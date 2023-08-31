https://ria.ru/20230831/nds-1893303301.html
Миронов предложил снизить НДС для предприятий обрабатывающей промышленности
Миронов предложил снизить НДС для предприятий обрабатывающей промышленности - РИА Новости, 31.08.2023
Миронов предложил снизить НДС для предприятий обрабатывающей промышленности
Председатель партии "Справедливая Россия - За Правду" Сергей Миронов направил письмо премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением снизить ставку НДС для... РИА Новости, 31.08.2023
2023-08-31T07:11
2023-08-31T07:11
2023-08-31T07:11
сергей миронов
михаил мишустин
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/14/1859058327_0:158:2942:1813_1920x0_80_0_0_861c77471733fa201334b692a8dce7d7.jpg
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Председатель партии "Справедливая Россия - За Правду" Сергей Миронов направил письмо премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением снизить ставку НДС для предприятий обрабатывающей промышленности, которые реинвестируют более половины своей прибыли, с 20% до 18-15% и увеличить налог на прибыль с 3% до 3,2-3,5 % для привлечения частных инвестиций в отечественную промышленность, документ имеется в распоряжении РИА Новости. "В частности, предлагается снизить ставку НДС на 2-5 пунктов: с 20 до 18-15% для организаций обрабатывающей промышленности, реинвестирующих более 50% прибыли. Для компенсации выпадающих доходов федерального бюджета по НДС достаточно увеличить федеральную ставку налога на прибыль на 0,2-0,5 пункта - с 3,0 до 3,2-3,5%", - написал Миронов в обращении. Он отметил, что действующие инвестиционные механизмы, в частности, такие как соглашение о защите и поощрении капиталовложений, инвестиционный налоговый вычет и особые экономические зоны, позволяют инвестировать в реальный сектор экономики до 2 триллионов рублей в год частных инвестиций, что недостаточно в условиях санкций Запада. Он отметил, что они также имеют ряд системных недостатков. "Наличие неизбежных выпадающих доходов (из бюджетов разных уровней), объем которых скоро достигнет нескольких сот миллиардов рублей в год; необходимость заключения инвестиционного соглашения между органом (органами) исполнительной власти и конкретной организацией промышленности, что создает проблемы, связанные с бюрократическим, человеческим и коррупциогенным факторами; отсутствие гарантий, что конкретная организация, использующая действующие инвестиционные механизмы, будет инвестировать в капитальные вложения более 50% прибыли", - перечислил Миронов в списке проблем, сопровождающих актуальные инвестиционные механизмы. Говоря о новых механизмах инвестирования, которые он предлагает, Миронов отметил, что они могут быть установлены в виде закона прямого действия и выведут систему поощрения инвестиций в промышленности на качественно иной, высший уровень. Он указал, что при их применении выпадающие доходы при снижении ставки НДС будут составлять менее 77 миллиардов рублей в год, а дополнительные доходы федерального бюджета от увеличения федеральной ставки по налогу на прибыль, наоборот, составят более 104 миллиардов рублей в год. "Таким образом, федеральный бюджет получит дополнительные доходы, а промышленность - дополнительные частные инвестиции до 1 триллиона рублей в год", - подчеркнул Миронов.
https://ria.ru/20230720/tovary-1885368744.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/14/1859058327_0:51:2662:2048_1920x0_80_0_0_18b3ba695dbbc8768a07fe2bf165221b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей миронов, михаил мишустин, экономика
Сергей Миронов, Михаил Мишустин, Экономика
Миронов предложил снизить НДС для предприятий обрабатывающей промышленности
Миронов предложил снизить НДС до 15 процентов для промышленных предприятий
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Председатель партии "Справедливая Россия - За Правду" Сергей Миронов направил письмо премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением снизить ставку НДС для предприятий обрабатывающей промышленности, которые реинвестируют более половины своей прибыли, с 20% до 18-15% и увеличить налог на прибыль с 3% до 3,2-3,5 % для привлечения частных инвестиций в отечественную промышленность, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
«
"В частности, предлагается снизить ставку НДС на 2-5 пунктов: с 20 до 18-15% для организаций обрабатывающей промышленности, реинвестирующих более 50% прибыли. Для компенсации выпадающих доходов федерального бюджета по НДС достаточно увеличить федеральную ставку налога на прибыль на 0,2-0,5 пункта - с 3,0 до 3,2-3,5%", - написал Миронов в обращении.
Он отметил, что действующие инвестиционные механизмы, в частности, такие как соглашение о защите и поощрении капиталовложений, инвестиционный налоговый вычет и особые экономические зоны, позволяют инвестировать в реальный сектор экономики до 2 триллионов рублей в год частных инвестиций, что недостаточно в условиях санкций Запада. Он отметил, что они также имеют ряд системных недостатков.
"Наличие неизбежных выпадающих доходов (из бюджетов разных уровней), объем которых скоро достигнет нескольких сот миллиардов рублей в год; необходимость заключения инвестиционного соглашения между органом (органами) исполнительной власти и конкретной организацией промышленности, что создает проблемы, связанные с бюрократическим, человеческим и коррупциогенным факторами; отсутствие гарантий, что конкретная организация, использующая действующие инвестиционные механизмы, будет инвестировать в капитальные вложения более 50% прибыли", - перечислил Миронов в списке проблем, сопровождающих актуальные инвестиционные механизмы.
Говоря о новых механизмах инвестирования, которые он предлагает, Миронов отметил, что они могут быть установлены в виде закона прямого действия и выведут систему поощрения инвестиций в промышленности на качественно иной, высший уровень. Он указал, что при их применении выпадающие доходы при снижении ставки НДС будут составлять менее 77 миллиардов рублей в год, а дополнительные доходы федерального бюджета от увеличения федеральной ставки по налогу на прибыль, наоборот, составят более 104 миллиардов рублей в год.
"Таким образом, федеральный бюджет получит дополнительные доходы, а промышленность - дополнительные частные инвестиции до 1 триллиона рублей в год", - подчеркнул Миронов.
В Госдуму внесли проект о снижении НДС на ряд детских товаров