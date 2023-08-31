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"Больше не можем терпеть". Что начинается в Молдавии - РИА Новости, 31.08.2023
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Религия
 
08:00 31.08.2023 (обновлено: 08:02 31.08.2023)
https://ria.ru/20230831/moldaviya-1893202760.html
"Больше не можем терпеть". Что начинается в Молдавии
"Больше не можем терпеть". Что начинается в Молдавии - РИА Новости, 31.08.2023
"Больше не можем терпеть". Что начинается в Молдавии
В Кишиневе разгорается скандал вокруг православных общин. Одни хотят перейти из юрисдикции Московского патриархата в румынскую, другие — сохранить верность РПЦ. РИА Новости, 31.08.2023
2023-08-31T08:00
2023-08-31T08:02
религия
молдавия
румыния
бухарест
майя санду
игорь додон
владимир воронин
русская православная церковь
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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости, Сергей Проскурин. В Кишиневе разгорается скандал вокруг православных общин. Одни хотят перейти из юрисдикции Московского патриархата в румынскую, другие — сохранить верность РПЦ. Этим воспользовались власти, вписав все в антироссийский контекст. К чему приведет противостояние — в материале РИА Новости.За лучшей жизньюГлава Православной церкви Молдовы митрополит Кишиневский Владимир освободил от должности и запретил в служении четырех священников. За "неповиновение, &lt;…&gt; нарушение присяги, принятой при рукоположении", как говорится в официальном сообщении епархии.Для возвращения в "лоно Церкви" им придется покаяться перед иерархом. Но опальные клирики с этим не спешат и считают свой поступок вынужденной мерой."Есть несколько причин, которые очень нас возмущают, но я думаю, что многие священники просто боятся об этом говорить. Церкви облагаются огромными налогами. &lt;…&gt; Мы практически брошены на произвол судьбы, у нас нет никакой поддержки, &lt;…&gt; ни медицинских страховок, ни гарантий от Пенсионного фонда", — рассказали священники журналистам.Однако не критика разгневала руководство Кишиневской митрополии, а то, что в поисках лучшей жизни недовольные перешли в Бессарабскую митрополию. В каноническом смысле это означает предательство.Дело в том, что в республике — две православные структуры. Одна — вышеуказанная Православная церковь Молдовы (ПЦМ). Ее история начинается с Кишиневской епархии, которая появилась в составе РПЦ в начале XIX века. А в 1994-м патриарх Алексий II выдал томос, наделяющий ПЦМ статусом самоуправляемой.Другая — та самая Бессарабская митрополия, подконтрольная Румынской православной церкви (РумПЦ). Она возникла в 1918-м, когда Молдавия стала частью Румынского королевства. В 1940-м, по пакту Молотова — Риббентропа, территория отошла к СССР. Тогда же митрополия прекратила существование.Пятьдесят лет спустя в Молдавии провозгласили независимость. Началась острая политическая борьба: за сохранение суверенитета, с одной стороны, и за объединение с Румынией — с другой. Именно поэтому в 1992-м прорумынски настроенные политики и духовенство возродили Бессарабскую митрополию. Не без помощи церковного Бухареста.Московский патриархат это не одобрил. Синод РПЦ запретил в служении главу "самопровозглашенной" епархии митрополита Петра (Пэдурару), бывшего своего архиерея. В республике начался тлеющий конфликт. За прошедшие 30 лет бессарабские священники не раз силой выгоняли молдавских из храмов — и наоборот. И обе структуры неоднократно жаловались "на дискриминацию" со стороны светских властей.При этом на высшем уровне церковные Москва и Бухарест общались, оставляя неудобный вопрос за скобками. Патриархи, например, приезжали друг к другу.Как у себя домаТакому конфликтному соседству особого внимания не уделяли. Новый виток противостояния последовал после начала российско-украинского конфликта. Молдавская митрополия не делала однозначных заявлений, не выступала ни за, ни против одной из сторон.Неопределенность сыграла на руку светским властям, которые хотят добиться членства страны в Евросоюзе и первым шагом на этом пути считают сближение с соседней Румынией.Именно поэтому политики во главе с президентом Майей Санду воспринимают подконтрольную Московскому патриархату структуру как угрозу безопасности: называют МПЦ "вотчиной русского мира", а ее священников — "агентами российского влияния".Сама Санду не выступает открыто за слияние с Румынией, однако действия ее команды говорят об обратном. И, как оказалось, культурно-церковное направление играет здесь не последнюю роль.В марте президент подписала закон о признании румынского языка государственным — вместо молдавского. "Те, кто пытался нас разделить, — прокомментировала она, — беспокоились не о лингвистике, а о том, как удержать Молдову в вечном национальном споре".В конце июня в Кишинев с официальным визитом прибыл премьер-министр Румынии Марчел Чолаку. По итогам встречи политик признался журналистам: "У меня чувство, что я приехал домой. И не к старшему или младшему брату, а к брату-близнецу".Спустя месяц молдавский премьер Дорин Речан ответно посетил Бухарест. Помимо прочего, принял участие в церемонии празднования дня рождения патриарха Даниила — главы РумПЦ. После состоялась приватная беседа.Следом, 28 июля, в Кишиневе отпраздновали День гимна Румынии. Торжества финансировал румынский Департамент по связям с Республикой Молдовой. Это же ведомство ранее подписало протокол о сотрудничестве с патриархом Даниилом.Неравные силыПримечательно, что среди подписантов значился и митрополит Петру (Пэдурару) — глава Бессарабской митрополии. В Бухарестском патриархате отметили, что именно представители этой религиозной организации "разработали несколько проектов, касающихся продвижения духовной, культурной и национальной идентичности румын в Бессарабии".И, кажется, к реализации одного из них священнослужитель уже приступил. В конце июня его духовная вотчина официально сообщила о готовности принять в юрисдикцию "всех клириков и верующих, желающих находиться под омофором церкви нации".Также подчеркивалось, что "указы, данные Кишиневской митрополией (религиозной структурой российской принадлежности) о членах Бессарабской митрополии, не имеют никакой силы и &lt;…&gt; не влияют на &lt;…&gt; тех, кто приходит к Румынскому патриархату".Почти сразу же появилось новое воззвание — "О неканоничности структуры Русской церкви"."Кишиневская митрополия, церковно-оккупационная структура Московского патриархата, продолжает дезинформировать общественное мнение, &lt;…&gt; искажая действительность. Эта ситуация обозначает имперские рефлексы, боязнь потерять влияние в обществе, непрозрачность правды &lt;…&gt; и неумение вести конструктивный диалог в интересах православия".На первый взгляд, столь громкие заявления могут стать неплохим подспорьем для команды Санду. В целом ситуация напоминает ту, что сложилась на Украине: из двух церковных структур власти отдают предпочтение более лояльной, а вторую стараются ликвидировать.Однако при детальном анализе становится ясно, что союзника президент выбрала крайне неудачно. Во-первых, Бессарабская митрополия насчитывает около 300 приходов — в четыре раза меньше, чем у Православной церкви Молдовы. Последняя вдобавок весьма популярна среди населения. К ней относят себя 70 процентов граждан.Во-вторых, консерватизм ПЦМ и ее нежелание порывать с Москвой находят отклик среди политиков. Экс-президент страны и председатель Партии социалистов Игорь Додон заявил: он и его сторонники будут поддерживать Православную церковь Молдовы — "единственную каноническую структуру", "мерило морально-нравственных ценностей".Другой бывший лидер Владимир Воронин назвал атаки на Кишиневскую митрополию попыткой разрушить оплот государственности. В открытом письме он призвал "совместными усилиями не допустить вмешательства извне в священные для народа духовные ценности".И Додон, и Воронин — оппозиция действующей власти. За ними — немалое число избирателей, с мнением которых правительство не может не считаться. По данным последних опросов, около 60 процентов респондентов выступают против присоединения к антироссийским санкциям и прекращения отношений с СНГ. Кроме того, уменьшается разрыв между рейтингами президента Санду и социалистического блока — 22 и 18,5 процента соответственно. Именно поэтому в ближайшее время развитие украинского сценария Молдавии не грозит.
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молдавия, румыния, бухарест, майя санду, игорь додон, владимир воронин, русская православная церковь, московский патриархат, снг, аналитика - религия и мировоззрение
Религия, Молдавия, Румыния, Бухарест, Майя Санду, Игорь Додон, Владимир Воронин, Русская православная церковь, Московский Патриархат, СНГ, Аналитика - Религия и мировоззрение
"Больше не можем терпеть". Что начинается в Молдавии

Православные общины в Молдавии спорят о церковной юрисдикции

© РИА Новости / Руслан Шалапуда | Перейти в медиабанкУчастники акции протеста в Кишиневе
Участники акции протеста в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 31.08.2023
© РИА Новости / Руслан Шалапуда
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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости, Сергей Проскурин. В Кишиневе разгорается скандал вокруг православных общин. Одни хотят перейти из юрисдикции Московского патриархата в румынскую, другие — сохранить верность РПЦ. Этим воспользовались власти, вписав все в антироссийский контекст. К чему приведет противостояние — в материале РИА Новости.

За лучшей жизнью

Глава Православной церкви Молдовы митрополит Кишиневский Владимир освободил от должности и запретил в служении четырех священников. За "неповиновение, <…> нарушение присяги, принятой при рукоположении", как говорится в официальном сообщении епархии.
Для возвращения в "лоно Церкви" им придется покаяться перед иерархом. Но опальные клирики с этим не спешат и считают свой поступок вынужденной мерой.
"Есть несколько причин, которые очень нас возмущают, но я думаю, что многие священники просто боятся об этом говорить. Церкви облагаются огромными налогами. <…> Мы практически брошены на произвол судьбы, у нас нет никакой поддержки, <…> ни медицинских страховок, ни гарантий от Пенсионного фонда", — рассказали священники журналистам.
Однако не критика разгневала руководство Кишиневской митрополии, а то, что в поисках лучшей жизни недовольные перешли в Бессарабскую митрополию. В каноническом смысле это означает предательство.
Дело в том, что в республике — две православные структуры. Одна — вышеуказанная Православная церковь Молдовы (ПЦМ). Ее история начинается с Кишиневской епархии, которая появилась в составе РПЦ в начале XIX века. А в 1994-м патриарх Алексий II выдал томос, наделяющий ПЦМ статусом самоуправляемой.
Другая — та самая Бессарабская митрополия, подконтрольная Румынской православной церкви (РумПЦ). Она возникла в 1918-м, когда Молдавия стала частью Румынского королевства. В 1940-м, по пакту Молотова — Риббентропа, территория отошла к СССР. Тогда же митрополия прекратила существование.
© Фото : православная церковь МолдовыВысокопреосвященный митрополит Кишиневский и всея Молдовы Владимир совершает Божественную литургию в храме Святого Великомученика Георгия в Кишиневе
Высокопреосвященный Митрополит Кишиневский и всея Молдовы Владимир совершает Божественную литургию в храме святого великомученика Георгия в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 30.08.2023
© Фото : православная церковь Молдовы
Высокопреосвященный митрополит Кишиневский и всея Молдовы Владимир совершает Божественную литургию в храме Святого Великомученика Георгия в Кишиневе
Пятьдесят лет спустя в Молдавии провозгласили независимость. Началась острая политическая борьба: за сохранение суверенитета, с одной стороны, и за объединение с Румынией — с другой. Именно поэтому в 1992-м прорумынски настроенные политики и духовенство возродили Бессарабскую митрополию. Не без помощи церковного Бухареста.
Московский патриархат это не одобрил. Синод РПЦ запретил в служении главу "самопровозглашенной" епархии митрополита Петра (Пэдурару), бывшего своего архиерея. В республике начался тлеющий конфликт. За прошедшие 30 лет бессарабские священники не раз силой выгоняли молдавских из храмов — и наоборот. И обе структуры неоднократно жаловались "на дискриминацию" со стороны светских властей.
При этом на высшем уровне церковные Москва и Бухарест общались, оставляя неудобный вопрос за скобками. Патриархи, например, приезжали друг к другу.

Как у себя дома

Такому конфликтному соседству особого внимания не уделяли. Новый виток противостояния последовал после начала российско-украинского конфликта. Молдавская митрополия не делала однозначных заявлений, не выступала ни за, ни против одной из сторон.
© AP Photo / Andreea AlexandruПрезидент Молдавии Майя Санду
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 30.08.2023
© AP Photo / Andreea Alexandru
Президент Молдавии Майя Санду
Неопределенность сыграла на руку светским властям, которые хотят добиться членства страны в Евросоюзе и первым шагом на этом пути считают сближение с соседней Румынией.
Именно поэтому политики во главе с президентом Майей Санду воспринимают подконтрольную Московскому патриархату структуру как угрозу безопасности: называют МПЦ "вотчиной русского мира", а ее священников — "агентами российского влияния".
Сама Санду не выступает открыто за слияние с Румынией, однако действия ее команды говорят об обратном. И, как оказалось, культурно-церковное направление играет здесь не последнюю роль.
В марте президент подписала закон о признании румынского языка государственным — вместо молдавского. "Те, кто пытался нас разделить, — прокомментировала она, — беспокоились не о лингвистике, а о том, как удержать Молдову в вечном национальном споре".
В конце июня в Кишинев с официальным визитом прибыл премьер-министр Румынии Марчел Чолаку. По итогам встречи политик признался журналистам: "У меня чувство, что я приехал домой. И не к старшему или младшему брату, а к брату-близнецу".
© AFP 2023 / DANIEL MIHAILESCUНазначенный премьер-министр Румынии Марчел Чолаку принимает участие в пресс-конференции во дворце Котрочень в Бухаресте
Назначенный премьер-министр Румынии Марчел Чолаку принимает участие в пресс-конференции во дворце Котрочень, штаб-квартире румынского президентства в Бухаресте - РИА Новости, 1920, 30.08.2023
© AFP 2023 / DANIEL MIHAILESCU
Назначенный премьер-министр Румынии Марчел Чолаку принимает участие в пресс-конференции во дворце Котрочень в Бухаресте
Спустя месяц молдавский премьер Дорин Речан ответно посетил Бухарест. Помимо прочего, принял участие в церемонии празднования дня рождения патриарха Даниила — главы РумПЦ. После состоялась приватная беседа.
Следом, 28 июля, в Кишиневе отпраздновали День гимна Румынии. Торжества финансировал румынский Департамент по связям с Республикой Молдовой. Это же ведомство ранее подписало протокол о сотрудничестве с патриархом Даниилом.

Неравные силы

Примечательно, что среди подписантов значился и митрополит Петру (Пэдурару) — глава Бессарабской митрополии. В Бухарестском патриархате отметили, что именно представители этой религиозной организации "разработали несколько проектов, касающихся продвижения духовной, культурной и национальной идентичности румын в Бессарабии".
И, кажется, к реализации одного из них священнослужитель уже приступил. В конце июня его духовная вотчина официально сообщила о готовности принять в юрисдикцию "всех клириков и верующих, желающих находиться под омофором церкви нации".
Также подчеркивалось, что "указы, данные Кишиневской митрополией (религиозной структурой российской принадлежности) о членах Бессарабской митрополии, не имеют никакой силы и <…> не влияют на <…> тех, кто приходит к Румынскому патриархату".
© AP Photo / VADIM GHIRDAПатриарх Румынской православной церкви Даниил благословляет верующих у Патриаршего дворца в Бухаресте
Патриарх Румынской православной церкви Даниил благословляет верующих у Патриаршего дворца в Бухаресте - РИА Новости, 1920, 30.08.2023
© AP Photo / VADIM GHIRDA
Патриарх Румынской православной церкви Даниил благословляет верующих у Патриаршего дворца в Бухаресте
Почти сразу же появилось новое воззвание — "О неканоничности структуры Русской церкви".
"Кишиневская митрополия, церковно-оккупационная структура Московского патриархата, продолжает дезинформировать общественное мнение, <…> искажая действительность. Эта ситуация обозначает имперские рефлексы, боязнь потерять влияние в обществе, непрозрачность правды <…> и неумение вести конструктивный диалог в интересах православия".
На первый взгляд, столь громкие заявления могут стать неплохим подспорьем для команды Санду. В целом ситуация напоминает ту, что сложилась на Украине: из двух церковных структур власти отдают предпочтение более лояльной, а вторую стараются ликвидировать.
Однако при детальном анализе становится ясно, что союзника президент выбрала крайне неудачно. Во-первых, Бессарабская митрополия насчитывает около 300 приходов — в четыре раза меньше, чем у Православной церкви Молдовы. Последняя вдобавок весьма популярна среди населения. К ней относят себя 70 процентов граждан.
© Sputnik / Mihai CarausЭкс-президент Молдавии Игорь Додон
Экс-президент Молдавии Игорь Додон - РИА Новости, 1920, 30.08.2023
© Sputnik / Mihai Caraus
Экс-президент Молдавии Игорь Додон
Во-вторых, консерватизм ПЦМ и ее нежелание порывать с Москвой находят отклик среди политиков. Экс-президент страны и председатель Партии социалистов Игорь Додон заявил: он и его сторонники будут поддерживать Православную церковь Молдовы — "единственную каноническую структуру", "мерило морально-нравственных ценностей".
Другой бывший лидер Владимир Воронин назвал атаки на Кишиневскую митрополию попыткой разрушить оплот государственности. В открытом письме он призвал "совместными усилиями не допустить вмешательства извне в священные для народа духовные ценности".
И Додон, и Воронин — оппозиция действующей власти. За ними — немалое число избирателей, с мнением которых правительство не может не считаться. По данным последних опросов, около 60 процентов респондентов выступают против присоединения к антироссийским санкциям и прекращения отношений с СНГ. Кроме того, уменьшается разрыв между рейтингами президента Санду и социалистического блока — 22 и 18,5 процента соответственно. Именно поэтому в ближайшее время развитие украинского сценария Молдавии не грозит.
Православные Литвы во время крестного хода - РИА Новости, 1920, 28.08.2023
"Скоро все изменится". В Прибалтике пошли на радикальные меры
28 августа, 08:00
 
РелигияМолдавияРумынияБухарестМайя СандуИгорь ДодонВладимир ВоронинРусская православная церковьМосковский ПатриархатСНГАналитика - Религия и мировоззрение
 
 
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