже (Нигерия) чрезвычайной встречи начальников генштабов ВС стран ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер.
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в мире, нигер, оон, переворот в нигере — 2023, абуджа, нигерия, мохамед базум, попытка переворота в габоне
В мире, Нигер, ООН, Переворот в Нигере — 2023, Абуджа, Нигерия, Мохамед Базум, Попытка переворота в Габоне
Мятежники в Нигере приостановили деятельность международных организаций

Нигер запретил деятельность международных организаций в зонах военных операций

© AP Photo / Sam MednickСотрудники полиции в Ниамее, Нигер
Сотрудники полиции в Ниамее, Нигер - РИА Новости, 1920, 31.08.2023
© AP Photo / Sam Mednick
Сотрудники полиции в Ниамее, Нигер. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Правительство Нигера, власть в котором после переворота перешла к военным, объявило о приостановке деятельности национальных НПО, международных организаций и агентств ООН в районах военных операций, сообщает агентство Франс Пресс.
«

"В связи со сложившейся ситуацией в области безопасности и текущим выполнением поставленных задач вооруженными силами Нигера МВД информирует международные организации, национальные и международные НПО и агентства ООН, находящиеся в Нигере, что их деятельность и передвижения в районах (военных) операций временно приостанавливается", - говорится в заявлении внутреннего ведомства Нигера.

Каких именно районов касается указ, в заявлении не уточнялось.
В конце июля военные Нигера во время выступления по национальному телевидению заявили, что президент Мохамед Базум смещен, границы закрыты, объявлен комендантский час. Командующий президентской гвардией генерал Абдурахман Тчиани появился в эфире государственного ТВ Нигера как глава сформированного участниками переворота "Национального совета по защите отечества". Лидеры большинства западных стран и региональная организация ЭКОВАС осудили переворот. В начале августа участники состоявшейся в Абудже (Нигерия) чрезвычайной встречи начальников генштабов ВС стран ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер.
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В миреНигерООНПереворот в Нигере — 2023АбуджаНигерияМохамед БазумПопытка переворота в Габоне
 
 
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