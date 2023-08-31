https://ria.ru/20230831/neft-1893474666.html

Россия и ОПЕК+ договорились о сокращении экспорта нефти на внешние рынки

Россия и ОПЕК+ договорились о сокращении экспорта нефти на внешние рынки - РИА Новости, 31.08.2023

Россия и ОПЕК+ договорились о сокращении экспорта нефти на внешние рынки

Россия и ОПЕК+ достигли договоренности по сокращениям поставок нефти РФ на внешние рынки, новые параметры будут озвучены на следующей неделе, заявил... РИА Новости, 31.08.2023

2023-08-31T18:03

2023-08-31T18:03

2023-08-31T18:03

экономика

россия

опек

александр новак

красноярский край

цены на нефть

владимир путин

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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Россия и ОПЕК+ достигли договоренности по сокращениям поставок нефти РФ на внешние рынки, новые параметры будут озвучены на следующей неделе, заявил вице-премьер РФ Александр Новак на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным по вопросам развития Красноярского края. "Да, договорились. Основные параметры мы озвучим на следующей неделе публично", - ответил он на вопрос Путина о том, договорилось ли правительство РФ с партнерами по ОПЕК+ о сокращении поставок российской нефти на внешние рынки. Накануне Новак заявил, что не исключает продления добровольного сокращения экспорта на октябрь, и пояснил, что работа по этому вопросу ведется вместе с коллегами из других стран. Россия в августе добровольно сокращала экспорт нефти на 500 тысяч баррелей в сутки в дополнение к объявленному ранее сокращению добычи. Позднее было объявлено, что сокращение будет продлено на сентябрь, но теперь - на 300 тысяч баррелей в сутки.

https://ria.ru/20230830/neft-1893206529.html

https://ria.ru/20230824/neft-1891878513.html

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экономика, россия, опек, александр новак, красноярский край, цены на нефть, владимир путин