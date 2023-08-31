Мятежники в Нигере приостановили деятельность международных организаций
Нигер запретил деятельность международных организаций в зонах военных операций
© AP Photo / Sam MednickСотрудники полиции в Ниамее, Нигер
© AP Photo / Sam Mednick
Сотрудники полиции в Ниамее, Нигер. Архивное фото
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Правительство Нигера, власть в котором после переворота перешла к военным, объявило о приостановке деятельности национальных НПО, международных организаций и агентств ООН в районах военных операций, сообщает агентство Франс Пресс.
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"В связи со сложившейся ситуацией в области безопасности и текущим выполнением поставленных задач вооруженными силами Нигера МВД информирует международные организации, национальные и международные НПО и агентства ООН, находящиеся в Нигере, что их деятельность и передвижения в районах (военных) операций временно приостанавливается", - говорится в заявлении внутреннего ведомства Нигера.
Каких именно районов касается указ, в заявлении не уточнялось.
В конце июля военные Нигера во время выступления по национальному телевидению заявили, что президент Мохамед Базум смещен, границы закрыты, объявлен комендантский час. Командующий президентской гвардией генерал Абдурахман Тчиани появился в эфире государственного ТВ Нигера как глава сформированного участниками переворота "Национального совета по защите отечества". Лидеры большинства западных стран и региональная организация ЭКОВАС осудили переворот. В начале августа участники состоявшейся в Абудже (Нигерия) чрезвычайной встречи начальников генштабов ВС стран ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер.