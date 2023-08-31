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Правительство рассмотрит пакет мер для расширения производства МС-21 - РИА Новости, 31.08.2023
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15:04 31.08.2023 (обновлено: 15:30 31.08.2023)
https://ria.ru/20230831/ms-21-1893411301.html
Правительство рассмотрит пакет мер для расширения производства МС-21
Правительство рассмотрит пакет мер для расширения производства МС-21 - РИА Новости, 31.08.2023
Правительство рассмотрит пакет мер для расширения производства МС-21
Правительство РФ рассмотрит пакет мер для расширения производства среднемагистральных лайнеров МС-21 в России, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. РИА Новости, 31.08.2023
2023-08-31T15:04
2023-08-31T15:30
мс-21
россия
михаил мишустин
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Правительство РФ рассмотрит пакет мер для расширения производства среднемагистральных лайнеров МС-21 в России, заявил премьер-министр Михаил Мишустин."Мы сегодня рассмотрим пакет мер помощи отрасли, чтобы расширить производство перспективных среднемагистральных лайнеров МС-21. Мы изменим правила представления субсидий из федерального бюджета. Такое решение даст возможность целому ряду авиастроительных предприятий использовать около 20 миллиардов рублей на техническое перевооружение", - сказал Мишустин в ходе заседания правительства.
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мс-21, россия, михаил мишустин
МС-21, Россия, Михаил Мишустин
Правительство рассмотрит пакет мер для расширения производства МС-21

Мишустин: правительство рассмотрит пакет мер для расширения производства МС-21

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с членами кабинета министров РФ
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с членами кабинета министров РФ - РИА Новости, 1920, 31.08.2023
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в медиабанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с членами кабинета министров РФ
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Правительство РФ рассмотрит пакет мер для расширения производства среднемагистральных лайнеров МС-21 в России, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.
"Мы сегодня рассмотрим пакет мер помощи отрасли, чтобы расширить производство перспективных среднемагистральных лайнеров МС-21. Мы изменим правила представления субсидий из федерального бюджета. Такое решение даст возможность целому ряду авиастроительных предприятий использовать около 20 миллиардов рублей на техническое перевооружение", - сказал Мишустин в ходе заседания правительства.
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