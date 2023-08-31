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Россия и ОПЕК+ договорились о сокращении экспорта нефти на внешние рынки
Россия и ОПЕК+ договорились о сокращении экспорта нефти на внешние рынки - РИА Новости, 31.08.2023
Россия и ОПЕК+ договорились о сокращении экспорта нефти на внешние рынки
Россия и ОПЕК+ достигли договоренности по сокращениям поставок нефти РФ на внешние рынки, новые параметры будут озвучены на следующей неделе, заявил... РИА Новости, 31.08.2023
2023-08-31T18:03
2023-08-31T18:03
2023-08-31T18:03
экономика
россия
опек
александр новак
красноярский край
цены на нефть
владимир путин
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Россия и ОПЕК+ достигли договоренности по сокращениям поставок нефти РФ на внешние рынки, новые параметры будут озвучены на следующей неделе, заявил вице-премьер РФ Александр Новак на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным по вопросам развития Красноярского края. "Да, договорились. Основные параметры мы озвучим на следующей неделе публично", - ответил он на вопрос Путина о том, договорилось ли правительство РФ с партнерами по ОПЕК+ о сокращении поставок российской нефти на внешние рынки. Накануне Новак заявил, что не исключает продления добровольного сокращения экспорта на октябрь, и пояснил, что работа по этому вопросу ведется вместе с коллегами из других стран. Россия в августе добровольно сокращала экспорт нефти на 500 тысяч баррелей в сутки в дополнение к объявленному ранее сокращению добычи. Позднее было объявлено, что сокращение будет продлено на сентябрь, но теперь - на 300 тысяч баррелей в сутки.
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экономика, россия, опек, александр новак, красноярский край, цены на нефть, владимир путин
Экономика, Россия, ОПЕК, Александр Новак, Красноярский край, Цены на нефть, Владимир Путин
Россия и ОПЕК+ договорились о сокращении экспорта нефти на внешние рынки
Новак: Россия и ОПЕК+ договорились о сокращении экспорта нефти на внешние рынки
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Россия и ОПЕК+ достигли договоренности по сокращениям поставок нефти РФ на внешние рынки, новые параметры будут озвучены на следующей неделе, заявил вице-премьер РФ Александр Новак на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным по вопросам развития Красноярского края.
«
"Да, договорились. Основные параметры мы озвучим на следующей неделе публично", - ответил он на вопрос Путина о том, договорилось ли правительство РФ с партнерами по ОПЕК+ о сокращении поставок российской нефти на внешние рынки.
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Накануне Новак заявил, что не исключает продления добровольного сокращения экспорта на октябрь, и пояснил, что работа по этому вопросу ведется вместе с коллегами из других стран.
Россия в августе добровольно сокращала экспорт нефти на 500 тысяч баррелей в сутки в дополнение к объявленному ранее сокращению добычи. Позднее было объявлено, что сокращение будет продлено на сентябрь, но теперь - на 300 тысяч баррелей в сутки.
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