https://ria.ru/20230831/niger-1893524830.html

Мятежники в Нигере приостановили деятельность международных организаций

Мятежники в Нигере приостановили деятельность международных организаций - РИА Новости, 31.08.2023

Мятежники в Нигере приостановили деятельность международных организаций

Правительство Нигера, власть в котором после переворота перешла к военным, объявило о приостановке деятельности национальных НПО, международных организаций и... РИА Новости, 31.08.2023

2023-08-31T23:44

2023-08-31T23:44

2023-08-31T23:53

в мире

нигер

оон

переворот в нигере — 2023

абуджа

нигерия

мохамед базум

попытка переворота в габоне

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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Правительство Нигера, власть в котором после переворота перешла к военным, объявило о приостановке деятельности национальных НПО, международных организаций и агентств ООН в районах военных операций, сообщает агентство Франс Пресс."В связи со сложившейся ситуацией в области безопасности и текущим выполнением поставленных задач вооруженными силами Нигера МВД информирует международные организации, национальные и международные НПО и агентства ООН, находящиеся в Нигере, что их деятельность и передвижения в районах (военных) операций временно приостанавливается", - говорится в заявлении внутреннего ведомства Нигера.Каких именно районов касается указ, в заявлении не уточнялось.В конце июля военные Нигера во время выступления по национальному телевидению заявили, что президент Мохамед Базум смещен, границы закрыты, объявлен комендантский час. Командующий президентской гвардией генерал Абдурахман Тчиани появился в эфире государственного ТВ Нигера как глава сформированного участниками переворота "Национального совета по защите отечества". Лидеры большинства западных стран и региональная организация ЭКОВАС осудили переворот. В начале августа участники состоявшейся в Абудже (Нигерия) чрезвычайной встречи начальников генштабов ВС стран ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер.

https://ria.ru/20230831/afrika-1893239819.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Наталья Макарова

в мире, нигер, оон, переворот в нигере — 2023, абуджа, нигерия, мохамед базум, попытка переворота в габоне