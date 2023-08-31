https://ria.ru/20230831/moshenniki-1893423445.html

ЦБ предупредил о махинациях мошенников с Пушкинской картой

ЦБ предупредил о махинациях мошенников с Пушкинской картой - РИА Новости, 31.08.2023

ЦБ предупредил о махинациях мошенников с Пушкинской картой

Банк России в преддверии 1 сентября предупредил о наиболее популярных у мошенников схемах по обману родителей и учащихся, в числе которых атаки в родительских... РИА Новости, 31.08.2023

2023-08-31T15:58

2023-08-31T15:58

2023-08-31T15:58

технологии

центральный банк рф (цб рф)

россия

мошенники

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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Банк России в преддверии 1 сентября предупредил о наиболее популярных у мошенников схемах по обману родителей и учащихся, в числе которых атаки в родительских чатах и предложения по обналичиванию денег с "Пушкинской карты", сообщила пресс-служба главного управления ЦБ по Центральному федеральному округу. "Преддверие нового учебного года – период, когда заканчиваются каникулы, отпуска, царит ажиотаж, совершаются покупки к школе, кружкам, нужно решить сразу много вопросов. Такая обстановка потенциально больших трат и одновременного снижения бдительности очень привлекательна для онлайн-мошенников. Они готовы обманывать как родителей, так и детей, стремясь похитить деньги с их счетов", - указывается в сообщении. В топ популярных схем аферистов, по данным ЦБ, входят различные предложения легкого заработка в популярных мессенджерах. "Здесь можно встретить ботов, которые предлагают, например, обналичить деньги с "Пушкинской карты", что невозможно сделать законными способами, а также встретить множество предложений заработать на псевдоинвестициях", – рассказал эксперт по кибербезопасности ГУ Банка России по ЦФО Дмитрий Ибрагимов. Зачастую такие псевдоинвестиционные проекты собирают деньги с участников и закрываются, пояснил он. "Более опасными схемами заработка можно назвать те, когда подросткам предлагают за процент быть посредниками или курьерами при передаче денег, заработанных нелегальным путем. Участие в подобных схемах может грозить уголовной ответственностью", - предостерег эксперт. Еще один "излюбленный прием" мошенников, по данным ЦБ, - это подделка страниц в сети. Кибермошенники создают фейковые копии как отдельных сайтов, так и маркетплейсов, выставляя привлекательные цены ниже рынка, заманивая скидками. Также мошенники любят "обитать" в родительских чатах и группах, которые бывают открытыми, а значит, в нее может зайти любой посторонний с разного рода предложениями. "Аферисты могут присылать ссылки на псевдоопросы или конкурсы, на сбор денег, на разного рода акции, якобы согласованные с администрацией чата", - отметил эксперт по кибербезопасности ГУ Банка России по ЦФО Дмитрий Ибрагимов. Таким способом злоумышленники могут воровать деньги со счета, а также собирать данные людей, с помощью которых можно взломать их аккаунты в мессенджерах и потом, например, просить денег у знакомых из списка контактов либо распространять среди них ссылку с вредоносным программным обеспечением.

https://ria.ru/20230831/moshenniki-1893333797.html

https://ria.ru/20230823/moshenniki-1891639571.html

https://ria.ru/20230809/moshenniki-1888993946.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

технологии, центральный банк рф (цб рф), россия, мошенники